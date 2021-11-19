"Барселона" вирішила перехопити в "Реала" найдорожчого футболіста світу
Нападник французького ПСЖ Кіліан Мбаппе може опинитись у "Барселоні", а не в мадридському "Реалі"
Про це повідомляє AS.
Президент Барселони Жоан Лапорта має намір запросити Мбаппе у свою команду. Головним претендентом на француза є "Реал", але босс каталонців повідомив своєму оточенню, що зробить все, аби підписати форварда.
Кіліан Мбаппе може дістатись клубам абсолютно безкоштовно, адже його контракт чинний до літа 2022 року. У 2018 році ПСЖ заплатив "Монако" за нападника 145 млн євро.
У нинішньому сезоні 22-річний форвард зіграв за ПСЖ 16 матчів, забив 7 голів та віддав 11 результативних передач.
За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.
- 31 серпня повідомлялося, що Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати контракт з ПСЖ та безплатно перейде до "Реалу" влітку 2022 року.
- 9 вересня стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон особисто вмовляв Мбаппе залишитися у ПСЖ.
- 16 вересня англійський футболіст Майкл Оуен заявив, що через те, що Ліонель Мессі, Неймар та Кіліан Мбаппе грають разом, атака французького ПСЖ стає слабкішою.
- 4 жовтня француз зізнався, що намагався покинути ПСЖ минулого літа.
- Після цього спортивний директор ПСЖ Леонардо негативно відреагував на розмови про трансфер Мбаппе в "Реал".
- 21 жовтня вже повідомлялось, що форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе може опинитися в іспанській "Барселоні".
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