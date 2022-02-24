До острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі, російські окупанти вимагають українських прикордонників здатися

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"До острова Зміїний підійшло дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прикордонники зайняли оборону разом зі Збройними Силами України.



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