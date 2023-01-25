Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти наголошують, що постачання танків дозволить ЗСУ посилити механізовані бойові дії.

"Надання західними державами основних бойових танків Україні допоможе Україні вести механізовану боротьбу для перемоги над російськими військовими та звільнення території України", – відзначають в ISW.

Раніше аналітики заявили, що Захід сприяв тому, що Україна не змогла скористатися тим, що російські війська скуті в Бахмуті шляхом повільного розгортання або утримання систем озброєнь та предметів постачання, необхідних для великомасштабних контрнаступних операцій. А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у грудні 2022 року наголошував, що Україні необхідно 300 основних бойових танків для забезпечення українських контрнаступів.

Нагадаємо, під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

Станом на 22 січня було відомо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків. А Велика Британія виступає за міжнародну угоду про надання Україні німецьких танків.

Згодом німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall заявив, що готовий передати Україні 139 танків Leopard, щойно дозвіл на це дасть уряд.

24 січня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, щоб стимулювати Німеччину передати "леопарди".

А Польща надіслала Німеччині офіційний запит із проханням дозволити передати Leopard 2 Україні.

Також стало відомо, що за підсумками останніх переговорів, Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн.

Цього ж дня видання Spiegel повідомило про рішення Німеччини схвалити надання Україні танків Leopard 2. Очікується, що про надання Україні танків канцлер Олаф Шольц може оголосити 25 січня під час виступу в Бундесвері, запланованому на 14:00 за Києвом. Тоді ж він може оголосити, що Німеччина дозволяє реекспорт Leopard 2 з інших європейських країн.

Проте у Державному департаменті США не мали офіційних підтверджень з боку Німеччини про готовність ухвалити рішення, яке дозволило б відправку в Україну танків.

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