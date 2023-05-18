Про це він заявив на зустрічі 18 травня із учасниками засідання Ради Парламентської асамблеї ОДКБ, передає БЕЛТА.

"Багато зараз говорять: "Контрнаступ, контрнаступ!"... У будь-якому бою дезінформація дуже небезпечна. Згадайте Курську битву, під Сталінградом, коли ми успішно дезінформували противника і виграли цю битву..." - зазначив він.

Лукашенко припустив, що заяви про український контрнаступ "найбільша дезінформація".

"Але, маю сказати, найбільша дезінформація - цей "контрнаступ". Жодного "контрнаступу", на мій погляд, немає і бути не може. Це просто безумство. Один до п'яти на фронті воювати за технікою і живою силою - це просто безумство "Ні, треба нагнітати, треба накручувати українців для того, щоб продовжувати і втопити нас у цьому протистоянні. У цьому сьогодні суть на фронті. Ми це бачимо. Це у нас за парканом прямо", - заявив самопроголошений лідер Білорусі.

Крім того, Лукашенко знову закликав Україну та Росію "повернутися за стіл переговорів".

"І всякі попередні умови, які сьогодні Україна, президент України висуває, - це вже абсолютно зрозуміло - це (робиться, - ред.) з метою не допустити жодних переговорів. Які можуть попередні умови? Потрібно сісти за стіл переговорів і вже там виробляти будь-які умови", - додає він.