Мер Генічеська повідомив про війська РФ у місті

Про це мер Генічеська Олександр Тулупов повідомив Укрінформу.

"Так, правда (у місті російських військ, - ред.). Я перейшов з міської ради в адміністрацію, з головної районної ради ми тут знаходимося, заступники моїх у міській раді знаходяться, ну, біля міської ради. Все оточили", - наголосив він.

Тулупов повідомив зауважив, що ми маємо забезпечити життєдіяльність міста, району.



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