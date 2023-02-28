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Аналітика

Атака на А-50 у Мачулищах та пошук Росії шляхів військової допомоги від Китаю. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
28 лютого, 2023 вiвторок
21:48
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

На білоруському аеродромі "Мачулищі" 26 лютого був атакований найдорожчий літак ВКС РФ – літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У

Атака на А-50  у Мачулищах

Поговоримо про те, що відбувається у Білорусі, де на летовищі "Мачулищі" 26 лютого був атакований найдорожчий літак ВКС РФ - літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Раніше керівники білоруської ініціативи BYPOL повідомили, що удар здійснили білоруські партизани за допомогою дронів. Після інциденту на військовому аеродромі білоруські прикордонники значно посилили контроль виїзду з країни. Сьогодні британська розвідка повідомила, що хоча пошкодження А-50 ще не підтверджено, у будь-якому разі втрата такого літака суттєво обмежить російські повітряні операції. І також сьогодні з‘явилися перші супутникові знімки аеродрому "Мачулищі" у Білорусі, на якому відбулася атака на цей літак. Знімки представили компанії Maxar і Planet Labs, а 28 лютого їх опублікували кілька видань, зокрема компанія CNN. На фото видно літак дальнього виявлення А-50У.


Знімок однозначно підтверджує, що літак не був повністю знищений. На знімках можна побачити, що на обтічнику та на правій частині крила є затінення, які можуть вказувати на певні пошкодження, хоча це лише припущення. Це може бути пов‘язано зі снігом, який потрапив на планер літака. Проте ні ніс літака, ні обтічна тарілка суттєво пошкоджені не були внаслідок атаки. На цих знімках ми також не бачимо значної кількості транспортних засобів, які мали б бути розташовані навколо цього літака, якби там проводилися ремонтні роботи. Проте цей літак переставили з однієї частини летовища на іншу, у будь-якому разі якийсь вплив на цей літак був.

Олександр Азаров, представник Об'єднаного перехідного кабінету щодо відновлення законності та правопорядку, ексначальник відділу ГУБОЗ МВС Білорусі, засновник ініціативи BYPOL розповів, що під час атаки використовувалися два саморобних дрони-камікадзе, які й спричинили пошкодження центральної й передньої частин літака. На знімку видно темну пляму у районі тарілки та носу літака. Цей літак величезний, щоб підірвати його або повністю зруйнувати, ви розумієте, яка кількість вибухівки потрібна, тому там є тільки пошкодження.

Влада Білорусі замовчує про цей інцидент вже третю добу. Це свідчить про те, що цей випадок вагомий. Вони не розуміють, як реагувати. Вчора, 27 лютого, виступав Лукашенко, збирав силовиків на нараду та кричав, що потрібно навести лад. Його обличчя було дуже схвильованим. Силовики також сиділи з червоними обличчями та не дивилися Лукашенку в очі, а це свідчить про те, що інцидент був і він вагомий. Ми впевнені, що акція була проведена і два дрони були використані. Я вважаю, що незабаром будуть ще докази.

Засновник ініціативи BYPOL підкреслив, що 27 лютого надійшла інформація, яку ще не перевірили, про те, що всі російські літаки залишили територію Білорусі й передислокувалися на територію Росії. Від інших джерел  поки нема інформації. Якщо так, то це значить, що наслідки серйозні. Цей літак можна порівняти з флагманським крейсером "Москва", який був знищений українськими військами у Чорному морі.

Російські війська у Білорусі

Олександр Азаров зауважив, що кількість військ РФ на території Білорусі незрозуміла. Були різні оцінки, від 10 до 30 тис. Відстежити їх неможливо. Вони проходять підготовку на різних білоруських полігонах, ми вважаємо, що це мобілізовані росіяни. Крім того, працюють три російських центри, в яких перебувають російські військовослужбовці. Вони обслуговують комплекси С-300, що розташовані вздовж білорусько-українського кордону. Зараз російських військ для наступу недостатньо.

Поки ознак наступу з території Білорусі не спостерігається. Хоча, якщо подивитися, що відбувалося останні місяці, то ми бачили, що Лукашенко готується до війни. Місяць тому відбувалися льотні навчання. Вони відпрацьовували наступальні операції: знищення укріплень противника, рятування збитих пілотів з території противника та знищення вертолітних майданчиків та аеродромів.

