Росіяни зосередили понад 650 тис. окупантів по всій лінії фронту. Колонка Сергія Згурця

Україна отримала ще одну батарею ЗРК Patriot від Німеччини

Німеччина передала Україні третю батарею ЗРК Patriot. Про це повідомив посол Німеччини в Україні. Варто зазначити, що ЗРК Patriot буде переданий Україні у версії PAC-3, тобто він зможе здійснювати перехоплення балістичних ворожих ракет. Зокрема, російські ракети "Кинджал", "Циркон", Х-22 та "Іскандер". Тож, якщо орієнтуватись на офіційні повідомлення, сьогодні Україна має вже 5 батарей ЗРК Patriot. В дорозі ще мінімум 3 комплекси. Також, ймовірно, певну кількість систем Patriot ми отримаємо від США.

Ворог зосередив понад 650 тис. окупантів по всій лінії фронту

Покровський, Торецький та Краматорський напрямки залишаються сьогодні найгарячішими точками фронту. На цих ділянках протягом тижня відбулась найбільша кількість бойових зіткнень. Загальна кількість яких доходила до 200 зіткнень на добу. Такого раніше не було. Зараз лінія фронту складає понад 970 км. Загальна кількість угруповання ворожих військ, які діють вздовж всієї лінії фронту, складає понад 650 тис. окупантів. Дії ворога на цих трьох напрямках, зокрема, наступ на Часів Яр, від Очеретиного у бік траси Покровськ-Костянтинівка, а також бойові дії в районі Торецька, є елементами одного оперативного задуму противника. Всі ці три ворожі вектори сходяться в Костянтинівці. Загалом всі зусилля ворога зумовлені спробами наблизитись до Словʼянсько-Краматорського укріпрайону. Ворог докладає для досягнення цих цілей максимальних зусиль. Втім, не факт, що окупантам вдасться досягти їх. Оскільки для стримування противника Сили оборони докладають також максимальних зусиль.

Ситуація на лінії фронту: тиск на Часів Яр та Торецьк продовжується

В зоні Часового Яру наші підрозділи залишили позиції в зоні мікрорайону "Канал", який був повністю зруйнований ворожою артилерією. З нашого боку цей крок цілком виправданий та логічний, в умовах, що склались. Російські війська розпочали атаку на Часів Яр 4 квітня. За три місяці вони спромоглись доповзти лише до цієї ділянки. Гадаю, що захоплення цієї крихітної частини міста обійшлось росіянам тисячами жертв. Ворог повністю знищив свою 98-му десантно-штурмову дивізію. Наші війська зараз утримують лінію оборони на захід від каналу Сіверський Донець. За словами наших військових, оборона Часового Яру триває. Головна мета - втрата якомога більшої кількості ресурсів у противника і відповідно втрата наступального потенціалу окупантів. Доля Часового Яру буде залежати від сил та засобів, які будуть використовувати обидві сторони й від уміння керувати цими засобами та силами. За окремими оцінками, без значного підсилення угруповання ворожих військ, наші війська можуть утримувати місто до жовтня, або й більший проміжок часу.



Карта бойових дій біля Часового Яру станом на 5 липня.

Під Торецьком ситуація теж залишається складною. За різними оцінками, на цьому напрямку ворог має понад 10 тис. особового складу. Наші підрозділи на Торецькому напрямку реалізовують тактику мобільно-тактичної оборони. Оскільки на окремих ділянках ворог має перевагу у живій силі 1 до 10. Зараз лінія бойового зіткнення проходить у міській забудові Торецька. Фактично, зараз противника стримується за допомогою артилерії та FPV-дронів. Наші військові переконані, що противник не зможе просунутись вглиб міста Торецьк.



Карта бойових дій на Торецькому напрямку станом на 5 липня.

Також ворог має певні тактичні просування на Покровському напрямку з намірами перерізати шосе Покровськ-Краматорськ. Потім розпочати наступ у напрямку Костянтинівки, Краматорська та Словʼянська. Втім, цей сценарій розвитку подій малює собі противник. В будь-якому разі ситуація буде залежати від того, які підходи використають наші Сили оборони, аби заблокувати просування противника. Зараз противник намагається реалізовувати ті можливості на полі бою, які сформувались, зокрема через нашу повільну мобілізацію та затримку зброї й боєприпасів від наших партнерів. Втім, ситуація має бути стабілізована.



Карта бойових дій на Покровському напрямку станом на 5 липня.

За оцінками Центру оборони й стратегій, РФ залучила понад 75% власних ресурсів для війни проти України. Тоді, як Сили оборони використовують до 30% ресурсів. Україна зберегла резерви, в тому числі й ті, що зараз пройшли навчання в країнах ЄС. Ворог же практично не має резервів для подальшого залучення у бойових діях. Можливо такі цифри занадто оптимістичні, втім, лише на практиці ми зможемо дізнатись реалістичність тих, чи інших оцінок.

Розвиток виробництва наземних роботизованих систем

Засновник компанії "Роботизовані комплекси" Ігор Чайківський розповів, що більшість українських виробників дронів з самого початку створення безпілотників стикнулись з тим, що технічного завдання не було. Тобто, в нас немає чітко визначених параметрів, розмірів, функціонального призначення безпілотних наземних систем. Саме тому, за словами Чайківського, виробники почали створювати роботизовані системи на основі власних уявлень. Це стало певним викликом для наших виробників. Оскільки таким чином задача стає складнішою. Однак, як зауважив Чайківський, головною метою було створення роботизованих систем подібних до закордонних зразків, але суттєво дешевшими у виробництві. Чайківський додав, що роботизований наземний комплекс "Мураха" був створений від початку до кінця просто із нуля. Починалося це в жовтні 2022 року. Зараз вже комплекс пройшов випробування у третій генерації. Втім, основна частина ТТХ була закладена у першому зразку. Зараз комплекс постійно вдосконалюється й розвивається.

Ігор Чайківський розповів, що проєкт роботизованої наземної системи "Мураха" перебуває на етапі дрібносерійного виробництва. Перші комплекси вже постачаються на першу лінію фронту і вже безпосередньо прохання про вдосконалення та виправлення деталей отримуються від військових. Чайківський також розповів, що перші етапи виробництва систем фінансувалось з власних заощаджень.

Компанія отримувала гранти від держави, але сьогодні основним ресурсом залишається власний капітал компанії. Підсумовуючи Чайківський розповів, які основні завдання може виконувати система "Мураха". За його словами, головна функція системи - логістична. Система є мобільною, досить потужною невеликою машиною для транспортування. Зокрема, з вагою 490 кг платформа здатна перевозити вантаж до 1 тонни.



