Атака дронів у Севастопольській бухті

Всі ми знаємо про технологічну історію з атакою дронів камікадзе на російські військові кораблі у Севастопольській бухті, яка сталася 29 жовтня. Тоді від морських та повітряних дронів постраждали кілька російських бойових кораблів. За оцінками різних джерел йшлося про флагман флоту фрегат "Адмірал Макаров", який є носієм восьми крилатих ракет "Калібр", а також зазнали пошкоджень тральник Чорноморського флоту "Іван Голубець" і можливо десантні кораблі.

Українська сторона не брала на себе відповідальність за цю вкрай добре сплановану і яскраво проведену операцію. Російські офіційні особи так само не визнали жодних пошкоджень фрегата подібно до того, як свого часу Міноборони Росії не визнавало того, що українські ракети "Нептун" потопили російський крейсер "Москва". Зате звинуватили Україну і Велику Британію у проведенні операції з безпілотниками. І Путін щось там ображено казав про ударні дрони довжиною 10 метрів і вагою бойової частини чи то 500 кг, чи то 500 тонн, і навіть зажадав гарантій безпеки для Чорноморського флоту від нападів з України, як умови відновлення зернової угоди. Дивне побажання — власна безпека для кораблів, які обстрілюють нашу землю. Але, що сталося з ворожими кораблями? Нарешті у відкритому доступі з‘явилися супутникові знімки за 1 листопада. Вони вказують на те, що під час атаки дронів-камікадзе у тимчасово окупованому Севастополі, був пошкоджений як мінімум один фрегат.

На знімку видно, як його тягнуть два буксири з носа та корми корабля. Зазвичай кораблі в акваторії бухти Севастополя пересуваються своїм ходом і це дозволяє припустити, що у наслідок атаки дронів фрегат "Адмірал Макаров" як мінімум втратив хід.

Тобто атака була цілком успішною і можна говорити про більш суттєві пошкодження цього фрегату. Наскільки пошкодження серйозні та скільки часу знадобиться для відновлення цього корабля, дочекаймося наступних супутникових знімків. Але є ще одна цікава деталь, що зазвичай російське угруповання з "калібрами", яке загрожує Україні, нараховує до шести кораблів, а сьогодні на бойовому чергуванні перебуває лише один носій цих морських крилатих ракет і це фрегат "Адмірал Ессен". Здається, що треба повторити на біс операцію з атакою морських дронів.

Ситуація на фронтах

Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, обстрілює позиції наших військ та зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій сил оборони України, а на окремих ділянках намагається проводити контратаки. Активна лінія зіткнення зараз становить близько 850 км. Епіцентр активності — це донецький напрямок — Бахмут, Соледар, Авдіївка, Мар’їнка. Ворог намагається оточити Авдіївку, а Мар‘янка — це один з напрямків руху на Курахове.

Ситуація на Донеччині

На думку Сергія Грабського військового експерта та полковника запасу, росіяни здійснюють атаки меншими підрозділами, намагаючись витіснити наших оборонців з займаних позицій. Ворог намагається там прорвати нашу оборону. У разі прориву у районі Бахмута, противник буде просуватися у бік Костянтинівки, тобто створювати загрозу щодо руйнування нашої лінії оборони на півночі, у районі Слов‘янська та Краматорська.

Авдіївка, як центр оборони України, створює ворогу постійні проблеми, тому що є містом-супутником Донецька. Ціллю противника також є Курахове, де розташована Курахівська ТЕС, яка забезпечує енергією і теплом цілий регіон. Противник намагається просунутися по цих напрямках.

Ситуація на Луганщині

Полковник запасу Сергій Грабський зазначив, що ворог намагається здійснити відчайдушні спроби контратаки. А ЗСУ намагається прорватися ближче до траси Р-66. На ділянці цієї траси від Кремінної до Сватового ми можемо говорити про можливість вогневого контролю над трасою. Це не гарантує нам переривання траси, але дозволяє послабити противника, який оперує в районі Сватового.

Будь-яке послаблення Сватівського вузла спротиву грає на нашу користь. Як тільки впаде Сватове, ми виходимо на оперативний простір і можемо просуватися на Старобільськ, де противник не встигає створити лінію оборони.

Ситуація на Херсонщині

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, нам не можна втягуватися у бойові дії саме у місті Херсон, тому що бої у місті – це найскладніший та надзвичайно затратний вид бойових дій на сьогодні. Втягнути нас у такі бої буде на користь противнику, який буде просто знищувати Херсон.

Тут динаміка трохи інша. Є три точки, які можуть зіграти на нашу користь — Берислав або Каховка, Снігурівка і Херсон. Якщо Снігурівка завалиться, то ми отримаємо два напрямки наступу на Берислав та Херсон, а Снігурівка є важливим форпостом для противника. Наше просування на Берислав знищить можливість противника здійснювати досить серйозні забезпечення своїх військ і тоді ми виходимо на повний контроль Новокаховської дамби. Ці два фактори є першочерговими, а від того як на цих напрямках буде розвиватися ситуація, буде залежати й ситуація у Херсоні. Тому, що зі зруйнуванням оборони противника у районі Снігурівки та відходу від Берислава, вороже херсонське угруповання фактично буде приречене.

Задача мінімум для нас – заблокувати противника у районі Херсона, логістика їм не дозволить проводити бойові дії. Наша задача максимум – примусити ворога відступати з правого берега, створюючи оборону на лівому березі. З політичної точки зору для ворога просто тримати Херсон може бути доцільним, а з військової точки зору - це дуже затратно і недоцільно.