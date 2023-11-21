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Аналітика

Дедалі гірша осіння погода в Україні не зупинила бойові дії, але уповільнює їх. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
21 листопада, 2023 вiвторок
20:45
Статті Сергій Згурець

Зараз техніка застосовується набагато менше, ніж у літній чи сухий період. До речі, це підтверджують втрати ворога: за минулу добу було знищено 610 окупантів, нуль танків, 6 БМП і 4 артсистеми. Тобто набагато менше, ніж зазвичай

Ситуація на фронті

Почну з погоди, тому що дедалі гірша осіння погода в Україні не зупинила бойові дії, але вона уповільнює просування українських військових і ворогів на полі бою. Наразі важко просуватися по дорогах після дощу або після снігу, який розтанув. Це впливає на темпи бойових дій. Саме тому зараз техніка застосовується набагато менше, ніж у літній чи сухий період.  До речі, це підтверджують втрати ворога.

За минулу добу було знищено 610 окупантів, нуль танків, 6 БМП і 4 артсистеми. Тобто, набагато менше, ніж зазвичай. Проте показово, що кількість бойових зіткнень на лінії фронту не зменшилася. Їх було 70, і десь 40 зіткнень - це напрямок Бахмута, Авдіївки й Марʼїнки. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський сьогодні сказав про те, що ворог намагається атакувати у зоні Кліщіївки, підтягує резерви, і якимось чином намагається переграти результати бойових дій, які були досягнуті на сьогодні.

Бахмутський напрямок

Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, розповів, що обстановка дійсно дуже непроста. Якщо на північному фланзі Бахмутського напрямку було більш менш затишшя, то останніми тижнями можемо спостерігати, як активізувалися дії ворога саме на цьому напрямку. Тобто противник атакує у напрямку населених пунктів Богданівка та Хромове, намагаючись посунути Сили оборони. Загарбники роблять спроби вирівняти свій фронт і зробити його для себе більш зручним. На південному фланзі також спостерігаємо ворожі контрнаступи. Якщо брати Кліщіївку, то тут росіяни атакують наші позиції з декількох напрямків, безпосередньо атакуючи з Бахмута, з напрямку населених пунктів Зайцеве, Одрадівка. Окупанти також атакують Андріївку з двох напрямків.

Карта Бахмут 21.11.23

Пресофіцер 26-ї артбригади зазначив, що свого часу росіяни намагалися зробити на лінії залізниці невеликий оборонний рубіж, але їм це не вдалося. Зараз ворог намагається повернути втрачене. Пробує контратакувати саме в районі Кліщіївки, тому що там є панівні висоти, які дають можливість українським захисникам контратакувати залізницю, тому що вона перебуває у низині. Для цього противник залучив як живу силу, так і артилерійські засоби, яких у нього достатньо на даному напрямку. Також загарбники підключають авіаційну складову з ФАБами.

Калашніков розказав, що останнім часом ворог знову почав застосовувати мʼясні штурми, витрачаючи особовий склад. Противник не жаліє його, кидаючи на контратаки на українські позиції без особливої підтримки бойових броньованих машин, тільки підтримуючи артилерію. На Бахмутському напрямку присутні професійні зʼєднання ворога. Тут перебувають повітряно-десантні підрозділи, десантно-штурмові підрозділи, які є у ворога елітними. На цьому напрямку ми могли бачити всі три десантно-штурмові підрозділи, які взагалі є у повітряно-десантних силах РФ. Вони діють по-іншому, більш економно й професійно, зберігають життя свого особового складу, тому що ці підрозділи більш навчені. Тут спостерігаємо різні тактичні ворожі дії на полі бою.

