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Літак із 20 пасажирами на борту впав після зльоту у Порт-Судані: щонайменше 9 загиблих, з них 4 військових

24 липня, 2023 понедiлок
06:10
Світ на фото: Судан

Внаслідок технічної несправності у Порт-Судані після зльоту розбився літак із 20 пасажарима: щонайменше 9 загиблих, з них 4 військових

Про це повідомив телеканал Al-Hadath.

У заяві армії йдеться, що літак розбився через "технічну несправність" під час зльоту, зазначаючи, що в аварії вижила дитина.

Також примітне те, що аеропорт Порт-Судан на сході Судану не постраждав від війни, яка триває з 15 квітня між армією і Силами швидкої підтримки.

Кореспондент телеканалів "Аль-Арабія" і "Аль-Хадат" повідомив, що постраждалі в результаті аварії були переведені на лікування в лікарню Порт-Судану.

На борту цивільного транспортного літака "Антонов" перебувало близько 20 людей, серед яких цивільні та військові.

Додається, що речник суданської армії повідомив, що"успішні спецоперації були проведені в Джабрі, Північному Омдурмані і Бахрі".

І він зокрема розповів про "знищення 4 автомобілів Сил швидкого реагування в Бахрі в неділю", звинувативши Сили швидкого реагування у "вбивстві 13 громадян в Рахід-ан-Нубі та розграбуванні автомобіля після вбивства його власника".

Бої у Судані

Сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників. 

25 квітня ГУР повідомляло про евакуацію 87 громадян України, серед них 36 співробітників SkyUp. А вже 26 квітня стало відомо, що з Судану евакуювали 91 громадянина України.

А 29 квітня військово-морські сили Китаю евакуювали із Судану 668 своїх громадян і 10 людей іншої національності.

Натомість Управління верховного комісара ООН у справах біженців заявило, що готується до того, що понад 800 тис. людей може утекти з Судану до сусідніх країн.

ВООЗ зазначало, що через бої 1,3 млн людей стали вимушеними переселенцями, а мінімум 730 людей загинули.

Згодом сторони конфлікту у Судані все ж взяли на себе зобов'язання захищати цивільне населення і рух гуманітарної допомоги, але не домовилися про припинення вогню. Але вже 20 травня сторони підписали угоду про припинення вогню на сім днів. А 29 травня суданська армія і Сили швидкої підтримки погодилися на п'ятиденне продовження угоди про припинення вогню.

3 червня в Судані воєнізовані сили швидкої підтримки (RSF), які протистоять чинній армії країни, захопили національний музей у Хартумі, внаслідок чого можуть бути знищені важливі артефакти.

Також 1 червня повідомлялося, що у дитячому притулку Хартумі (Судан) за останні шість тижнів загинуло щонайменше 60 дітей. Причинами смерті були відсутність їжі, води й хвороби, адже на території країни точаться бої.

По місту Омдурман у Судані в суботу, 8 липня, завдали авіаційного удару, унаслідок якого загинули щонайменше 22 людини.

15 липня генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Судан стоїть на межі "повномасштабної громадянської війни". Останньою краплею став авіаудар по житловому району міста Омдурман, внаслідок якого загинули щонайменше 22 людини.

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