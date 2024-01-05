Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Колонка Згурця Біля Бахмута та Авдіївки у противника немає критичного просування. Воєнні підсумки тижня
Аналітика

Біля Бахмута та Авдіївки у противника немає критичного просування. Воєнні підсумки тижня

Сергій Згурець
5 січня, 2024 п'ятниця
20:42
Колонка Згурця Сергій Згурець

Ворог намагається зі всіх своїх стратегій і тактик використовувати лише перевагу в живій силі. Це помітно на всіх ділянках фронту: і під Бахмутом, і під Авдіївкою, і на півночі в Харківській області, де противник робить спроби вийти на Куп'янськ

Ракетні атаки РФ 29 грудня і 2 січня

Ворог і 29 грудня, і 2 січня здійснював масовані ракетні атаки з комплектуванням різних засобів ураження, починаючи від FPV-дронів до крилатих ракет Х-101 та гіперзвукових ракет "Кинджал". Противник переслідував кілька цілей, насамперед це були удари по військово-промислових та цивільних обʼєктах. Після тривалої паузи вперше використовувалася значна кількість ракет різних типів.

Наша ППО продемонструвала високий рівень ефективності. Коли збивається 20% ворожих цілей, то вважається, що ППО є достатньо ефективною. Якщо зараз наша система знищує понад 80% ракет, якими ворог намагається атакувати наші обʼєкти, то це в чотири рази краще, ніж добре. Наразі ми маємо високий рівень спроможності нашої ППО, але розуміємо й підступність противника, який вперше використав майже всі носії "кинджалів", піднявши в повітря 10 літаків МіГ-31К, а також застосував інші засоби ураження.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що і 29 грудня, і 2 січня для ударів по наших містах вперше використовувалися північнокорейські ракети. Була наведена інфографіка, йшлося про Запоріжжя, хоча наші дані свідчать про те, що уламки цих північнокорейських ракет скоріш є в Харкові, ніж у Запоріжжі.

Зараз вивчаються уламки ракет, на яких стерті всі маркування, але конструкція дуже нагадує, що це саме північнокорейські ракети KN-23, які є клоном російського "Іскандера". Ракети можуть мати дальність до 600 км, вага бойової частини 500 кг, але я б не переоцінював потенціал цих ракет. У будь-якому разі розуміємо, що загроза появи більшої кількості засобів ураження у противника є тривожною тенденцією.

Рада безпеки ООН збирається 10 січня, аби це питання обговорювати. Головними питаннями залишаються оснащення нашої армії більшою кількістю засобів ППО, а також засобами ураження великої дальності, які можуть бути суттєвою відповіддю на спроби противника входити в альянс з Північною Кореєю та отримувати ті чи інші зразки озброєнь.

Ситуація на фронті - Бахмут

Коли ми говоримо про Бахмут і Авдіївку, то ця ділянка дійсно залишається складною на лінії фронту. Спостерігаючи впродовж тижня за цим напрямком, ми бачимо, що критичного просування у противника немає.

Карта бойових дій Бахмут 05.01.24

Ворог намагається на півночі просуватись у бік Богданівки та Іванівського. Але суттєвих змін, які б вплинули на тактичну або оперативну ситуацію, наразі не відбувається. Хіба що за тиждень у противника є декілька сотень метрів просування західніше Хромового. І це відомий напрямок, де загарбник накопичував сили, а тепер намагається весь цей широкий фронт (Богданівка, Хромове, Іванівське) використати, аби у перспективі  рухатися на Часів Яр.

Часів Яр - це панівні висоти,  наша лінія оборони. Враховуючи темпи, з якими ворог просувається до Богданівки або до Іванівського, можемо зрозуміти, що насправді можливості у противника обмежені. Змін також не відбувалось і на півдні, коли ми говоримо про Кліщіївку та Андріївку, але є нюанси. Наші військові кажуть, що насправді ворог активно використовує фортифікації й окопується. А ми й досі ігноруємо потреби фортифікації. Наші військові часом ліняться закопуватись у повний зріст.

Коли ми говоримо про Бахмут, то наші військові кажуть, що у нас є достатня кількість артилерії, але противник має певну перевагу в мінах та мінометах. З обох сторін використовуються FPV-дрони. Ділянка Бахмута залишається складною, але не такою критичною, щоб можна було говорити про системні просування противника.

Авдіївка

Утримання Авдіївки залишається принциповим моментом для оборонних сил і принциповим моментом для РФ, яка там вже поклала значну кількість особового складу.

