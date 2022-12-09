Про це розповів в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Бавовнятко" ходить по аеродромах і окупанти кудись "зникли". Але не зникли, військовою термінологією це називається розосередилися - по різних аеродромах вони порозтягували свої стратегічну авіацію розтягали, де це тільки можливо, де є злітно-посадкові смуги, які вони можуть використовувати", - каже Ігнат.

Речник наголосив, що нині авіаційна активність російських окупантів невелика.

"Ті росіяни, які казали, що "спецоперація" мене не стосується" і військові, й цивільні, то тепер вже зрозуміло, що нікуди вони не дінуться від війни. Від тих наслідків російської агресії, яку засуджує весь світ. Вона тепер буде стосуватися кожного. Тепер ніде не можна бути в безпеці. Ми ж бачили не перші такі "Бавовнятка". Був Крим та аеродром "Міллєрово" на початку агресії", - зазначив Ігнат.

Крім того, речник наголоси, що у Бєлгороді зі світлом також проблеми й з нафтобазами. Ці інциденти мають психологічний влив на росіян та їхніх військових.

"Тому це повинно бути серйозним психологічним фактором впливу, крім військового на населення Росії та її військових. Що тепер не зрозуміло, в безпеці тепер не знати чи бути навіть у тилових регіонах", - додав Ігнат.