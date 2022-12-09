Безпека у тилових регіонах РФ тепер під питанням, - речник Повітряних сил ЗСУ про вибухи на ворожих авіабазах
У Повітряних силах ЗСУ заявили, що після вибухів на російських авіабазах питання безпеки навіть у тилових регіонах тепер під питанням
Про це розповів в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Бавовнятко" ходить по аеродромах і окупанти кудись "зникли". Але не зникли, військовою термінологією це називається розосередилися - по різних аеродромах вони порозтягували свої стратегічну авіацію розтягали, де це тільки можливо, де є злітно-посадкові смуги, які вони можуть використовувати", - каже Ігнат.
Речник наголосив, що нині авіаційна активність російських окупантів невелика.
"Ті росіяни, які казали, що "спецоперація" мене не стосується" і військові, й цивільні, то тепер вже зрозуміло, що нікуди вони не дінуться від війни. Від тих наслідків російської агресії, яку засуджує весь світ. Вона тепер буде стосуватися кожного. Тепер ніде не можна бути в безпеці. Ми ж бачили не перші такі "Бавовнятка". Був Крим та аеродром "Міллєрово" на початку агресії", - зазначив Ігнат.
Крім того, речник наголоси, що у Бєлгороді зі світлом також проблеми й з нафтобазами. Ці інциденти мають психологічний влив на росіян та їхніх військових.
"Тому це повинно бути серйозним психологічним фактором впливу, крім військового на населення Росії та її військових. Що тепер не зрозуміло, в безпеці тепер не знати чи бути навіть у тилових регіонах", - додав Ігнат.
- 27 листопада в Шебекіно Бєлгородської області було пошкоджено лінії електропередачі, унаслідок "обстрілів" частина міста залишилася без води та енергопостачання.
- Згодом губернатори Курської та Бєлгородської областей РФ заявили, що ЗСУ обстріляли прикордоння РФ.
- 5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області. Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення. За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним. Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.
- Українські військові експерти вважають, що удари по військових аеродромах РФ мають дуже серйозне та ідеологічне значення для Путіна. Він вчергове отримав ляпаса, оскільки один із його елементів ядерної тріади зазнав ушкодження.
- 6 грудня на аеродромі в Курську сталася пожежа. Влада заявила про атаку безпілотника.
- Крім того, ранком 9 грудня повідомлялося, що в торговому центрі Москви "Мега Хімки" спалахнула масштабна пожежа: стався обвал, загинула людина.
- А згодом відомо про те, що у російському Барнаулі сталася пожежа на Алтайському шинному комбінаті, площа займання сягає тисячі кв. метрів.
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