Росія використовує історію як зброю, - дослідник Василь Павлов

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Буквально за два дні до інтерв'ю Путіна в одній центральній німецькій газеті вийшла стаття "Історія як зброя", фактично ми у промові Путіна, або в його інтерв'ю, побачили, що Росія використовує історію якраз як зброю. І тут дуже цікаві ті моменти, що фактично в цьому кластері свого інтерв'ю Путін відмовив у праві на існування будь-якої держави, яка свого часу тим чи іншим шляхом виходила з імперії, або тим чи іншим шляхом здобувала свою незалежність, шукала своє місце під світом", - пояснює Павлов.

За словами історика, російський диктатор дійсно вірить в те, що сказав під час інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону, як і вірив у те, що українці не будуть чинити опору під час так званої воєнної операції.

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"Тому що і ним самим, і його оточенням створена хибна картина світу, хибні уявлення в багатьох сферах, в тому числі й хибні історичні уявлення. Якщо казати відверто, то російська історична наука вже давно таких пасажів собі не дозволяє, у них дуже багато є досліджень, які абсолютно адекватно оцінюють ці події й оперують документи, а тут думка однієї людини, яка живе у власній парадигмі й у власному баченні усіх процесів, у тому числі й історії", - підсумував голова ГО "Центр мілітарної історії'.

Що відомо про інтерв'ю Путіна Карлсону

6 лютого Такер Карлсон прибув до РФ, аби взяти інтерв'ю у Путіна. У ЄС заявили, що Путін – хронічний брехун, тому, ймовірно, виправдовуватиме російську агресію проти України.

Під час розмови з Карлсоном Путін визнав, що Росія не досягла своїх цілей у війні проти України. Водночас він звинуватив Київ у небажанні вести перемовини та заявив, що надсилав США сигнали про те, що вони мають перестати постачати зброю Україні – тоді війна завершиться через декілька тижнів.

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Також, відповідаючи на запитання, хто підірвав Nord Stream, російський президент звинуватив у цьому американські спецслужби та Німеччину, яка мовчить з цього приводу.

Представник ГУР Андрій Юсов, коментуючи інтерв'ю Путіна Карлсону, назвав російського диктатора "геополітичним божевільним", який "розповідає про якісь нісенітниці про міжнародне право, історію, вирішує, якій нації існувати чи не існувати, меми про австрійський генштаб".