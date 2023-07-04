Про це інформує МЗС.

"На виконання доручення президента України 4 липня до Міністерства закордонних справ України було викликано посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із суттєвим погіршенням стану ув’язненого в Грузії громадянина України Міхеїла Саакашвілі", - пише пресслужба.

Повідомляється, дипломату наголошено, що таке ставлення до експрезидента Грузії є абсолютно неприйнятним. Влада країни має припинити знущання з громадянина України.

"У зв’язку з цим послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася", - пояснюють у відомстві.

Україна висловила готовність невідкладно обговорити питання перевезення Міхеїла Саакашвілі до нашої країни для лікування та догляду.

З України видворять посла Грузії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія руками Грузії вбиває громадянина України Міхеїла Саакашвілі. У Тбілісі цю заяву назвали образливою.

Пізніше МЗС України повідомило, що посол Грузії був викликаний на "жорстку розмову" через ситуацію з Міхеїлом Саакашвілі.

"Грузинська влада заслуговує на жорстку реакцію України через ставлення до Михеїла Саакашвілі. Завтра зранку (4 липня, - ред.) посол Грузії буде в МЗС, з ним буде проведена жорстка розмова, він поїде до Грузії. Ми вважаємо, що Грузія має припинити знущання з Михеїла Саакашвілі та повернути його нам, оскільки він є громадянином України", - йдеться у повідомленні.

Реакція Грузії

Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе назвав образливою заяву Зеленського.

"Щодо вчорашнього кроку президента України, який стосувався Міхеїла Саакашвілі, я не хочу заглиблюватися в цю тему з однієї простої причини, що це стосується президента країни, яка перебуває у стані війни. Але загалом така позиція влади для нас образлива", - заявив політик.

Водночас він наголосив, що офіційний Тбілісі не має наміру псувати стосунки з Києвом.

"Наше бажання – залишатися навіть у режимі односторонньої дружби з українською владою, тому що ця країна зараз у стані війни", - сказав Кобахідзе.

Деталі справи Саакашвілі

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі наразі перебуває в ув'язненні - ще у 2018 році його заочно засудили до трьох років ув’язнення у справі про перевищення повноважень під час помилування засуджених за вбивство бізнесмена Сандро Ґірґвліані та до 6 років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі звинувачують у розтраті бюджетних коштів і незаконному перетині державного кордону. Крім того, після його повернення в жовтні 2021-го грузинська влада заявила, нібито він зі своїми соратниками "планував убивство опозиціонерів, аби спровокувати заворушення і звинуватити владу", хоча проваджень за цим фактом немає.

На знак протесту Саакашвілі почав голодування, після чого стан його здоров’я погіршувався. Адвокати, родичі та прихильники Саакашвілі наголошують на погіршенні здоров'я політика та закликають відправити його на лікування за кордон.

6 лютого Тбіліський міський суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів Саакашвілі й не відклав виконання вироку через стан здоров'я експрезидента. Представник Пенітенціарної служби Грузії Ніка Абрамішвілі заявив, що поданий суду звіт не містить достовірної інформації про тяжкість хвороби Саакашвілі й не може бути підставою для відстрочення.

Водночас Саакашвілі назвав засідання суду "посміховиськом", а свій вирок — "смертним". А в квітні експрезидент заявив, що він "близький до смерті" в лікарні, куди його перевезли із в'язниці.

3 червня повідомлялося, що колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі переконаний, що скоро Україна переможе, Грузія зможе повернути свої території, окуповані РФ, а українсько-грузинський кордон буде проходити по річці Псоу.

17 червня третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі оголосив, що має намір брати активну участь у грузинській політиці – через рік після заяви про те, що вона його більше не цікавить.

29 червня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив як неприйнятний позов Саакашвілі проти України, де він просив визнати порушення його прав через позбавлення українського громадянства й висилку.

3 липня експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі взяв участь у судовому засіданні по відеозв'язку та показав свій тяжкий фізичний стан після лікування.