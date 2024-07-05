Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Росіяни зосередили понад 650 тис. окупантів по всій лінії фронту. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Росіяни зосередили понад 650 тис. окупантів по всій лінії фронту. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
5 липня, 2024 п'ятниця
20:30
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Покровський, Торецький та Краматорський напрямки залишаються сьогодні найгарячішими точками фронту. На цих ділянках протягом тижня відбулась найбільша кількість бойових зіткнень, загальна кількість яких доходила до 200 зіткнень на добу

Зміст

Україна отримала ще одну батарею ЗРК Patriot від Німеччини

Німеччина передала Україні третю батарею ЗРК Patriot. Про це повідомив посол Німеччини в Україні. Варто зазначити, що ЗРК Patriot буде переданий Україні у версії PAC-3, тобто він зможе здійснювати перехоплення балістичних ворожих ракет. Зокрема, російські ракети "Кинджал", "Циркон", Х-22 та "Іскандер". Тож, якщо орієнтуватись на офіційні повідомлення, сьогодні Україна має вже 5 батарей ЗРК Patriot. В дорозі ще мінімум 3 комплекси. Також, ймовірно, певну кількість систем Patriot ми отримаємо від США.

Ворог зосередив понад 650 тис. окупантів по всій лінії фронту

Покровський, Торецький та Краматорський напрямки залишаються сьогодні найгарячішими точками фронту. На цих ділянках протягом тижня відбулась найбільша кількість бойових зіткнень. Загальна кількість яких доходила до 200 зіткнень на добу. Такого раніше не було. Зараз лінія фронту складає понад 970 км. Загальна кількість угруповання ворожих військ, які діють вздовж всієї лінії фронту, складає понад 650 тис. окупантів. Дії ворога на цих трьох напрямках, зокрема, наступ на Часів Яр, від Очеретиного у бік траси Покровськ-Костянтинівка, а також бойові дії в районі Торецька, є елементами одного оперативного задуму противника. Всі ці три ворожі вектори сходяться в Костянтинівці. Загалом всі зусилля ворога зумовлені спробами наблизитись до Словʼянсько-Краматорського укріпрайону. Ворог докладає для досягнення цих цілей максимальних зусиль. Втім, не факт, що окупантам вдасться досягти їх. Оскільки для стримування противника Сили оборони докладають також максимальних зусиль.

Ситуація на лінії фронту: тиск на Часів Яр та Торецьк продовжується

В зоні Часового Яру наші підрозділи залишили позиції в зоні мікрорайону "Канал", який був повністю зруйнований ворожою артилерією. З нашого боку цей крок цілком виправданий та логічний, в умовах, що склались. Російські війська розпочали атаку на Часів Яр 4 квітня. За три місяці вони спромоглись доповзти лише до цієї ділянки. Гадаю, що захоплення цієї крихітної частини міста обійшлось росіянам тисячами жертв. Ворог повністю знищив свою 98-му десантно-штурмову дивізію. Наші війська зараз утримують лінію оборони на захід від каналу Сіверський Донець. За словами наших військових, оборона Часового Яру триває. Головна мета - втрата якомога більшої кількості ресурсів у противника і відповідно втрата наступального потенціалу окупантів. Доля Часового Яру буде залежати від сил та засобів, які будуть використовувати обидві сторони й від уміння керувати цими засобами та силами. За окремими оцінками, без значного підсилення угруповання ворожих військ, наші війська можуть утримувати місто до жовтня, або й більший проміжок часу.


Карта бойових дій біля Часового Яру станом на 5 липня.

Під Торецьком ситуація теж залишається складною. За різними оцінками, на цьому напрямку ворог має понад 10 тис. особового складу. Наші підрозділи на Торецькому напрямку реалізовують тактику мобільно-тактичної оборони. Оскільки на окремих ділянках ворог має перевагу у живій силі 1 до 10. Зараз лінія бойового зіткнення проходить у міській забудові Торецька. Фактично, зараз противника стримується за допомогою артилерії та FPV-дронів. Наші військові переконані, що противник не зможе просунутись вглиб міста Торецьк.


Карта бойових дій на Торецькому напрямку станом на 5 липня.

