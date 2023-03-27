Про це повідомляє Reuters.

У Литві вважають, що Білорусь стає все більшим фактором ризику для Балтійського регіону.

"Разом зі своїми євроатлантичними партнерами Литва вирішуватиме, як реагувати на мілітаристські плани російського та білоруського режимів. Білорусь, яка все більше втрачає суверенітет, підтримує та допомагає російській агресії і все більше інтегрується у російські військові плани, є додатковим фактором ризику для Балтійського регіону" , - йдеться у заяві МЗС.