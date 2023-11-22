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Ексклюзив

Німеччина може передати Україні ракети Taurus без оголошення, - військовий експерт Киричевський

22 листопада, 2023 середа
17:29
Війна з Росією

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що рішення Німеччини про передачу ракет Taurus Україні може бути вже затвердженим, зараз союзники лише узгоджують деталі

Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо"

"Я думаю, що наші партнери важливі рішення щодо забезпечення української армії вже давно прийняли. Просто ми завжди чекаємо від засідання групи "Рамштайн" чогось надзвичайного. Втім, це засідання загалом має трішки специфічний формат. До прикладу, публічні розмови про постачання Україні літаків F-16 почались раніше, а вже потім було офіційно оголошено про це рішення. Відповідно на цьому етапі зустріч групи "Рамштайн" може проходити для обговорення технічних деталей", - пояснив Киричевський.

Експерт зауважив, що певна номенклатура озброєння, яке буде передаватись Україні, не розголошується.

"Німеччина може мати заготовлене рішення про постачання Україні ракет Taurus. Оскільки мало просто заявити про передачу цих ракет, потрібно ще обговорити й підготуватись до того, як ці ракети будуть запускатись. Німці вже робили розрахунки, що для адаптації Taurus до літаків Су-24 потрібно понад 6 місяців, а до F-16 майже 1,5 року. Тому очевидно, що саме такі питання будуть обговорюватися на черговому засіданні групи "Рамштайн". Втім, гучних анонсів не буде. Ракети Taurus зʼявляться в Україні так само як і Storm Shadow - без оголошення", - додав він.

Що відомо про ракети Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря - поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у  бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України у Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення про постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий. А в середині вересня німецькі депутати написали листа Шольцу із закликом ухвалити рішення на користь України.

Своєю чергою, Шольц наразі не планує надавати Україні ракети Taurus, але може дати більше боєприпасів для Patriot. 

19 жовтня посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що наразі Берлін не планує надавати Україні далекобійні ракети Taurus: український уряд вже поінформували про це рішення

У середу, 22 листопада, у віртуальному форматі розпочалося 17-те засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Керівники оборонних відомств близько 50 країн обговорять, зокрема, розширення можливостей української ППО

Україна
Росія
Німеччина
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окупанти
НАТО
допомога Україні
зброя для України
Контрнаступ ЗСУ
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