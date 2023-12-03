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Війна з Росією: хроніка
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Огляд

Атаки дронів на Москву й Бєлгородщину, палаючий поїзд на лінії сполучення Росії та Китаю і "бавовна" на ТОТ: де у росіян вибухало цього тижня

Андріана Стахів
3 грудня, 2023 неділя
19:19
Війна з Росією війна з Росією, вибух, Росія

Цього тижня СБУ провела успішну операцію Байкало-Амурській магістралі, внаслідок якої палав російський вантажний поїзд, а також українська армія не припиняла атаки дронами

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях у тижневому огляді Еспресо.

Атаки дронів на Москву й Бєлгородщину та пожежа на Челябінському тракторному заводі

  • Для росіян вечір 26 листопада закінчився пожежею після вибуху на Челябінському тракторному заводі, де виробляють двигуни для російських танків. Як повідомляється, спершу стався вибух електротрансформатора на території заводу, а потім почалася пожежа. Через це в прилеглих до підприємства житлових будинках зникли світло і вода.
  • Також Інституту вивчення війни у своєму звіті зазначив, що ГУР причетне до масштабної атака вихідного дня дронами на Росію. Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч з 25 на 26 листопада і вранці 26 листопада російські засоби ППО збили 24 українських безпілотники над Московською, Тульською, Калузькою, Брянською і Смоленською областями. 
  • А вже у середу, 29 листопада, міністерство оборони Росії звинуватило Україну в нібито атаці безпілотника на Московську область. Російська ППО буцімто знищила БПЛА над територією Подільського міського округу Московської області.
  • Наступного дня, 30 листопада, міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку безпілотників на Бєлгородську область. А у Брянську повідомляють про атаку на склад з БПЛА – зазначається, що місцеві чули вибухи в районі телецентру. Попередньо склад атакували безпілотники.

Палаючий поїзд на лінії сполучення Росії та Китаю – успішна робота СБУ

  • У Росії стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована у Бурятії: ЗМІ повідомляють про успішну операцію СБУ. Водночас у РФ заявляють про задимлення. Вибух стався на ділянці магістралі в Північномуйському тунелі ім. Бессолова. Попри відсутність офіційних коментарів представників Служби безпеки, джерела видань повідомляють, що підрив магістралі був успішною операцією СБУ.  Вказано, що 4 вибухових пристрої спрацювали, коли магістраллю рухався вантажний поїзд. На місці події працювало ФСБ, залізничники намагаються мінімізувати наслідки вибуху. "Фактично  це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових поставок, паралізовано", – підкреслили тоді джерела. 

Байкало-Амурська магістраль

Вибухи у Маріуполі та робота українських партизанів у Мелітополі

  • У п'ятницю, 1 грудня, у тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани знищили декілька росіян та завдали ураження ворожому паливозаправнику. Сили українського спротиву знищили кількох російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику. Військова техніка виведена з ладу. За даними розвідки, так звана окупаційна адміністрація у Мелітополі намагалася приховати наслідки атаки через страх перед кремлівськими спецслужбами.
  • А в суботу, 2 грудня, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча, де, ймовірно, розташована база росіян. Пізніше окупанти підняли в небо авіацію: "З півночі району повідомляють про незвичний звук. Можливо якась нова модифікація "мопедів", – зазначив радник мера Петро Андрющенко.

Думки експертів

Аналітик Defense Express Сергій Згурець переконаний, що удари по російських підприємствах, які залучені до ВПК, є досить ефективною стратегією послаблення потенціалу РФ на полі бою.

"Російська й українська сторона дійсно зараз дуже активно використовує дрони. Щодо російських атак ми й так все знаємо. Щодо українських, то ГУР МО насамперед реалізовує ефективну стратегію ударів по промислових обʼєктах РФ. Зокрема, по підприємствах, на яких виготовляють різні зразки військової техніки", – пояснює він.

А  військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула вважає, що вибухи в тунелі на БАМі та руйнування двох мостів на Далекому Сході – це досить серйозний удар по російській території, через який Росія втратить можливість перекидати вантажі із КНДР як мінімум до весни.

За його словами, вся Транссибірська магістраль, і власне цей тунель, мають стратегічне значення для забезпечення окупаційних військ в Україні. Затримка логістики на цьому маршруті матиме відповідні наслідки. Росія на певний час втратить можливість перекидати техніку, і цей час не буде малим.

"Найголовніше, що тепер Китай має забезпечувати Далекій Схід усім необхідним, потрохи його освоюючи. Вже можна починати китайську п'ятирічку на тій території. Це дуже серйозна подія, бо інших доріг там немає", – підкреслив експерт.

Україна
Росія
Крим
ЗСУ
окупанти
безпілотник
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