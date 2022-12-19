Називав українців бандерівцями, а РФ - "матушкою": на в’їзді в Київ затримали проросійського священнослужителя з Харкова
На в’їзді в Київ викрили священнослужителя з Харкова, який проповідує проросійську позицію та називає українців бандерівцями, а РФ - "матушкою"
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
"Священнослужителя, що сповідує антиукраїнську позицію, викрили на в’їзді в Київ під час перевірки автобуса, який прямував з Харкова. Цей пасажир повідомив, що їде у Києво-Печерську лавру", – пише пресслужба.
Повідомляється, що 46-річний українець виявився ієреєм в Харківській єпархії.
Прикордонники виявили в телефоні служителя церкви номери російських операторів, проросійсько-налаштовані листування та матеріали пропаганди країни-спонсора тероризму.
Ієрей зневажливо називає українців бандерівцями, вуйками, Росію – матушкою.
Пресслужба опублікувала кілька цитат переписки зловмисника:
"…слыхал, что вы всей семьей выехали в матушку россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!";
"…не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи";
"…вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся";
"…вскоре бендеры нас всех тут съедят или сдадут куда надо".
Автора передали правоохоронцям.
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