Також ворог має певні тактичні просування на Покровському напрямку з намірами перерізати шосе Покровськ-Краматорськ. Потім розпочати наступ у напрямку Костянтинівки, Краматорська та Словʼянська. Втім, цей сценарій розвитку подій малює собі противник. В будь-якому разі ситуація буде залежати від того, які підходи використають наші Сили оборони, аби заблокувати просування противника. Зараз противник намагається реалізовувати ті можливості на полі бою, які сформувались, зокрема через нашу повільну мобілізацію та затримку зброї й боєприпасів від наших партнерів. Втім, ситуація має бути стабілізована.


Карта бойових дій на Покровському напрямку станом на 5 липня.

За оцінками Центру оборони й стратегій, РФ залучила понад 75% власних ресурсів для війни проти України. Тоді, як Сили оборони використовують до 30% ресурсів. Україна зберегла резерви, в тому числі й ті, що зараз пройшли навчання в країнах ЄС. Ворог же практично не має резервів для подальшого залучення у бойових діях. Можливо такі цифри занадто оптимістичні, втім, лише на практиці ми зможемо дізнатись реалістичність тих, чи інших оцінок.

Розвиток виробництва наземних роботизованих систем

Засновник компанії "Роботизовані комплекси" Ігор Чайківський розповів, що більшість українських виробників дронів з самого початку створення безпілотників стикнулись з тим, що технічного завдання не було. Тобто, в нас немає чітко визначених параметрів, розмірів, функціонального призначення безпілотних наземних систем. Саме тому, за словами Чайківського, виробники почали створювати роботизовані системи на основі власних уявлень. Це стало певним викликом для наших виробників. Оскільки таким чином задача стає складнішою. Однак, як зауважив Чайківський, головною метою було створення роботизованих систем подібних до закордонних зразків, але суттєво дешевшими у виробництві. Чайківський додав, що роботизований наземний комплекс "Мураха" був створений від початку до кінця просто із нуля. Починалося це в жовтні 2022 року. Зараз вже комплекс пройшов випробування у третій генерації. Втім, основна частина ТТХ була закладена у першому зразку. Зараз комплекс постійно вдосконалюється й розвивається.

Ігор Чайківський розповів, що проєкт роботизованої наземної системи "Мураха" перебуває на етапі дрібносерійного виробництва. Перші комплекси вже постачаються на першу лінію фронту і вже безпосередньо прохання про вдосконалення та виправлення деталей отримуються від військових. Чайківський також розповів, що перші етапи виробництва систем фінансувалось з власних заощаджень.

Компанія отримувала гранти від держави, але сьогодні основним ресурсом залишається власний капітал компанії. Підсумовуючи Чайківський розповів, які основні завдання може виконувати система "Мураха". За його словами, головна функція системи - логістична. Система є мобільною, досить потужною невеликою машиною для транспортування. Зокрема, з вагою 490 кг платформа здатна перевозити вантаж до 1 тонни.


 

