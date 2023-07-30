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Ексклюзив

Ми повинні всюди обдумувати відповідь на загрозу з боку осі Росія - Китай, - ексрадник президента США Болтон

30 липня, 2023 неділя
23:00
Світ Джон Роберт Болтон

На тлі партнерських стосунків Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна країнам світу, зокрема членам НАТО та Європейського Союзу, слід заздалегідь продумувати відповідь на можливу загрозу зі сторони союзу Росії та Китаю

Про це заявив радник експрезидента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю Еспресо. Росія та Китай сформували нову вісь, де Китай є старшим, а Росія - молодшим партнером.

За його словами, коли Сі Цзіньпін відвідав Володимира Путіна в Москві у березні, світ став свідком завершення періоду після холодної війни.

"Йдеться про те, що ідея розмежування регіональних конфліктів залишилася в минулому, чи то в контексті нападу Росії на Україну, чи, звичайно, ми сподіваємося уникнути нападу Китаю на Тайвань. Вони діють разом, і тому я вважаю, що і в НАТО, і в Європі, і в Індо-Тихоокеанському регіоні ми повинні обдумувати відповідь на загрозу з боку осі Росія - Китай. Ми повинні мислити більш комплексно", - наголосив Болтон.

Ексрадник президента США додав: те, що відбувається між Росією та Україною, не обмежується відносинами між цими країнами, адже вплив відчутний по всьому російсько-китайському периметру.

Болтон розповів, що нещодавно почув від французького радника з національної безпеки Еманюеля Бонна про те, що Китай насправді постачає зброю до Росії попри його публічні заяви.

"Якщо це навіть не складні збройні комплекси, то це точно безпілотники. Тож насправді це не просто війна з Росією, це війна з Китаєм, і саме тому так багато азійських країн - Тайвань, Південна Корея, Японія - зосереджені на тому, що відбувається в Україні", - зазначив посол Болтон.

Позиція Китаю щодо війни в Україні та співпраця з РФ

24 лютого Пекін опублікував документ із позицією щодо політичного врегулювання в Україні. У так званому мирному плані Китаю війну РФ проти України названо "кризою".

У травні спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав Україну й поспілкувався з президентом Зеленським. Пізніше він вирушив до Москви та низки європейських країн, аби представити там свій "мирний план". WSJ написав, що спецпредставник Китаю під час турне закликав домогтися негайного завершення війни в Україні, віддавши Росії захоплені території. Однак китайський дипломат цю інформацію заперечив.

2 червня Лі Хуей також заявив, що побачив готовність України та Росії до переговорів.

Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь повідомив, що Китай не надавав Росії військової чи будь-якої іншої допомоги у війні проти України.

26 червня у Китаї висловили підтримку Росії у забезпеченні стабільності та розвитку країни, коментуючи інцидент з ПВК Вагнера, яка намагалася повстати проти Кремля.

Згодом посол Китаю в ЄС Фу Цун на запитання про підтримку кордонів України 1991 року, сказав: "Я не розумію, чому б і ні". У МЗС Китаю на заяву свого дипломата відреагували стримано.

Євросоюз 30 червня звернувся до Китаю із закликом натиснути на Росію, аби вона вивела свої війська з території України без будь-яких умов.

17 липня Росія та Китай розпочали спільні військові навчання під назвою "Північ/Взаємодія-2023" у Японському морі, в рамках яких братимуть участь військово-морські та повітряні сили обох країн.

24 липня видання Politico повідомило, що Китай може таємно постачати Росії нелетальне оснащення та товари подвійного призначення для її армії - про це свідчать митні документи.

Згодом Китай посилив економічне партнерство із Росією, через що тиск західних санкцій у сфері експортного контролю пом'якшав.

Україна
Росія
Китай
Війна з Росією
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