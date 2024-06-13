Massive Attack скасували концерт у Грузії на знак протесту проти "нападу грузинського уряду на права людини"

Свою заяву музиканти оприлюднили в офіційному акаунті гурту в X.

Популярний музичний дует Massive Attack з Великої Британії підтримав мирних протестувальників, які вийшли на вулиці Тбілісі через ухвалений парламентом Грузії закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів".

"Ми вирішили скасувати наше шоу в Грузії 28 липня на знак протесту проти наступу грузинського уряду на базові права людини. Зараз виступ на державній Black Sea Arena може розглядатися як підтримка їхнього насильницького придушення мирних протестів і громадянського суспільства. Побиття, арешти, погрози та насильство проти мирних протестувальників, активістів та опонентів, а також закони, які дискредитують громадянське суспільство та заперечують права ЛГБТІ, суперечать всьому, за що ми виступаємо", - наголосили музиканти.

У своїй заяві Роберт Дель Наджа та Ґрант Маршалл зазначили, що підтримують людей Грузії, які вийшли на мітинги.

"Ми солідарні з мирними протестувальниками в Грузії, які кидають виклик державі насильства та відчувають, що їхні голоси мають бути почутими, а їхня боротьба має бути в центрі уваги. Ми повернемося і виступимо з вами на свободі", - додали Massive Attack.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосовувала до учасників цих заходів силу та сльозогінний газ. Опозиція натомість оголошувала про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів". Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Уже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян. Проте 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів". Учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

1 травня парламент Грузії ухвалив скандальний закон про "іноагентів" у другому читанні. Президентка Грузії наклала на документ вето. А 28 травня спікери парламентів Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Франції, Нідерландів та Польщі закликали парламент Грузії відкликати законопроєкт.

14 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" в третьому читанні. А вже 18 травня року президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, як і обіцяла, наклала на нього вето.

Утім 28 травня парламент Грузії не врахував зауважень Зурабішвілі, подолав її вето й остаточно затвердив цей закон. За подолання вето проголосували 84 депутати, проти – 4.

Згідно з грузинською Конституцією, якщо президент після подолання вето відмовляється від підписання закону, його в 5-денний термін підписує та публікує голова парламенту.