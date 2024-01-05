Біля Бахмута та Авдіївки у противника немає критичного просування. Воєнні підсумки тижня

Ракетні атаки РФ 29 грудня і 2 січня

Ворог і 29 грудня, і 2 січня здійснював масовані ракетні атаки з комплектуванням різних засобів ураження, починаючи від FPV-дронів до крилатих ракет Х-101 та гіперзвукових ракет "Кинджал". Противник переслідував кілька цілей, насамперед це були удари по військово-промислових та цивільних обʼєктах. Після тривалої паузи вперше використовувалася значна кількість ракет різних типів.

Наша ППО продемонструвала високий рівень ефективності. Коли збивається 20% ворожих цілей, то вважається, що ППО є достатньо ефективною. Якщо зараз наша система знищує понад 80% ракет, якими ворог намагається атакувати наші обʼєкти, то це в чотири рази краще, ніж добре. Наразі ми маємо високий рівень спроможності нашої ППО, але розуміємо й підступність противника, який вперше використав майже всі носії "кинджалів", піднявши в повітря 10 літаків МіГ-31К, а також застосував інші засоби ураження.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що і 29 грудня, і 2 січня для ударів по наших містах вперше використовувалися північнокорейські ракети. Була наведена інфографіка, йшлося про Запоріжжя, хоча наші дані свідчать про те, що уламки цих північнокорейських ракет скоріш є в Харкові, ніж у Запоріжжі.

Зараз вивчаються уламки ракет, на яких стерті всі маркування, але конструкція дуже нагадує, що це саме північнокорейські ракети KN-23, які є клоном російського "Іскандера". Ракети можуть мати дальність до 600 км, вага бойової частини 500 кг, але я б не переоцінював потенціал цих ракет. У будь-якому разі розуміємо, що загроза появи більшої кількості засобів ураження у противника є тривожною тенденцією.

Рада безпеки ООН збирається 10 січня, аби це питання обговорювати. Головними питаннями залишаються оснащення нашої армії більшою кількістю засобів ППО, а також засобами ураження великої дальності, які можуть бути суттєвою відповіддю на спроби противника входити в альянс з Північною Кореєю та отримувати ті чи інші зразки озброєнь.

Ситуація на фронті - Бахмут

Коли ми говоримо про Бахмут і Авдіївку, то ця ділянка дійсно залишається складною на лінії фронту. Спостерігаючи впродовж тижня за цим напрямком, ми бачимо, що критичного просування у противника немає.







Ворог намагається на півночі просуватись у бік Богданівки та Іванівського. Але суттєвих змін, які б вплинули на тактичну або оперативну ситуацію, наразі не відбувається. Хіба що за тиждень у противника є декілька сотень метрів просування західніше Хромового. І це відомий напрямок, де загарбник накопичував сили, а тепер намагається весь цей широкий фронт (Богданівка, Хромове, Іванівське) використати, аби у перспективі рухатися на Часів Яр.

Часів Яр - це панівні висоти, наша лінія оборони. Враховуючи темпи, з якими ворог просувається до Богданівки або до Іванівського, можемо зрозуміти, що насправді можливості у противника обмежені. Змін також не відбувалось і на півдні, коли ми говоримо про Кліщіївку та Андріївку, але є нюанси. Наші військові кажуть, що насправді ворог активно використовує фортифікації й окопується. А ми й досі ігноруємо потреби фортифікації. Наші військові часом ліняться закопуватись у повний зріст.

Коли ми говоримо про Бахмут, то наші військові кажуть, що у нас є достатня кількість артилерії, але противник має певну перевагу в мінах та мінометах. З обох сторін використовуються FPV-дрони. Ділянка Бахмута залишається складною, але не такою критичною, щоб можна було говорити про системні просування противника.

Авдіївка

Утримання Авдіївки залишається принциповим моментом для оборонних сил і принциповим моментом для РФ, яка там вже поклала значну кількість особового складу.

Ворог намагається й далі тиснути по всьому периметру, але офіцер 47-ї механізованої бригади, яка тримає північну частину Авдіївки, сказав, що там є позитивні речі. Противник певний час тому перевалив за залізницю і намагався там закопуватися, але йому не вдалося закріпитися, тому він не може діяти достатньо активно. Загарбник намагається рухатися на північ, аби здійснювати атаки на Бердичі, але там також його просування припинено. У промзоні не відбувається якихось змін. Можна говорити про те, що ЗСУ зараз стримують тиск противника. Хоча розуміємо, що після значних втрат ворог здійснить перегрупування і далі намагатиметься реалізувати свій план оточення Авдіївки. Проте вже три місяці ворог зазнає колосальних втрат, а просування мінімальні. Потенціал ЗСУ щодо стримування ворога зберігається.

Ворог намагається зі всіх своїх стратегій і тактик використовувати лише перевагу в живій силі. Це помітно на всіх ділянках фронту - і під Бахмутом, і під Авдіївкою, і на півночі, в Харківській області, де противник робить спроби вийти на Куп'янськ. Перевага в живій силі поки що єдиний компонент, який дозволяє загарбнику плекати надію, що такою тактикою він може протиснути нашу оборону.

Якщо ми зараз зробимо ставку на активну оборону, міцні фортифікаційні споруди, роботу артилерії, головне тут - своєчасне постачання боєприпасів від наших партнерів, то в такому форматі активна оборона зі значним знищенням противника, виснаженням його сил та засобів, цілком може бути основою перехідного періоду, до якого ми відносимо 2024 рік. Під час цього року ми маємо забезпечити утримання оборони, знищення сил та засобів ворога, підготовку резервів та створення передумов для визвольних наступальних дій через певний період часу.

Запорізький напрямок

Зараз ворог скеровує свої зусилля, аби переграти результати нашого наступу. Йдеться про наше вклинення в російську оборону на ділянці 10 на 10 км. Кілька днів тому ми говорили про контратакуючи дії з обох сторін. Зокрема, на тих ділянках відбулося відбиття противника і на заході від Роботиного, і на заході від Вербового. Ворог намагається там накопичувати сили.

Про модернізацію противником ракет Х-22

Ми знаємо, що ворог використовує проти наших населених пунктів різні типи ракет. Остання інформація стосується того, що противник зараз намагається модернізувати ракети Х-22, які мають бойову частину в межах 1 т. Вони є не дуже точними, але дуже потужними. За цією інформацією впродовж 2024 року є певні конструкторські завдання для російських розробників, щоб створити перехідні модулі для використання на цих ракетах касетних бойових частин. З приводу модернізації Х-22, я думаю, що це технологічний процес, випробувань ще не було, тому не будемо передчасно турбуватися.

Зустрічі з нашими партнерами щодо посилення ППО, отримання нових зразків та літаків F-16 – це все буде надійним запобіжником російським злодійським ініціативам.