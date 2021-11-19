"Барселона" вирішила перехопити в "Реала" найдорожчого футболіста світу

Про це повідомляє AS.



Президент Барселони Жоан Лапорта має намір запросити Мбаппе у свою команду. Головним претендентом на француза є "Реал", але босс каталонців повідомив своєму оточенню, що зробить все, аби підписати форварда.

Кіліан Мбаппе може дістатись клубам абсолютно безкоштовно, адже його контракт чинний до літа 2022 року. У 2018 році ПСЖ заплатив "Монако" за нападника 145 млн євро.

У нинішньому сезоні 22-річний форвард зіграв за ПСЖ 16 матчів, забив 7 голів та віддав 11 результативних передач.

За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.

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