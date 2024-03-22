Наймасштабніша ракетна атака. Загальновійськова операція на території РФ та відповідь агресору. Воєнні підсумки тижня

Наймасштабніша атака по українській енергетиці

Вже другий день поспіль ворог вдається до ракетних атак. Сьогоднішня атака була другою за потужністю, за весь період повномасштабного вторгнення. Близько 20-ти енергетичних генеруючий структур зазнало збитків. Найбільше постраждала ДніпроГЕС. Щонайменше 8 ракет було випущено по ГЕС. Пошкоджено машинні станції ГЕС-1 та ГЕС-2.

Сама споруда, як інжернерна струткруа, досить потужна. Поодинокими ракетними ударами завдати збитків та повністю пробити греблю складно. Структура зберегла свою міцність, але поки що не працює. Зараз збитки визначаються. Чи буде ворог поновлювати удари по цьому об'єкту знову, прогнозувати важко. Ймовірно, певні засоби ППО буде перетягнуто для прикриття цієї греблі. Міста-мільйонники є першим пріоритетом для роботи засобів ППО, але проблема у щільності. Такі міста, як Одеса, Запоріжжя, Дніпро зараз мають меншу щільність, чим і користується ворог, застосовуючи значну кількість крилатих і балістичних ракет.

Загроза повторної атаки існує. Тому питання посилення ППО це те, що неодноразово піднімалося на різних міжнародних зустрічах. В тому числі, засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" 19 березня, було присвячено ППО. Україні пообіцяли передати більше ракет для ЗРК. Знищення бомбардувальників, носіїв ракетного озброєння, які ворог використовує для ударів по українських енергетичних об'єктах, це тема, про яку потрібно постійно нагадувати. Адже РФ становить загрозу вже для всієї Європи. Питання Taurus та інших авіаційних засобів ураження американського виробництва, теж має стояти на порядку денному. Ризики збільшуються, тому повинна бути відповідь.

США закликали Україну припинити атаки на НПЗ

Сьогодні з'явилася публікація Financial Times про те, що американська сторона закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру та нафтопереробні заводи, оскільки вони можуть призвести до зростання цін на нафту, а відтак, на виборчі позиції Байдена у США. Жодного посилання на чиновників немає. Сьогодні щонайменше було два спростування з української сторони. Повідомлялось, що засобів умовного тиску на Україну не здійснювалося.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина на Київському безпековому форумі сказала, що Україна діє відповідно до концепцій НАТО. Коли на початку війни українська сторона просила прикрити небо, було сказано, що в цьому немає сенсу. Мовляв, потрібно знищувати базування російських літаків на території РФ, адже це більш концептуальний підхід. Зараз удари по НПЗ, переробних заводах, є основою зниження економічного і військового потенціалу РФ. Це те що, може робити Україна, відповідно до вимог ООН і права держави на самозахист.

Операція російських добровольців - елемент довготривалих наступальних дій

Дії російських добровольців Легіону "Свобода Росії", Російського Добровольчого Корпусу і Сибірськиого батальйону спочатку сприймались як рейдові дії, які триватимуть впродовж тижня. Але зараз це перетворилось у певну загальновійськову операцію, до якої залучені авіаційний компонент та артилерія з обох сторін. Це є елементом наших довготривалих наступальних дій, як би гучно це не звучало. Адже ці дії російських добровольців спричинили до певного перегрупування сил РФ.

Частина угрупування "Захід", зокрема 30 тис. особового складу розташовано у Бєлгородській, Брянскій та Курській областях. Інші 80 тис. зосереджено на напрямку Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Таким чином, динаміка там зараз абсолютно не активна. Оскільки частина зусиль російських військ змушена розтягуватись вздовж кордону Курської та Бєлгородської областей.

Російські населені пункти повністю знищуються російською авіацією. Це перший приклад, коли росіяни, використовуючи КАБи та іншу зброю, знищують свої селища. Російським добровольцям зараз протистоять прикордонники, росгвардія, строковики і частина групи військ армії РФ "Захід".

Тому розтягування російських сил на цій ділянці кордону цілком вкладається у нашу концепцію, з метою унеможливити використання тих же сил на Куп'янськ і Сватове, або ускладнити накопичення резервів для інших напрямків.

Ситуація на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у розмові з французьким колегою заявив, що відбувається стабілізація на лінії фронту. Ймовірно, йдеться про просування російських військ. Особливих змін на фронті не відбувається, за винятком окремих ділянок, зокрема Робитиного та Вербового. Відбувається незначне просування противника на північний захід від Вербового. Ця ділянка залишається складною. Там відбуваються контратаки з обох сторін.

Головний наголос противник буде робити на ситуації навколо Авдіївки. На захід від Авдіївки є дві лінії оборони. Попри тиск противника, ділянка навколо Бердичі, Орлівка, Новоселівське, і далі на північ, тримається в надзвичайно несприятливих умовах.

Сьогодні на Київському безпековому форумі, командир Третьої окремої штурмової бригади у складі Сухопутних військ ЗСУ Андрій Білецький заявив, що якби ми зняли загрозу використання противником авіації з КАБами і підвищили кількість артилерії на кілометр фронту, можна було б утримувати Авдіївку. Зараз утримується вся ділянка фронту, де перебуває 3-тя ОШБ, це вкрай складно. Але в цих умовах, маючи перевагу у живій силі, техніці, артилерії, у противника немає просування. Навіть якщо ця ділянка фронту незручна і ми підійдемо на інші підготовлені лінії, то головним завданням ЗСУ і надалі залишатиметься знищення живої сили противника.