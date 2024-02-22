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У справі Пашинського є російське замовлення, - правозахисниця Денісова

22 лютого, 2024 четвер
11:30
Кримінал Сергій Пашинський

Лише Росія та люди, які представляють її інтереси на території України, можуть виступати проти того, щоб наша держава мала оборонні можливості забезпечити себе перемогою

Про це розповіла правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова у етері телеканалу "Еспресо".

Так вона зазначила, хто може бути зацікавлений у тому, щоб Сергія Пашинського нейтралізувати з ринку зброї.

"Я вважаю, що ці контракти, міжнародні зв'язки, які використовує Пашинський, щоб забезпечити фронт необхідною зброєю, заважає робити РФ їх справу - нищити Україну та український народ. Тому російське замовлення є в цій кримінальній справі", - повідомила Денісова.

Правозахисниця проаналізувала вчорашнє засідання Вищого антикорупційного суду у справі Пашинського та вказала та справжню мету його затримання.

"Як юрист з багаторічним досвідом, доказів від прокурора я не почула. Так, він посилався на якісь припущення, але припущення це не факти, не підтвердження того, що він винен. Ніхто не хоче розбиратися по суті, ніхто не шукає винних, якщо там взагалі є якась кримінальна історія. Зараз розглядається підозра для того, щоб визначитися, де під час слідства повинен бути Пашинський. Тобто йому потрібно обмежити свободи, втретє посадити у слідчий ізолятор, бо він нібито може втекти. Але якщо б він хотів втекти, то зробив би це. Він знає про справу давно, у нього були б усі можливості для втечі. Однак він державна людина, у нього державницька позиція", - зауважила Денісова.

  • 17 листопада 2023 року стало відомо, що міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук колишнього в. о. голови Адміністрації президента України Сергія Пашинського за звинуваченням у прийнятті рішень про проведення  антитерористичної операції на Донбасі.

  • 12 лютого колишній в. о. голови Адміністрації президента України та екснардеп Сергій Пашинський заявив, що до нього додому завітали з обшуком СБУ та НАБУ у межах справи щодо передачі "палива Курченка". Водночас військовослужбовиця ЗСУ, журналістка, народна депутатка України VIII скликання Тетяна Чорновол вважає, що розслідування справи Пашинського стосується не подій 2014 року, а сучасності. 

  • Пізніше Пашинський повідомив, що звертався до НАБУ та СБУ, заявляючи, що проти нього фабрикують справу.  На думку екснардепа, оголошення йому підозри у справі десятирічної давності - це спецоперація РФ щодо зриву постачання боєприпасів ЗСУ.

  • 14 лютого співпрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України Йосип Зісельс, офіцери ЗСУ Ігор Лапін та Мирослав Гай підписали звернення на підтримку екснардепа Сергія Пашинського і закликали зробити це спільноту.

  • Згодом генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас заявив, що затримання Пашинського може нівелювати взаємодію підприємств між собою і владою. 

  • 21 лютого українські підприємства звернулися до Вищого антикорупційного суду з закликом не допустити усунення Пашинського від координування підприємств оборонно-промислового комплексу.

  • У середу, 21 лютого, колишній народний депутат України Сергій Пашинський прибув в Антикорупційний суд. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просять обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі майже 300 млн грн.

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Сергій Пашинський
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