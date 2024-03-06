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Головна Кримінал Суд у Росії визнав Коломойського "екстремістом" і конфіскував його активи

Суд у Росії визнав Коломойського "екстремістом" і конфіскував його активи

6 березня, 2024 середа
12:03
Кримінал Ігор Коломойський

Районний суд російської республіки Адигея заборонив роботу компанії українського бізнесмена Ігоря Коломойського, включив його до списку екстремістів та конфіскував його бізнес активи

Про це повідомляє російська служба BBC.

Зазначається, що справа розглядалася у закритому режимі. Суд повідомив, що разом із майном Коломойського він також конфіскував активи колишнього власника Смоленського банку Павла Шитова.

У рішенні суду сказано, що російська влада конфіскує майно Коломойського на мільярди рублів, а також близько 500 земельних ділянок у чотирьох російських регіонах, у тому числі в Підмосков'ї.

Бізнесмена було визнано "екстремістом" у зв'язку з "фінансуванням збройних формувань України".

Російська газета "Комерсант" повідомляє, що суд Адигеї звинуватив українського бізнесмена у підтримці нової влади України після зміни влади в країні у 2014 році, роботи головою Дніпропетровської обладміністрації та фінансового забезпечення українських озброєних формувань.

Що відомо про справи Коломойського

2 вересня 2023 року СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявляв, що в матеріалах справи про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Проте видання "Цензор.НЕТ" опублікувало відео обрання Коломойському запобіжного заходу, під час якого суддя назвав підозрюваного громадянином України.

Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.

Пізніше Коломойському та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи детективи НАБУ повідомили про підозру в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

15 вересня СБУ поінформувала, що олігарху повідомили про третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн. 

Згодом у Київському апеляційному суді відбулося засідання у справі Коломойського. Його відвідали колишній очільник МКІП Олександр Ткаченко та телеведучі телеканалу "1+1", які погодилися взяти олігарха на поруки.

28 листопада Шевченківський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою олігарха Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року. У грудні Апеляційний суд залишив його під вартою, зменшивши розмір застави з 3 млрд 891 млн грн до 2 млрд 650 млн грн.

Наприкінці лютого 2024 року Шевченківський райсуд Києва продовжив ще на два місяці - до 25 квітня - термін перебування Коломойського під вартою.

Теги:
Світ
Росія
Ігор Коломойський
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