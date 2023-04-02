Прогнози щодо розвитку бойових дій

Отже, ми детально дізналися про ситуацію навколо Бахмута - однієї з найгарячіших точок бойових дій. Зараз є багато прогнозів про те, як далі діятиме противник. Він виснажується, про що йдеться у висновках ISW. Далі РФ має переформатувати оборону та наступальну політику.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак розповів, що дуже потужним сигналом є заява Марка Міллі, що цьогоріч Україна навряд чи досягне повної деокупації. Вона синхронізована з його меседжем про бажання знайти альтернативи для ATACMS. Триває філігранне керування війною з боку Заходу на чолі зі США. Марк Міллі підтверджує це та знає, що до кінця року ми не отримаємо зброї, яка б дала виснажити остаточно логістику РФ, а це нам необхідно на дальності від 300 км. Росіяни під Бахмутом, Вугледаром, Авдіївкою тощо виснажуються - на ділянках, де бойові дії найкритичніші. Генерал Муженко впевнений, що ключовий центр бойових дій перенесеться на літо, тому що росіяни серйозно виснажені, а українські військові ще не отримали зброї для впевненого виснаження ворожої логістики. Російські особовий склад і стару техніку утилізовують на лінії зіткнення. Ми трохи стриманіші та спершу вважали, що критичні моменти будуть наприкінці квітня, але зараз вони посуваються суттєво. Можливо, далі, ніж на травень. У цьому контексті всі сторони доходять правильних висновків, але вихідні дані змінюються. Ми ними оперуємо, як тим, що вже відбулось. Україна отримала певну кількість зброї чи отримає 160 Leopard. Водночас Міллі знає, що нам дадуть або ні до кінця року. Він розуміє, що з наявною зброєю розумні та легендарні генерали на чолі українського війська не наважаться на занадто ризиковані штурми, а намагатимуться вибити дух із росіян, а потім, як на Херсонщині, узяти його теплим у руки.

Способи самостійно наростити оборонний потенціал

Без цього наша перемога дуже хитка, адже повну деокупацію гальмують, попри потужні кроки, як-от ордер на арешт Путіна, підготовка трибуналу в Гаазі, виробництво великої кількості зброї, боєприпасів. Бояться непередбачуваних ситуацій у РФ. За висновками МВФ, позитивний сценарій - кінець війни в середині 2024 року з дефіцитом $115 млрд фінансування. Негативний - у 2025 році завершення війни з дефіцитом $240 млрд. За таких умов треба готуватися до тривалого протистояння, терміново запускати ракетну, дронову, боєприпасну програми. Зараз Укроборонпром перетворюється на АТ, але лише 27 підприємств корпоратизовані. У звіті Укроборонпром надає можливості для співпраці, створення підприємств із 19 країнами світу, зокрема з Великою Британією, США. Водночас потрібно терміново вивести з Укроборонпрому ракетну, авіаційну галузь, ремонтні підприємства та підпорядкувати Міноборони, щоб вони організували сервіс і ремонт західної зброї, а не робити це на базі Укроборонсервісу. Дуже позитивний крок уряду - запуск дронової програми, випередивши Міноборони та надавши 25% прибутку підприємцям. Зараз кількість пропозицій зросла до 76 типів дронів. Звісно, вона зменшуватиметься. У 2014 році з 36 виробників залишилося п’ять. Це нормально. Головне, сплеск. Потрібно пожвавити роботу всередині країни. Що можемо, робимо самі. Якщо не можемо, робимо спільно чи вилучаємо без повернення технології, як колись чинив Ізраїль для власного піднесення. Це потрібно, тому що нам допомагатимуть усе менше й менше, бо сильна обороноздатна Україна турбуватиме й партнерів.

Постачання польських Rosomak до України

Олег Катков зазначив, що Україна домовилася з Польщею про постачання БТР Rosomak. На Заході БМП і БТР відрізняються передусім зброєю. Якщо Rosomak ітиме з класичним модулем, гарматою 30 мм, тоді це колісна БМП. Ідеться про повноцінний захист, адже Rosomak - ліцензійна версія української бойової платформи. Можна також установити кулеметний бойовий модуль. Тоді це буде БТР. Rosomak - також платформа для самохідного міномета калібру 120 мм "Рак" і один із головних активів механізованих бригад. Ідеться про доволі потужну машину, закупівлю якої профінансують джерела ЄС. Надаватимуть нові машини, тому не йдеться про те, що максимум за два - три тижні вони будуть на передовій. Контракт буде більший і максимально адаптований під ЗСУ. Бойовий модуль у Польщі озброєний ізраїльською протитанковою ракетою Spike. Ізраїль не дає реекспортувати свою зброю, тому постане питання заміни на "Стугну-П" чи інші ПТРК.

Новий пакет допомоги від США

Ідеться про $2,6 млрд, але головне питання - розподіл коштів за програмами, адже існують USAID, коли зброю замовляють від виробників і це довго, та президентське вилучення, коли її забирають в армії США й надають Україні. За інформацією Reuters, одразу $2 млрд нададуть за програмою USAID. Загалом до пакета мають увійти радари для виявлення повітряних цілей, ПТРК, найімовірніше, Javelin, боєприпаси, зокрема танкові, які можуть підпадати під президентське вилучення. Під боєприпасами для танків, швидше за все, мають на увазі боєприпаси 120 мм для Leopard-2, тому що там та сама гармата, що й в ABRAMS. Тоді, можливо, і від США Україна отримає снаряди зі збідненим ураном, які є основними в американській армії. Ми отримаємо наступного тижня точний перелік, але поки здається, що це буде пакет під USAID.

Варіанти заміни ATACMS

За словами військового експерта, головного редактора Defence Express Олега Каткова, ракети ATACMS можуть бути компенсовані крилатими ракетами повітряного базування, які є кращими: Storm Shadow, Stals із дальністю до 560 км. Ракети повітряного базування надійніші за наземні, адже один винищувач може за день відпрацювати на різних напрямках. Другим варіантом є БПЛА - і нові, і нереалізовані. Storm Shadow - серійний виріб і перебуває в експлуатації НАТО, а дрони-камікадзе - нова розробка, і ми впираємось у технологічний цикл їхнього виготовлення.