Карта бойових дій Авдіївка 05.01.24

Ворог намагається й далі тиснути по всьому периметру, але офіцер 47-ї механізованої бригади, яка тримає північну частину Авдіївки, сказав, що там є позитивні речі. Противник певний час тому перевалив за залізницю і намагався там закопуватися, але йому не вдалося закріпитися, тому він не може діяти достатньо активно. Загарбник намагається рухатися на північ, аби здійснювати атаки на Бердичі, але там також його просування  припинено. У промзоні не відбувається якихось змін. Можна говорити про те, що ЗСУ зараз стримують тиск противника. Хоча розуміємо, що після значних втрат ворог здійснить перегрупування і далі намагатиметься реалізувати свій план оточення Авдіївки. Проте вже три місяці ворог зазнає колосальних втрат, а просування мінімальні. Потенціал ЗСУ щодо стримування ворога зберігається.

Ворог намагається зі всіх своїх стратегій і тактик використовувати лише перевагу в живій силі. Це помітно на всіх ділянках фронту - і під Бахмутом, і під Авдіївкою, і на півночі, в Харківській області, де противник робить спроби вийти на Куп'янськ. Перевага в живій силі поки що єдиний компонент, який дозволяє загарбнику плекати надію, що такою тактикою він може протиснути нашу оборону.

Якщо ми зараз зробимо ставку на активну оборону, міцні фортифікаційні споруди, роботу артилерії, головне тут - своєчасне постачання боєприпасів від наших партнерів, то в такому форматі активна оборона зі значним знищенням противника, виснаженням його сил та засобів, цілком може бути основою перехідного періоду, до якого ми відносимо 2024 рік. Під час цього року ми маємо забезпечити утримання оборони, знищення сил та засобів ворога, підготовку резервів та створення передумов для визвольних наступальних дій через певний період часу.

Запорізький напрямок

Зараз ворог скеровує свої зусилля, аби переграти результати нашого наступу. Йдеться про наше вклинення в російську оборону на ділянці 10 на 10 км. Кілька днів тому ми говорили про контратакуючи дії з обох сторін. Зокрема, на тих ділянках відбулося відбиття противника і на заході від Роботиного, і на заході від Вербового. Ворог намагається там накопичувати сили.

Карта бойових дій Роботине 05.01.24

Про модернізацію противником ракет Х-22

Ми знаємо, що ворог використовує проти наших населених пунктів різні типи ракет. Остання інформація стосується того, що противник зараз намагається модернізувати ракети Х-22, які мають бойову частину в межах 1 т. Вони є не дуже точними, але дуже потужними. За цією інформацією впродовж 2024 року є певні конструкторські завдання для російських розробників, щоб створити перехідні модулі для використання на цих ракетах касетних бойових частин. З приводу модернізації Х-22, я думаю, що це технологічний процес, випробувань ще не було, тому не будемо передчасно турбуватися.

Зустрічі з нашими партнерами щодо посилення ППО, отримання нових зразків та літаків F-16 – це все буде надійним запобіжником російським злодійським ініціативам.

