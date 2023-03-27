Литва закликає запровадити нові санкції проти Росії та Білорусі через заяви Кремля про перекидання ядерної зброї
МЗС Литви закликало внести додаткові економічні обмеження проти Москви та Мінська до нового пакету санкцій Євросоюзу через заяви Кремля про розміщення ядерної зброї в Білорусі
Про це повідомляє Reuters.
У Литві вважають, що Білорусь стає все більшим фактором ризику для Балтійського регіону.
"Разом зі своїми євроатлантичними партнерами Литва вирішуватиме, як реагувати на мілітаристські плани російського та білоруського режимів. Білорусь, яка все більше втрачає суверенітет, підтримує та допомагає російській агресії і все більше інтегрується у російські військові плани, є додатковим фактором ризику для Балтійського регіону" , - йдеться у заяві МЗС.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
- В Інституті вивчення війни повідомили, що Путін заявив про розташування тактичної ядерної зброї у Білорусі, аби налякати Захід та знизити ефективність контрнаступу України.
- А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі підвищує рівень відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що цією заявою Володимир Путін зізнається у страху програти війну.
- У МЗС Німеччини розкритикували розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі та назвали це "спробою залякування". А Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та вимагає скликати Радбез ООН.
- Своєю чергою голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, якщо РФ розмістить ядерну зброю у Білорусі, то ЄС запровадить нові санкції. Натомість польське міністерство закордонних справ назвало такий намір президента Росії кроком до подальшого втягування країни у військову машину.
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