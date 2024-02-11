Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росія використовує історію як зброю, - дослідник Василь Павлов
Ексклюзив

Росія використовує історію як зброю, - дослідник Василь Павлов

11 лютого, 2024 неділя
20:43
Війна з Росією СРСР

За словами воєнного історика, голови ГО "Центр мілітарної історії' Василя Павлова, Російська Федерація використовує історію як зброю проти світу

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Буквально за два дні до інтерв'ю Путіна в одній центральній німецькій газеті вийшла стаття "Історія як зброя", фактично ми у промові Путіна, або в його інтерв'ю, побачили, що Росія використовує історію якраз як зброю. І тут дуже цікаві ті моменти, що фактично в цьому кластері свого інтерв'ю Путін відмовив у праві на існування будь-якої держави, яка свого часу тим чи іншим шляхом виходила з імперії, або тим чи іншим шляхом здобувала свою незалежність, шукала своє місце під світом", - пояснює Павлов.

За словами історика, російський диктатор дійсно вірить в те, що сказав під час інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону, як і вірив у те, що українці не будуть чинити опору під час так званої воєнної операції.

Читайте також: Путін втратив унікальний історичний шанс: Краєв про інтерв'ю для Такера Карлсона 

"Тому що і ним самим, і його оточенням створена хибна картина світу, хибні уявлення в багатьох сферах, в тому числі й хибні історичні уявлення. Якщо казати відверто, то російська історична наука вже давно таких пасажів собі не дозволяє, у них дуже багато є досліджень, які абсолютно адекватно оцінюють ці події й оперують документи, а тут думка однієї людини, яка живе у власній парадигмі й у власному баченні усіх процесів, у тому числі й історії", - підсумував голова ГО "Центр мілітарної історії'.

Що відомо про інтерв'ю Путіна Карлсону

6 лютого Такер Карлсон прибув до РФ, аби взяти інтерв'ю у Путіна. У ЄС заявили, що Путін – хронічний брехун, тому, ймовірно, виправдовуватиме російську агресію проти України.

Під час розмови з Карлсоном Путін визнав, що Росія не досягла своїх цілей у війні проти України. Водночас він звинуватив Київ у небажанні вести перемовини та заявив, що надсилав США сигнали про те, що вони мають перестати постачати зброю Україні – тоді війна завершиться через декілька тижнів. 

Читайте також: Такер Карлсон. Потрійна місія посередника між Путіним і Трампом. Колонка Віталія Портникова

Також, відповідаючи на запитання, хто підірвав Nord Stream, російський президент звинуватив у цьому американські спецслужби та Німеччину, яка мовчить з цього приводу. 

Представник ГУР Андрій Юсов, коментуючи інтерв'ю Путіна Карлсону, назвав російського диктатора "геополітичним божевільним", який "розповідає про якісь нісенітниці про міжнародне право, історію, вирішує, якій нації існувати чи не існувати, меми про австрійський генштаб".