Військовослужбовець додав, що не відкриє ніякої таємниці, якщо скаже, що всі ці два роки Сили оборони України економно витрачають боєприпаси. Так було на початку повномасштабного зіткнення, коли українські сили намагалися працювати більше по цілях, ніж по площині, так і сьогодні. Причому, сьогодні через те, що на нашому озброєнні перебуває натівська артилерійська техніка, вона більш влучно стріляє та дійсно допомагає не витрачати велику кількість снарядів на якусь ціль. Тобто ЗСУ працюють економно, як і раніше. І це не заважає знищувати ворога, його склади з боєприпасами, важку техніку, артилерію й РЕБ. Наразі вистачає боєприпасів, щоб виконувати завдання. Звичайно, якщо було б більше снарядів, то українські захисники тільки б дякували партерам за допомогу, аби швидше звільняти нашу територію.

Засоби РЕБ

Олег Калашніков неодноразово наприкінці говорив про засоби РЕБ, які нам важливі для протидії FPV-дронам противника та іншим ворожим безпілотним комплексам. На цю тему ми детальніше поговоримо з наступним гостем – це Сергій Бескрестнов, військовий фахівець з радіоелектронної боротьби. Зазначу, що у Бескрестнова є телеграм-канал, де він розповідає про всі нюанси, що пов'язані з використанням засобів РЕБ противника.

Військовий фахівець з радіоелектронної боротьби розповів про ворожі заходи протидії FPV-дронам, зауваживши, що це дуже актуальна тема. Російські FPV-дрони, "ланцети", КАБи – це три наші основні високотехнологічні проблеми, які противник достатньо успішно використовує. FPV-дрон – це одноразовий дрон, який несе заряд і керується з землі або ж з повітря через ретранслятор. Цей дрон передає відеосигнал, тобто зображення, яке він бачить перед собою. Фіксувати ці дрони ми можемо по зображенню, а боротися за рахунок придушення сигналів керування. На жаль, протоколи сигналів керування дуже стійкі й придушити їх складно. Тому і ми, і росіяни тут в однаковій позиції. І вони, і ми намагаємося створювати комплекси, так звані куполи, для захисту від FPV-дронів. На цей час, за моєю оцінкою, ефективність таких комплексів складає 35-40%. Все залежить від майстерності пілота та обладнання у певній точці. У росіян є з таких комплексів "Волнорез" та "Тритон" для захисту їхньої техніки від наших FPV-дронів, а ефективність така як і у нас.

Сергій Бескрестнов зауважив, що проблема РЕБ та FPV полягає у тому, що як тільки ми й росіяни робимо ефективні засоби малого, окопного РЕБу проти FPV, то моментально робочі групи розробляють нові технології, а саме перехід на інші частоти. Не треба недооцінювати противника, там також працюють фахівці на такому ж обладнанні. Тобто ця війна абсолютно дзеркальна, це без кінця боротьба РЕБу, зв'язку та технологій.

Бескрестнов додав, що зробити нові FPV-дрони можна швидко, а от підготувати новий екіпаж набагато довше. Тому йде полювання за такими екіпажами, відповідно, це треба враховувати та більше маскуватися. Сама головна вразливість – це, коли летить FPV-дрон, він має відкритий незахищений відеоканал, за яким можна відстежити та зворотно відтворити точку вильоту цього дрона. Так вразливість є як у нас, так і у росіян. Проти цього є певні поради та рекомендації, але такі рекомендації надаються по закритих каналах, щоб їх противник не використовував. На цей час можна озвучити загальну рекомендацію - коли FPV-дрон вилітає на повній потужності та передає сигнал на діапазоні 5,8 або 11,3, він несе інформацію, яку можна перехопити та використати для контратаки.

Резюмуючи, зверну увагу на те, що Сергій Бескрестнов зробив прекрасну інструкцію, яка розписує, що робити у тих чи інших випадках, яким чином правильно використовувати засоби окопного РЕБу, які існують загрози. Сподіваюсь, що всі отримали ці рекомендації у закритому режимі й будуть їх використовувати на полі бою з достатньо високим рівнем ефективності.

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