Візит Лукашенка до Китаю

Азаров вважає, що Лукашенко зібрав кілька питань й поїхав їх вирішувати у Китай. Одне з питань, яке чомусь не висвітлюється, - це блокування польсько-білоруського кордону. Ще рік тому, коли ми проводили акції на залізниці, знищували інфраструктуру та проводили так звану рейкову війну, ми отримали повідомлення від білоруських залізничників, що Китай дуже схвильований. Китай перевозить через Білорусь великі вантажі до ЄС, бо Білорусь є країною-транзитом для Китаю. Існує спеціальна програма, яку Лукашенко підписав з китайцями. Ще тоді, коли проводились акції, китайці зверталися до Лукашенко у Мінськ, щоб він навів лад. Лукашенко цього дуже злякався. Зараз, коли громадянин Польщі був засуджений до 8 років ув‘язнення, Польща у знак протесту закрила спочатку один пункт пропуску - вантажний, потім другий, а зараз погрожує перекрити весь кордон. Таким чином вони блокують транзит китайських вантажів, що вкрай невигідно Лукашенку, він на цьому заробляє гроші. Це його престиж перед китайцями.

РФ шукає шляхи військової допомоги від Китаю

Водночас Росія шукає варіанти посилення своїх наступальних можливостей, це і про закупівлю дронів, і спроби придбати боєприпаси у Північної Кореї, і власне купити ударні дрони у Китаю. Першим про спробу росіян купити дрони у китайців повідомило німецьке видання Deutsche Welle, а потім були заяви посадових осіб США, що у такому разі Китай ризикує наразитися на санкції з боку США.

Щодо візиту Лукашенка до Китаю та заяви CNN, Washington Post про те, що це й візит може бути пов'язаний з тим, що через Білорусь Росія хоче придбати для себе озброєння - йдеться і про безпілотні комплекси, і про артбоєприпаси, і про інші системи.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що Китай цілком може піти на цю "слизьку стежку", тому що у Росії та Китаю є мінімум один вектор військової співпраці, який Захід не може поки "збити" – експорт ядерних матеріалів. Є офіційна статистика, що за 2022 рік Росія поставила Китаю ядерних матеріалів майже на $1,5 млрд, а це, наприклад, допоможе Китаю збільшити ядерний арсенал у 1 500 зарядів до 2030 рік. Цей крок явно спрямований проти США, але вони нічого не можуть зробити, навіть американська економіка виявилася залежною від постачання урану від Росатому. Якщо говорити про більш прикладні речі, то судячи зі всього, Білорусь і буде використана як така собі країна-прокладка, країна-транзитер, через яку і будуть відбуватися постачання цих дронів-камікадзе під індексом ZT180, про які писали німецький DW. Тут же нюанс у тому, що досі зовнішнього вигляду китайських дронів-камікадзе, яких назвали буквально копією Shahed 136, у відкритому доступі нема. Тому цілком можливо, що під тим китайським індексом ZT180 у Білорусь нарешті буде реалізований проєкт по збірці цих дронів-камікадзе іранського виробництва, які зараз позначаються "Герань-2".

Іван Киричевський нагадав, що у західній пресі позначався цікавий парадокс, що Китай зараз є головним хабом по перерозподілу електроніки, яка закуповується поза санкціями як для Росії, так і для Ірану. Відповідно, навіть виробництво Shahed 136 в Ірані зараз залежить від того, наскільки Китай справно постачає якісь військові технології для іранського ВПК. Якщо пригадати, що наші ГУР МО влітку 2022 року говорили про те, що Білорусь може налагодити з Іраном вектор по виробництву боєприпасів для артилерії на базі існуючих арсеналів, де білоруси можуть ремонтувати артилерійські снаряди. Відповідно, цілком можливо, що замість Ірану може бути використаний Китай, а Білорусь виступатиме у ролі формального посередника. Можливо, номенклатура постачання з часом може розширитися. Однак, на це впливатиме два фактори: перший – готовність Китаю піти на пряму конфронтацію з Заходом, другий – готовність Росії відмовитися від своєї військово-технічної співпраці з Індією.

Може бути ще така версія, що Китай зараз у рамках підготовки війни за Тайвань захоче послабити Захід і використати для цього Росію. Китай може дати Росії певні речі, які росіяни вже використовують. Наприклад, у Китаю є своя копія ракети "Калібр", також є копія ракети Х-55, є ще старі російські винищувачі за копією радянських Су-35 – це все може з часом бути передано Росії. Якщо буде стояти питання постачання Росії бронетехніки з Китаю, то якісь старі зразки китайських копій Т-62, теж можуть бути поставлені. Бо нам відомі попередні деякі цифри про втрати росіян, а саме вони втрачають щомісяця 150 танків, а здатні повернути у стрій всього 25. Відповідно, якщо не виправити ситуацію швидко, то бронетанковий потенціал РФ може швидко зточитися, тобто Росія швидко програє війну.

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