Теги:
Відео
Новини
Україна
Сергій Згурець
Німеччина
ППО
Краматорськ
ЗСУ
ВПК
Війна з Росією
Донеччина
окуповані території
окупанти
Авдіївка
Слов'янськ
Костянтинівка
допомога Україні
Колонка Згурця
Погляд
Покровськ
Читайте також:
Щепан Войцик
4 липня, 2024 четвер
ФСБ затримала брата польського "норкового короля", який організовував блокування кордону з Україною, - ЗМІ
Мобілізація
Автор Марта Оліярник
4 липня, 2024 четвер
Аспірантура не дорівнюватиме відстрочці. Пояснює військовий адвокат
4 липня, 2024 четвер
Коригували удари по військових об'єктах: затримано наречених, які працювали на РФ
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.42
    Купівля 40.42
    Продаж 40.93
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 липня
22:04
Зеленський і Путін
Росія розпочала інформаційну операцію "Мир", - очільник ЦПД Коваленко
21:56
Дмитро Кулеба
Україна, Румунія й Молдова підписали меморандум щодо протидії дезінформації
21:38
Марк Кукурелья, Флоріан Вірц, збірна Іспанії, збірна Німеччини, Євро-2024
Іспанія у драматичному матчі переграла Німеччину та стала першим півфіналістом Євро-2024
21:38
Джо Байден у Варшаві
Впливові демократи надіслали листа до Байдена з проханням знятися з виборів, - WP
21:23
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
Скільки часу РФ може підтримувати наступальний потенціал: пояснення генерала запасу СБУ Ягуна
21:18
Казино
В Україні розробили протокол лікування від ігрової залежності
21:14
Ексклюзив
Безпілотник "Мураха"
Виробник розповів про наземний безпілотник, здатний перевозити вантажі до 1 тонни
20:52
Марін Ле Пен
Ле Пен пообіцяла, що Франція не дозволить Україні використовувати далекобійні ракети в разі її перемоги на виборах
20:39
Кевін Де Брюйне, Копенгаген - Манчестер Сіті
Ключовий футболіст "Ман Сіті" погодився на трансфер у Саудівську Аравію
20:30
Віктор Медведчук та Оксана Марченко
Мінʼюст подав позов щодо стягнення майна Медведчука й Марченко на користь України
20:10
Апеляційний суд підтвердив, що УПЦ (МП) незаконно перебуває на території Єлецького монастиря у Чернігові
20:01
OPINION
Юрій Ніколов
Як працюють емоційні гойдалки
19:45
Дмитро Кулеба
Кулеба пообіцяв Молдові допомогу України у протистоянні гібридним загрозам з боку РФ перед виборами
19:37
Грузія та США
США скасували військові навчання з Грузією через звинувачення у спробах "відкрити другий фронт проти РФ"
19:26
Нарендра Моді
Моді під час візиту до Москви домагатиметься "демобілізації" індійців з російської армії
19:25
Нікола Антич,"Партизан" - "Црвена Звезда"
"Їм треба чекати на повернення": суперник "Динамо" в ЛЧ зганьбився через компліменти росіянам
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 863-го дня війни: партизани підірвали колію на Росії та передача Україні ще одного ЗРК Patriot
19:00
Огляд
"Зрадниця"
Бійся "Зрадниці": що подивитися на вихідних
18:59
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Росіяни вигадали нову схему відбирання житла на ТОТ Херсонщини, - Спротив
18:58
вибухи на російських НПЗ
ЗСУ опублікували мапу 10 рекордних за дальністю ударів по РФ
18:44
Уряд звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно
18:43
Оновлено
Кір Стармер
Новий прем'єр Британії Стармер оголосив склад уряду: хто очолив МЗС та міноборони
18:41
Patriot
Patriot від Німеччини вже в Україні, - Зеленський
18:39
Графіки погодинних відключень 6 липня діятимуть протягом усієї доби
18:21
Артем Довбик, Жирона, Ла Ліга
Довбик прийняв доленосне рішення щодо продовження кар'єри, - AS
18:20
Додаток "Дія"
Підприємці зможуть отримувати ліцензії та дозволи через Дію, - Федоров
18:09
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Між Трампом, Китаєм та ЄС. Чи стане Україна частиною Заходу?
18:00
На фото: режисер та актор Руслан Ханумак
"Страшна хвороба зіграла на руку": актор "Кварталу 95" Ханумак пояснив, як виїхав у США
17:58
Маріуполь
"Жителі Маріуполя - етнічні росіяни, яких намагався вбити український уряд": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 5 липня
17:54
Оновлено
орбан путін
Орбан у Москві закликав Путіна до припинення вогню, російський диктатор повторив ультиматум щодо початку переговорів з Україною
17:51
Ексклюзив
Новофедорівка, Крим. Фото: скріншот, Telegram
Росія поступово втрачає контроль над окупованим Кримом, - військовий експерт Селезньов
17:24
Міністерство оборони
Кабмін погодив призначення двох нових заступників міністра оборони
17:19
Гурти adm:t та Tember Blanche випустили пісню на вірш загиблого Максима Кривцова
17:08
Єнс Столтенберг
Столтенберг назвав допомогу Україні найактуальнішим питанням саміту НАТО у Вашингтоні
17:07
Ексклюзив
Шмигаль
Рано чи пізно Шмигаля звинуватять у всіх проблемах, які накопичила влада, - нардеп Синютка
16:59
ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 84 боєзіткнення, окупанти активно наступають на Лиманському і Покровському напрямках
16:55
Оновлено
Володимир Зеленський
Призначені Зеленським 248 суддів склали присягу
16:51
Новини компаній
Захисник України отримав сучасний біонічний протез від ГО "Фундація Течія" Олега Крота
16:40
НАТО
НАТО на Вашингтонському саміті планує закликати країн-членів до стандартизації боєприпасів, - Reuters
16:37
PR
Як покращити англійську та допомогти ЗСУ? Благодійні speaking clubs від Cambridge.ua та Peremoga
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV