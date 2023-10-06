Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Наступного року боєприпасів не вистачатиме з обох сторін, - Згурець
Ексклюзив

Наступного року боєприпасів не вистачатиме з обох сторін, - Згурець

6 жовтня, 2023 п'ятниця
10:28
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Зараз запаси боєприпасів виснажені як в РФ, так і в європейських країнах. Тому в наступному році очікується дефіцит та брак зброї

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері телеканалу "Еспресо".

"Треба пришвидшувати роботу оборонної промисловості всіх держав. Але це набере обертів лише наприкінці наступного року. Тому наступний рік, з точки зору потреб зброї, буде відчутним та пов'язаним з браком і дефіцитом. Коли ми говоримо про збільшення кількості виготовлення боєприпасів, то лише наприкінці 2024 р. європейці та американці будуть виходити на кількість приблизно до 200 тис. на місяць, зараз ці показники набагато менші", - зазначив Згурець.

Підсумовуючи вищесказане аналітик пояснив, що використання в подальшому запасів американської армії або рзширення використання ATACMS буде мати важливе значення. Це вплине на характер бойових дій. 

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на постачання в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS. А 21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

Видання WP повідомило, що США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі Еспресо зазначив, що Україні потрібні саме касетні ракети ATACMS, але не факт, що вони є у США.

Вже у вересні стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.

Також повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами. The Wall Street Journal писав, що Україна близька до того, щоб отримати від США ракети ATACMS вже цієї осені.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен, заявив, що українські військові використовуватимуть американські ракети так, як вони вважають самі.

22 вересня під час переговорів президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що Україна отримає невелику кількість ракет ATACMS

28 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що надання Україні ракет дальнього радіуса дії обговорювали під час зустрічі президент Володимир Зеленський, очільник США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц минулого тижня.

3 жовтня у міністерстві оборони США заявили про готовність передати Україні частину ракет великої дальності ATACMS з касетною бойовою частиною, як тільки американський президент Джо Байден ухвалить відповідне рішення

Новини
Україна
Росія
зброя
ЗСУ
Світ
зброя для України
Читайте також:
6 жовтня, 2023 п'ятниця
Президентка Словаччини змінила думку щодо військової допомоги Україні
5 жовтня, 2023 четвер
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 24 "шахеди"
Алексей Арестович
5 жовтня, 2023 четвер
Політична кар'єра Арестовича має потужне прикриття, - нардепка Совсун
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.46
    Купівля 37.46
    Продаж 38.1
  • EUR
    Купівля 39.72
    Продаж 40.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
6 жовтня
11:09
Оновлено
Росіяни вдарили по цивільних об'єктах Харкова, загинула дитина
11:02
Португальські журналісти потрапили під російський обстріл у Харкові
Під обстріл у Харкові потрапили португальські журналісти
11:00
Огляд
паспорт РФ
Злочин проти людяності: чому Росія так поспішає проводити примусову паспортизацію в ТОТ
10:54
Швеція
Боєприпаси й запчастини: Швеція оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги
10:49
Міна на одеському пляжі
Турецьке судно підірвалося на міні в Чорному морі біля узбережжя Румунії, - Reuters
10:48
Огляд
міжнародний огляд
Масове вбивство українців у Грозі, США терміново шукають шлях допомоги Україні, а Путін загострює ядерну риторику. Акценти світових ЗМІ 6 жовтня
10:46
В Одесі затримали чоловіка, який замовив вбивство власника клініки та його дружини
10:42
на фото пункт пропуску "Орлівка"
Через атаку РФ знову не працює пункт пропуску на кордоні з Румунією, пошкоджений обстрілами у вересні
10:29
Оновлено
зерно, зернова угода
Україна поставила на паузу скарги в СОТ на три країни. Польща назвала це недостатнім кроком
10:27
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 6 жовтня: гривня зміцнилася щодо євро
10:18
Керівник Черкаської єпархії УПЦ (МП)
Розпалював релігійну ворожнечу: СБУ повідомила нову підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП)
09:56
У Пакистані поліція затримала 30 люде
Пакистан просить нелегальних мігрантів залишити країну до листопада, інакше на них чекатиме депортація
09:55
дитина Київ
Росіяни за час повномасштабного вторгнення вбили вже 505 дітей, - прокурори
09:47
OPINION
Віталій Портников
Удар РФ по селу Гроза на Харківщині є нагадуванням про справжній характер російської війни. Колонка Віталія Портникова
09:43
Оновлено
РФ обстріляла кафе на Харківщині: кількість жертв зросла до 52
09:31
Херсон
Армія РФ вранці вдарила по центру Херсона: є влучання у багатоповерхівки
09:18
Ексклюзив
ЗСУ
Окупантам доведеться зробити "жест доброї волі" в Бахмуті: військовий Сазонов назвав умову
09:14
ракети Taurus
Німеччина повинна відправити Taurus в Україну: Воллес після удару РФ по Харківщині
08:57
ядерна зброя росії
У Держдумі РФ планують скасувати ратифікацію угоди про заборону ядерних випробувань
08:56
українська артилерія
ЗСУ створили далекобійний вогневий кулак, через це РФ не може вести контрбатарейну боротьбу, - Ракетні війська
08:41
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Росіяни утримують у Чорному морі 4 кораблі, ракетоносіїв немає
08:11
Ілон Маск
США змушують Ілона Маска дати показання щодо його заволодіння Twitter за $44 млрд
08:05
Оновлено
збитий "Шахед"
Сили ППО знищили 25 із 33 ворожих безпілотників
08:02
Оновлено
Одещина
Армія РФ вкотре атакувала Україну БПЛА: на Одещині влучання у портову інфраструктуру
08:01
Ексклюзив
Володимир Огризко
Інстинкт самозбереження змусить НАТО й США приймати вигідні рішення для України, - Огризко
07:58
Оновлено
розбита російська техніка
Сили оборони ліквідували 620 окупантів, 20 танків і 29 БПЛА
07:38
Таке різне мистецтво
ЮНЕСКО створить віртуальний музей з тривимірними зображеннями вкрадених витворів мистецтв
07:14
Королева Єлизавета ІІ
У Великій Британії винесли вирок чоловіку, який у 2021 році хотів убити Єлизавету ІІ
07:09
Театр
У Британії знайшли театр, у якому, ймовірно, грав Вільям Шекспір
06:38
торгівля людьми
Британія, Албанія та країни ЄС узгодили план боротьби з контрабандою людьми, яка посилилась через міграцію
06:32
Чорноморський флот РФ
ISW назвав недолік плану РФ щодо розміщення пункту базування флоту на окупованій території Грузії
06:20
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
ЗСУ просунулись під Андріївкою та Роботиним, - ISW
06:00
Аудієнція президента Зеленського у короля Іспанії Філіпа
Король Іспанії Філіп VI прийняв Зеленського та висловив захоплення українським народом
05:59
Сінгапур
Понад $100 тисяч: у Сінгапурі подорожчали сертифікати на право купівлі авто
05:36
Уряд Канади створив стипендію на вшанування жертв авіакатастрофи літака МАУ, збитого Іраном
05:34
долар юань
Китай та Бразилія вперше провели торгову операцію без застосування долара
05:08
Севастополь
Окупанти повідомили про атаку морських дронів на Севастополь
04:40
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп погодився стати тимчасовим спікером Палати представників, - FoxNews
03:44
Сирія
США збили у Сирії турецький дрон: він начебто атакував військові обєкти
02:48
Оновлено
Володимир Зеленський та Зузана Чапутова
Президентка Словаччини змінила думку щодо військової допомоги Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV