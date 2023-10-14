Палестинський "Ісламський джихад" отримав понад $93 млн через криптобіржу із офісом в Москві, - Wall Street Journal

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Палестинські бойовики отримали мільйони доларів через криптобіржу, зареєстровану в Москві. Ці гроші були використані для фінансування терористичної атаки на Ізраїль 7 жовтня.

Видання з посиланням на дані аналітичної компанії Elliptic заявило, що атака терористів на Ізраїль частково фінансувалася через популярну криптобіржу Garantex, зареєстровану в Москві.

Напередодні вторгнення в Ізраїль, за даними аналітиків, на цифрові гаманці, контрольовані угрупованням "Ісламський джихад", було здійснено транзакції на суму понад 93 млн доларів.

Аналогічну схему фінансування, стверджують дослідники, використовував і ХАМАС.

Незважаючи на введені проти криптобіржі Garantex Мінфіном США санкції, платформа процвітає. У Мінфіні США підкреслюють, що шукають способи припинити використання Garantex для транскордонних переказів. Водночас представники криптобіржі, до яких журналісти WSJ звернулися по коментарі, звинувачення на свою адресу відкидають і заявляють про "нетерпимість до відмивання грошей".

Заснована 2019 року криптобіржа була спочатку зареєстрована в Естонії. Коли ж Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Garantex перенесла свою IT-інфраструктуру в Росію і стала основним каналом для виведення грошових коштів із держави-агресора.

Розмістилася криптобіржа в пафосному московському діловому центрі "Москва-сіті": офіс Garantex розміщений у вежі "Федерація", яку вважають "найдорожчим хмарочосом у Росії".

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

Згодом армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авіву та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Газа, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху заявив, що це лише початок.

Уранці суботи, 14 жовтня, ізраїльські військові завдали удару по угрупованню Хезболла на півдні Лівану. За словами ЦАХАЛу, вони вразили ціль Хезболли після того, як був обстріляний один з БПЛА. Крім того, ЦАХАЛ заявив, що ліквідував керівника військово-повітряних сил ХАМАС.

Понад 423 тисячі місцевих жителів Гази залишили свої домівки ще до того, як Ізраїль наказав евакуюватися з півночі Гази до південної частини протягом 24 годин.