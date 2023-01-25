США та Німеччина підтвердили надання танків Україні

Впевнено можна говорити, що 25 січня - це танковий день для України. Цей день забезпечує нам якісні зміни на лінії фронту з огляду на постачання нових озброєнь. Президент США Джо Байден сьогодні підтвердив намір передати Україні 31 танк Abrams в рамках угоди вартістю $400 млн. Президент Байден сказав, що це рішення узгоджено з союзниками й ця допомога буде доповнена іншими пакетами військової допомоги. Разом з танками, США забезпечать підготовку українських військових і нададуть запчастини. Байден зауважив, що на це піде певний час, який буде використано для інтеграції західних танків в українську армію. Більше деталей про танковий пакет не було сказано. Є попередня інформація, що танки будуть передаватися в рамках ініціативи сприяння безпеці України, яка передбачає закупівлю зброї безпосередньо у виробника, а не з запасів армії США. Це вплине на часові рамки постачання танків.

Такий крок від США, напевно, був необхідним для того, аби підштовхнути рішення Німеччини до передачі своїх танків Leopard, і це трапилось сьогодні, 25 січня. Німеччина оголосила про те, що вона ухвалює рішення про передачу своїх танків Leopard Україні. Йдеться про танкову роту чисельністю 14 танків, а також про дозвіл на реекспорт танків Leopard з інших країн, які можуть бути передані ЗСУ. Загалом йшлося про 2 танкових батальйони. Йдеться про те, що буде передано 80 машин. Один батальйон буде формуватися на танках Leopard 2А6, які сьогодні вважаються найбільш сучасними з точки зору технологічних втілень, які реалізовані в цих системах озброєнь. Інший батальйон буде формуватися на танках Leopard 2А4, які дещо гірші. Але все одно вони є надзвичайно гарними у порівнянні з танками, які будуть діяти на полі бою.

Німецькі танки будуть поставлені до України, як було оголошено, до кінця квітня. Берлін так само бере на себе зобов‘язання забезпечити Україну запасними частинами, боєприпасами та забезпечити підготовку українських екіпажів. Все це впливає на збільшення кількості танків в українській армії.

Якщо ми порахуємо обіцяні танки з Великої Британії - це 14 Challenger, також згадаємо про 120 танків Т-72, які зараз ремонтуються і модернізуються у Чехії, то ми можемо говорити про 250 танків, які можуть надійти до України. Розуміємо, що це перші кроки, а далі буде більше і танків Leopard, і Abrams.

Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк вважає, що володіння таким обладнанням, як танк Abrams, передбачає отримання і складних систем логістики, тому що цей танк є примхливим в експлуатації. Крім підготовки екіпажа, потрібно підготувати всіх фахівців з ремонту, обслуговування та забезпечення. Щодо танків Leopard - це більш масова машина, котра наприкінці 80 років створювалася як система, що може обслуговуватися будь-якою європейською країною з членством НАТО. Відповідно, підготовка екіпажів та ремонтників відбувалася за єдиною моделлю. Якщо нас взяли у цей клуб, надавши такі машини, ми маємо непогані перспективи.

Ситуація на Донеччині

Кевлюк зазначив, що заволодіння противником Бахмута мало, що змінює і мало переваг надає ворогу у тактичному плані. Той, хто володіє Бахмутською агломерацією, той убезпечує північний та північно-західний підступ до Донецька, не більш того. Бахмут є привабливий для противника і він готовий закидати ресурси у безмежних кількостях. Ворог лізе у м‘ясорубку, чому би ЗСУ цю м‘ясорубку не крутити? Єдина проблема для нас - це кількість російських ресурсів, яка потребує від нас величезної витрати боєприпасів. Якщо союзники й далі будуть нас підтримувати, а вони будуть нас підтримувати, відповідно, ми й далі будемо утримуватися на тих позиціях.

Експерт Центру оборонних стратегій зазначив, що для розуміння картини дій противника на різних ділянках, слід пам'ятати, що у районі Вугледарського виступу ворог провів розвідку боєм, але не вирішивши своїх проблем у районі Лимана, Білогорівки, Бахмута, Авдіївки, захопити повністю Донецьку та Луганську області російські війська фізично не зможуть. Також треба пам'ятати, що противник немає фізичної можливості провести більше однієї масштабної наступальної операції за раз. Він не тягне дві, не ресурсно, не управлінські. Карта (бойових дій на Донеччині 19-25 січня) Що стосується Вугледара, то там наступна картина: 155-та бригада морської піхоти атакувала у районі Вугледара тактичну групу розміром з посилену роту з позиції у районі Микільського. Два взводи з бронетехнікою атакували північно-східніше Павлівки й 40-ва бригада морської піхоти здійснювала атаку із району Шевченкова на Новоукраїнку з метою просунутися південніше розвилки доріг Павлівка - Пречистівка і Павлівка – Новомайорське. Розмах сил, які були задіяні, - посилена рота і два взводи на бронемашинах. Це не наступ, а спроба знайти слабку ділянку у нашій обороні.

Запорізький напрямок

Щодо Запоріжжя, то там противник має угруповання, десь 25-28 БТГ різного ступеню укомплектованості. Дії цього угруповання підтримують приблизно 10 артилерійських дивізіонів. В інтересах даного угруповання періодично з аеродромів у Криму діють 3-4 ескадрильї армійської авіації.

Була інформація, що противник заволодів населеними пунктами Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Білогір'я, Малі Щербаки й Щербаки, але сьогодні противник повідомив, що він обстріляв з артилерії ці населені пункти. Тоді, як це слід розуміти? Якщо вони їх захопили, то, мабуть ці села їхні, навіщо вони їх самі обстрілюють? Звідси робимо висновок, що ворог, не маючи успіху під Бахмутом та у районі Кремінної, намагається якось перекрити ці негативні інформаційні приводи якимись дивними та абсолютно безперспективними діями на Вугледарському та Запорізькому напрямках. От і все, що слід знати про активність противника на Запорізькому напрямку.

Лиманський напрямок

Віктор Кевлюк зауважив, що його особисте занепокоєння викликає накопичення ресурсів противником у Луганській області. Швидше за все слід очікувати наступу ворога на Лиманському напрямку.

Туди перекидаються дві дивізії повітряно-десантних військ РФ, вони вже прибули, розгорнулися та частково вступили у бій. Там сконцентровані досить потужні сили 20-ої загальновійськової армії РФ, туди ж Білорусії перекидається 2-га Таманська дивізія – це все відбувається в обстановці прихованості, про це дуже мало повідомлень. А раз вживаються заходи з забезпечення безпеки операції, зрозуміло, що противник готує, хоч і локально, контрнаступальну операцію.

На думку Кевлюка контрнаступальна операція на Лиманському напрямку може бути підготовлена противником впродовж приблизно двох тижнів, а от готувати велику наступальну операцію ворог може на кінець травня – початок червня.