США можуть відправляти допомогу Україні на $1 млрд щомісяця. Колонка Сергія Згурця

Президент США Джо Байден підписав закон про військову та фінансову допомогу Україні

Сьогодні сенат США схвалив законопроєкт про допомогу Україні, а президент Джо Байден вже підписав його. Фактично, ми маємо понад $61 млрд, які будуть забезпечувати оборонні потреби України й в тому числі потреби американських оборонних компаній. У межах $12 млрд буде виділено на те озброєння, яке можна буде брати й швидко постачати Україні, а $14 млрд буде виділено на виготовлення нового озброєння в американських компаніях. Тобто, якщо ми говоримо про $12 млрд, то кожного місяця США матимуть змогу постачати озброєння Україні на суму $1 млрд. Тому думаю, що найближчий пакет військової допомоги від США буде саме таким за обсягом і буде включати насамперед боєприпаси, комплекси ППО, ракети до систем Patriot, а також велику кількість бронетехніки. Втім, коли ми говоримо про американську і європейську допомогу, ми не повинні забувати наш потенціал у створенні систем озброєнь, які демонструють успіхи на полі бою.

Процес та проблеми закупівель БПЛА для потреб Сил оборони

Експерт з оборонних технологій Максим Музика розповів, що майже два місяці працював радником в Агенції з оборонних закупівель. Потім, за його словами, йому запропонували посаду заступника директора Агенції. Він відмовився, оскільки бачить більшу власну ефективність у приватному секторі, який виготовляє продукцію для потреб ЗСУ.

За словами Музики, в ситуації закупівлі дронів для ЗСУ існує ряд проблем. Він зауважив, що 80% цих проблем можна вирішити процедурами в самій Агенції з оборонних закупівель та всередині Міноборони. Музика зауважив, що тимчасовий порядок визначення потреби у безпілотних авіаційних системах, який був затверджений у грудні 2023 року, потребує реальних змін. Також існує ряд процедур, які затримують і ускладнюють процес контрактування. А кожен тиждень і місяць затримки контрактування - це втрачений час для наших захисників, які вчасно не отримають дрони.



Також Максим Музика роз'яснив ситуацію стосовно закупівель. За його словами, ми знаходимось трішки в іншій ситуації, ніж були минулого року. Зокрема, торік було виділено більше коштів, ніж було створено виробничих спроможностей всіх вітчизняних виробників. Втім, за рік виробничі потужності збільшились у 3-4 рази, а виділених коштів стало не набагато більше. Саме тому в Україні цього року є ряд компаній, вироби яких не є пріоритетними для фронту. Сьогодні для фронту пріоритетними залишаються FPV дрони й далекобійні БПЛА. Окремі безпілотні системи не є пріоритетними, й можливо будуть закуповуватись лише тоді, коли зʼявляться додаткові кошти.

Загалом, як наголосив Максим Музика, новостворені Сили безпілотних систем прагнуть звести процес закупівель, виготовлення та застосування БПЛА до системності. Втім, над таким завданням ще потрібно добре попрацювати. Бо, як зауважив Музика, поки що весь цей процес працює неузгоджено.

Максим Музика розповів, що перший запит на постачання БПЛА, який формувався відповідно до потреб Генштабу, був сформований ще за керівництва Валерія Залужного. Щодо цього запиту були певні запитання, оскільки вже тоді було зрозуміло, що є більш ефективні засоби, які варто було б закуповувати. Втім, сьогодні процес змін запиту на постачання дуже бюрократизований. Музика вважає, що це потрібно змінювати, щоб Генштаб міг більш швидко реагувати на зміни. Оскільки ця війна є технологічною і зміна потреб відбувається дуже швидко.

Щодо маніпуляцій стосовно того, що можуть закуповуватись не ті засоби, які потрібні, то за словами Музики, Агенція з оборонних закупівель отримує конкретний перелік засобів і їхню кількість. Тому саме в цьому процесі жодних проблем немає. Генштаб визначає, що їм потрібно і купити інший засіб просто неможливо.

Україна продовжує залишатись найбільш замінованою країною світу

Виконавчий директор ГО "Асоціація саперів України" Тимур Пістрюга заявив, що сьогодні Україна є найбільш замінованою країною світу. Це проблема, з якою ще не стикалась жодна країна світу. За його словами, 156 квадратних км. України є потенційно небезпечною територією. Тобто, точних даних про заміновані території сьогодні немає. Оскільки для цього потрібно провести технічний огляд територій, що наразі неможливо.

Тимур Пістрюга розповів, що відповідно до Закону України про протимінну діяльність, гуманітарним розмінуванням займаються оператори протимінної діяльності. Тобто це можуть бути будь-які організації, яка пройшли сертифікацію й отримали відповідні дозволи та сертифікати. За його словами, сьогодні в Україні є 34 таких організацій. Це можуть бути як приватні організації, так і громадські, а також державні структури та військові частини. Найголовнішою умовою діяльності таких організацій є сертифікація.

Тимур Пістрюга також розповів, що кожен оператор розмінування має різну кількість саперів. Втім, за його словами, сьогодні Україна має недостатню кількість саперів для розмінування територій. Що стосується фінансування гуманітарного розмінування, то сьогодні мова йде лише про донорські кошти. За словами Пістрюги, в Мінекономіки вже неодноразово повідомляли, що планують відкрити державний ринок на послугу гуманітарного розмінування. В державному бюджеті України передбачено понад 3 млрд грн для того, щоб компенсувати витрати на гуманітарне розмінування саме для аграрного сектору.