Теги:
Новини
Світ
Росія
Володимир Путін
російська армія
окупанти
Читайте також:
Володимир Зеленський
11 лютого, 2024 неділя
Зеленський призначив нових командувачів сухопутних військ, об'єднаних сил, ДШВ і сил ТрО
втрати окупантів
11 лютого, 2024 неділя
Сили оборони за добу ліквідували 12 танків, 16 артсистем і 930 військових армії РФ, - Генштаб
У РФ набирають обертів протести родичів мобілізованих солдатів
11 лютого, 2024 неділя
Родичі мобілізованих солдатів РФ продовжують протести попри спроби Кремля їх придушити, - ISW
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
11 лютого
21:05
Олександр Сирський і Олександр Павлюк
"Інших кандидатур навіть не було": Сирський представив нового командувача Сухопутних військ Павлюка
21:04
Ексклюзив
Що Україні вдалося у суді ООН в Гаазі й чого чекати далі. Пояснює представник МЗС Кориневич
20:55
Оновлено
Філіппіни, зсув ґрунту
Кількість загиблих внаслідок зсуву на Філіппінах зросла до 54
20:40
Олександр Стубб та Пекка Гаавісто
У Фінляндії завершився другий тур виборів: попередньо лідирує правоцентрист Олександр Стубб
20:36
Росіяни зібрали на Донеччині 30-кілометровий залізничний потяг
20:23
обстріл, ППО
Зеленський назвав кількість "шахедів", яку збили від початку 2024 року
20:17
Ільхам і Мехрібан Алієви на футбольному матчі
Править уже 20 років: ЦВК Азербайджану дала Алієву 92% на виборах президента
20:16
Рештки "шахеда" у Молдові
У прикордонному районі Молдови знайшли уламки "шахеда"
20:11
Огляд
Як російська агресія змінила військове виробництво у США та Європі. Пояснюємо
20:09
Огляд
пожежа у Пермі
Пожежа у Москві, підрив біля Криму платформи для коригування ударів "шахедами" й атаки безпілотниками: де у росіян вибухало та палало цього тижня
20:03
OPINION
Галина Пагутяк
Українська радянська мова
19:30
Огляд
"Гром-1"
Що таке "Гром-1" – російська ракета, що найбільше шкоди завдає не ЗСУ, а цивільному населенню 
19:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 лютого: скільки коштують долар, євро та злотий
19:21
Давид Арахамія
Верховна Рада не готова на те, щоб ТЦК заарештовували рахунки громадян, - Арахамія
19:09
Інтерв’ю
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
Залужний правий у своїх вимогах, але Зеленського також поважають у Вашингтоні, - дипломат Брайза
19:02
навчання з протидії ДРГ
За добу на фронті відбулося 104 боєзіткнення, ЗСУ відбили 62 атаки ворога на шести напрямках, - Генштаб
18:57
Дитячий табір
Дитячі табори під Полтавою обладнають укриттями
18:56
Ексклюзив
окупанти
У березні-квітні Росія почне новий набір окупантів, - полковник Притула
18:46
Президент Аргентини Хав'єр Мілей і Папа Франциск
В Аргентині канонізували Маму Антулу, яку вважають першою аргентинською феміністкою
18:40
окупанти крим
Близько 15 тис. непальців воюють на боці РФ у війні проти України, - CNN
18:40
Детективні серіали
Найкращі детективні серіали із захопливим сюжетом
18:24
Києво-Печерська лавра
Директор "Києво-Печерської лаври" запропонував обміняти рештки Столипіна на полонених бійців ЗСУ
18:09
OPINION
Олексій Петров
Невже важко створити елементарні умови для поранених у шпиталях?
18:01
Ексклюзив
Дональд Трамп
За Трампа голосують люди без освіти, - професор Айзенберг
18:00
Інтерв’ю
Євген Глібовицький
Ми воюємо не з путінською Росією, а з набагато складнішими явищами, - Глібовицький
17:49
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
Росіяни шукають родичів нового головкома Сирського, аби виставити його в інфопросторі "радянською та російською" людиною
17:44
МВФ
Конфлікт на Близькому Сході загрожує світовій економіці, - очільниця МВФ Георгієва
17:37
Ігор Плахута
Новий командувач ТрО Плахута керував "Беркутом" і Внутрішніми військами МВС під час розбирання барикад Євромайдану, - ЗМІ
17:28
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Єгипет погрожує призупинити мирний договір з Ізраїлем у разі його нападу на прикордонне місто Рафах
17:15
Інтерв’ю
Такер Карлсон і Путін
Трамп ніколи не домовиться з Путіним, бо хоче віддати 20% України, а Путін хоче забрати 100%, - Фейгін
16:56
Мстислав Чернов
Режисер "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США
16:44
Дональд Трамп
Туск звернувся до Дуди з приводу погрози Трампа "заохочувати" Росію до атак на неплатників внесків у НАТО
16:00
OPINION
Юрій Богданов
У США — виборчий цирк, який триватиме до листопада
15:58
Михайло Федоров
За пів року Україна наздогнала РФ за кількістю вироблених дальніх дронів-камікадзе, - Федоров
15:56
На фото: Центри превдонавчання на ТОТ
У Мелітополі вчителі шукають "неблагонадійних" учнів, що спілкуються з дітьми поза окупацією
15:21
російська армія, мобілізація
Серед військових РФ збільшується кількість конфліктів. Доходить до вбивств
15:12
Олаф Шольц
Шольц закликав конгрес США ухвалити пакет військової допомоги Україні на $60 млрд
14:56
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Треба зрозуміти, чому люди бояться йти в армію, - військовий експерт Селезньов про мобілізацію
14:50
Борис Надєждін
"Крим хотів бути з Росією". Надєждін накричав на ведучу радіо "Свобода"
14:47
"Більше не міг перебувати на чужині": прикордонники затримали українця, який намагався повернутися з Молдови поза КПП
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV