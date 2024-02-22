У справі Пашинського є російське замовлення, - правозахисниця Денісова

Про це розповіла правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова у етері телеканалу "Еспресо".

Так вона зазначила, хто може бути зацікавлений у тому, щоб Сергія Пашинського нейтралізувати з ринку зброї.

"Я вважаю, що ці контракти, міжнародні зв'язки, які використовує Пашинський, щоб забезпечити фронт необхідною зброєю, заважає робити РФ їх справу - нищити Україну та український народ. Тому російське замовлення є в цій кримінальній справі", - повідомила Денісова.

Правозахисниця проаналізувала вчорашнє засідання Вищого антикорупційного суду у справі Пашинського та вказала та справжню мету його затримання.

"Як юрист з багаторічним досвідом, доказів від прокурора я не почула. Так, він посилався на якісь припущення, але припущення це не факти, не підтвердження того, що він винен. Ніхто не хоче розбиратися по суті, ніхто не шукає винних, якщо там взагалі є якась кримінальна історія. Зараз розглядається підозра для того, щоб визначитися, де під час слідства повинен бути Пашинський. Тобто йому потрібно обмежити свободи, втретє посадити у слідчий ізолятор, бо він нібито може втекти. Але якщо б він хотів втекти, то зробив би це. Він знає про справу давно, у нього були б усі можливості для втечі. Однак він державна людина, у нього державницька позиція", - зауважила Денісова.