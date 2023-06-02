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Головна Економіка Гуменюк: Росія намагається не допустити включення Миколаївщини до зернової ініціативи

Гуменюк: Росія намагається не допустити включення Миколаївщини до зернової ініціативи

2 червня, 2023 п'ятниця
09:51
Економіка Зерно

Керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що російська армія намагається не допустити включення Миколаївщини до зернової угоди

Про це стало відомо з етеру загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, на Кінбурнській косі окупанти продовжують обстріли акваторії Дніпро-Бузького лиману в напрямку Очакова і в напрямку Куцурубської громади.

"Такий напрямок їх вогневого контролю спрямований на недопущення включення Миколаївщини в зернову угоду. Вони продовжують тероризувати зернову угоду не тільки на рівні Стамбульського координаційного центру, де блокують роботу вже визначених портів Одещини, зупиняють операції, штучно створюючи перешкоди, так і на цьому напрямку, більш перспективному на майбутнє, вони включають свій тероризм", - сказала Гуменюк.

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Окрім цього, вона також уточнила, що ворог вчора обстріляв Куцурубську громаду з РСЗВ, зруйновано приватні будинки, постраждалих немає.

Що відомо про зернову угоду

Підписана 22 липня 2022 року Чорноморська зернова ініціатива - домовленість між ООН, Туреччиною з Україною та з Росією про створення морських коридорів для безпечного вивезення українського зерна - перервала блокаду українських портів, що тривала п'ять місяців після початку російської агресії й могла обернутися катастрофою для найбідніших країн світу через брак зернової продукції та різкого зростання цін на неї. 

17 березня 2023 року стало відомо, що дію зернової угоди продовжено на два місяці. Ердоган підтвердив це, зазначивши, що відтепер судна також заходитимуть у порти Миколаїв та Ольвія. 

Посол України у Туреччині Василь Боднар пояснив, що зернова угода не передбачає нових вимог РФ, але вони будуть розглядатись окремо.

Натомість у Росії заявили, що наступні два місяці стануть вирішальними для долі зернової угоди та назвали 5 умов для продовження зернової угоди після 17 липня. Своєю чергою в Україні назвали свої умови надання згоди на нові вимоги РФ в рамках зернової угоди.

  • 1 червня Росія заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України, унаслідок цього завдала збитків на понад мільярд доларів.
Україна
Росія
зерно
Миколаївщина
Війна з Росією
зернові
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