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Десять країн збільшать військову присутність в Балтійському морі на тлі можливих диверсій

29 листопада, 2023 середа
00:46
Світ Місце аварії на трубопроводі Північний потік

У відповідь на ймовірні диверсії на газогоні в жовтні, десять північноєвропейських країн погодилися розгорнути судна та літаки в Балтійському морі для захисту критичної підводної інфраструктури

Про це повідомляє BNN Bloomberg.

Уряд Великої Британії заявив, що міністри оборони Об’єднаних експедиційних сил (JEF) 28 листопада погодилися вперше активувати "варіант відповіді". Країни використовуватимуть невизначені "морські та повітряні можливості" для "забезпечення присутності безпеки" в Балтійському морі, де з осені 2022 року було пошкоджено два підводних газопроводи.

"Цей крок забезпечує відчутну демонстрацію JEF як надійного учасника безпеки в Північній Європі та потужне повідомлення про нашу здатність і відданість зміцненню безпеки нашої критично важливої ​​підводної інфраструктури та стримування гібридних загроз", — йдеться в заяві.

Довідково. Об’єднані експедиційні сили Великої Британії (UK Joint Expeditionary Force) – це структура оборонного співробітництва під керівництвом Британії, яка також охоплює Північні й Балтійські країни та Нідерланди.

Інцидент на газопроводах "Північний потік"

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". Тоді ж прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій

Пізніше стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік".

Вже 1 жовтня компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про стабілізацію тиску в трубі, що свідчить про припинення витікання газу. 

Згодом спецслужби Швеції підтвердили диверсію на "Північних потоках" та шукали винних у підривах. Водночас німецькі слідчі заявили, що не мають доказів того, що Росія стоїть за вибухами на газопроводах "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2".

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.

Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування підводних вибухів на газопроводах Nord Stream.

Північний потік
Велика Британiя
Північний потік-2
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