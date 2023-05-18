Лукашенко назвав "найбільшою дезінформацією" заяви про контрнаступ ЗСУ
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що всі заяви про український контрнаступ є "дезінформацією"
Про це він заявив на зустрічі 18 травня із учасниками засідання Ради Парламентської асамблеї ОДКБ, передає БЕЛТА.
"Багато зараз говорять: "Контрнаступ, контрнаступ!"... У будь-якому бою дезінформація дуже небезпечна. Згадайте Курську битву, під Сталінградом, коли ми успішно дезінформували противника і виграли цю битву..." - зазначив він.
Лукашенко припустив, що заяви про український контрнаступ "найбільша дезінформація".
"Але, маю сказати, найбільша дезінформація - цей "контрнаступ". Жодного "контрнаступу", на мій погляд, немає і бути не може. Це просто безумство. Один до п'яти на фронті воювати за технікою і живою силою - це просто безумство "Ні, треба нагнітати, треба накручувати українців для того, щоб продовжувати і втопити нас у цьому протистоянні. У цьому сьогодні суть на фронті. Ми це бачимо. Це у нас за парканом прямо", - заявив самопроголошений лідер Білорусі.
Крім того, Лукашенко знову закликав Україну та Росію "повернутися за стіл переговорів".
"І всякі попередні умови, які сьогодні Україна, президент України висуває, - це вже абсолютно зрозуміло - це (робиться, - ред.) з метою не допустити жодних переговорів. Які можуть попередні умови? Потрібно сісти за стіл переговорів і вже там виробляти будь-які умови", - додає він.
- Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має ресурси для повернення територій, захоплених Росією за час повномасштабної війни.
- Після цього секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що остаточні плани контрнаступу ЗСУ ще не затверджені.
- А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не вважати контрнаступ ЗСУ, про підготовку до якого нині багато говорять, останнім.
- Натомість президент України Зеленський заявив, що ЗСУ потребують більше часу на підготовку до контрнаступу.
- 11 травня CNN із посиланням на високопоставленого військового посадовця США та високопосадовця Заходу зазначило: українські Сили оборони почали "формувати" операції напередодні очікуваного контрнаступу проти російської армії.
- Згодом у Defense Express припустили, що Україна планує та готується до декількох контрнаступів, щоб звільнити всі окуповані території.
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