Відео
Статті
Новини
Україна
Сергій Згурець
військові
російська армія
ЗСУ
ВПК
Війна з Росією
Донеччина
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
США
Харківщина
Військові новини
допомога Україні
ракетний удар
Джон Кірбі
зброя для України
Погляд
втрати окупантів
Куп'янськ
Читайте також:
US Department of Defense
3 січня, 2024 середа
У Defense Express розповіли, скільки F-16 і коли отримає Україна
ЗСУ, мобілізація
4 січня, 2024 четвер
В Україні за ухилення від мобілізації відкрито 9 тис. кримінальних справ, 2600 із них уже в судах
Південна та Північна Корея
5 січня, 2024 п'ятниця
Південна Корея почала військові навчання у відповідь на артобстріл КНДР
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.26
    Купівля 38.26
    Продаж 39.11
  • EUR
    Купівля 41.84
    Продаж 43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 січня
22:09
F-16
У Данію прибули норвезькі F-16 для навчання українських пілотів
21:53
Співзасновника Київгуми арештували за підозрою в торгівлі з Росією
21:50
Володимир Зеленський, Авдіївка
Витримати цей рік - означає витримати всю цю війну, - Зеленський
21:36
Ексклюзив
Віктор Ягун
"Ми бавимось у дуже небезпечну гру з суспільством": генерал-майор СБУ Ягун про поточний стан мобілізації
21:33
Ексклюзив
ЗСУ
"Від цього залежить існування України": ексвзводний "Айдару" Дикий про потребу в масштабній мобілізації
21:28
OPINION
Віталій Портников
США зменшать підтримку України. Колонка Віталія Портникова
20:17
м'ясо птиці
Польський єврокомісар заявив, що вимагатиме обмежень на постачання цукру та м'яса птиці з України
20:14
на скріншоті з відео Валерій Залужний
Залужний провів розмову з Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі: про що говорили
20:01
OPINION
Лєна Чиченіна
Не тільки "Квартал-95", а й "Дизель-шоу"
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 681-го дня війни: спецоперація ГУР у Бєлгородській області, створення бойового робота та ліквідація 7 ворожих танків за добу на Таврійському напрямку
19:49
Артем Довбик, Жирона, Ла Ліга
Довбика визнали найкращим футболістом Ла Ліги у грудні
19:43
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
За добу на фронті відбулось 56 боєзіткнень, Сили оборони відбили 19 атак ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:38
Грант Шаппс
"Змусили піти до КНДР з простягнутою рукою": міністр оборони Британії назвав купівлю РФ ракет у Пхеньяна приниженням Путіна
19:32
Ексклюзив
FPV-дрони
Чіп для наведення FPV-дронів проти окопних ворожих РЕБ: оператор БПЛА Щербаківський розповів про нові українські розробки
19:30
Оновлено
Японія землетрус
Землетрус у Японії: кількість загиблих зросла до 94, збитки сягнули $6,4 млрд
19:27
Погода
Через морози до -18 ºС на Київщині змінять режим роботи Пунктів незламності
19:22
Запуск японського посадкового модуля Hakuto-R на Місяць
США 8 січня запустять на Місяць перший космічний корабель через 50 років після останньої місії
19:10
Рамзан Кадиров
Кадиров запропонував звільнити 20 українських військовополонених в обмін на зняття санкцій проти членів його сім'ї
19:00
Огляд
Wisent 1
Що таке Wisent 1MC: машина, якою ЗСУ переорюють мінні поля
18:50
Оскар Пісторіус
Паралімпійця Пісторіуса, який отримав 13 років за вбивство своєї дівчини, достроково звільнили з в'язниці
18:50
Армія РФ вночі обстріляла Херсонщину
РФ завдала ракетного удару по агропідприємству в селі Інгулець на Херсонщині: загинула людина
18:20
Чорне море, Крим
ЗСУ підтвердили, що 4 січня вразили російський склад боєприпасів у Криму
18:16
Шмигаль
Шмигаль розкрив деталі масштабної реформи освіти та пообіцяв збільшити виплати вчителям на 21%
18:06
Сектор Гази
Ізраїль окреслив плани щодо управління Газою після закінчення війни з ХАМАС
18:05
OPINION
Сергій Таран
ЄС на шпагаті: Україна потребує підтримки, але Європа ще більше потребує захисту України
18:03
На фото: Луна
Співачка Луна заявила, що писатиме пісні російською, щоб бути "чесною з собою"
17:55
Росія атакувала Харків ракетами іноземного виробництва, - очільник ОВА Синєгубов
17:45
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Зі Шрі-Ланки до лав ЗСУ: продюсерка Цимбаліст розповіла про героїв нового документального серіалу "Повернення додому"
17:35
Оновлено
Марʼяна Безугла
Комітет з питань нацбезпеки ВРУ ухвалив відкликати Безуглу з посади заступниці голови, - нардеп
17:27
продукти магазин
Світові ціни на продовольчі товари знизились після рекордного зростання у 2022 році, - ООН
17:26
Олександр Ткаченко
Помер колишній голова Верховної Ради Олександр Ткаченко
16:53
Володимир Путін
"В Україні визнали, що Путін має мирні наміри": роспропаганда запустила нову маніпуляцію
16:53
непал солдати
Непал призупинив видачу дозволів на роботу в РФ через вербування своїх громадян на війну проти України
16:49
Огляд
"Містер Блейк до ваших послуг"
Зрозуміти "Снігову спільноту": що подивитися на вихідних
16:35
німецька вівчарка_собака
Дослідники з США з'ясували, що сигаретний дим може викликати рак у собак
16:23
діти, війна
Росіяни перевіряють дитячі свята на ТОТ на наявність українських символів, - Спротив
16:16
Оновлено
єврейська громада україни
Блінкен, Боррель та Бербок відвідають Близький Схід на тлі розширення конфлікту у Газі
16:01
Ексклюзив
вогневі точки біля Євпаторії
Після ударів по Євпаторії стало зрозуміло, що система російської ППО - друшлаг, - Гуменюк
16:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Мистецтво на крові. Куди поділися мільярди Міноборони, які мали піти на форму та труси?
15:55
В Україні створили бойового робота, який може проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV