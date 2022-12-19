Про це інформує Державна прикордонна служба України.

"Священнослужителя, що сповідує антиукраїнську позицію, викрили на в’їзді в Київ під час перевірки автобуса, який прямував з Харкова. Цей пасажир повідомив, що їде у Києво-Печерську лавру", – пише пресслужба.

Повідомляється, що 46-річний українець виявився ієреєм в Харківській єпархії.

Прикордонники виявили в телефоні служителя церкви номери російських операторів, проросійсько-налаштовані листування та матеріали пропаганди країни-спонсора тероризму.

Ієрей зневажливо називає українців бандерівцями, вуйками, Росію – матушкою.

Пресслужба опублікувала кілька цитат переписки зловмисника:

"…слыхал, что вы всей семьей выехали в матушку россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!";

"…не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи";

"…вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся";

"…вскоре бендеры нас всех тут съедят или сдадут куда надо".

Автора передали правоохоронцям.

Указом президента №820/2022 від 1 грудня введено в дію рішення РНБО про діяльність проросійських релігійних організацій в Україні та обмежувальні заходи щодо них.

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.

5 грудня обшуки відбувалися у спасо-Преображенському монастирі УПЦ МП на Полтавщині.

На сайті президента України зареєстровано петицію про визначення як невідкладного законопроєкту про заборону в Україні РПЦ та підлеглих їй структур.

7 грудня СБУ проводила безпекові заходи у Волинській та Володимир-Волинській єпархії УПЦ МП.

В єпархіях Московського патріархату Херсонщини, Черкащини, Житомирщини та Волині знайшли паспорти РФ, "перепустки федеральних радників" і тексти проросійських молитов.

9 грудня також здійснили обшук у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ (МП) у Борисполі Київської області.

10 грудня СБУ здійснила безпекові заходи на 14 об'єктах УПЦ (МП) у Харківській області. Згодом стало відомо, що буде знайдено в приміщеннях УПЦ (МП) під час обшуків на Харківщині.

15 грудня Служба безпеки України опублікувала результати обшуків у єпархіях УПЦ (МП), серед знайденого - паспорти РФ, пропагандистська література, перепустки загарбників і прапори ворога.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за розпалювання релігійної ворожнечі під час проповіді настоятеля одного із храмів УПЦ МП в Ужгороді. Він називав "безбожниками-сатаністами" вірян, які святкують Різдво 25 грудня.