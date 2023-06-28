Про це Зеленський повідомив у телеграмі.

"Радий вітати в Києві наших добрих, справжніх друзів, партнерів – президента Литви Гітанаса Науседу та Президента Польщі Анджея Дуду. У День Конституції України така зустріч є очевидним сигналом підтримки і нашої свободи, і нашої Європи – нашого прагнення жити вільно та згідно із законом", – написав він.

Під час зустрічі лідери трьох держав обговорили безпекові питання, зокрема активні дії українських воїнів на фронті, підготовку до саміту НАТО, євроінтеграцію і Формулу миру, повідомляє Укрінформ.

"Ми сьогодні обговорили весь спектр актуальних і безпекових питань, які об’єктивно є у нашому порядку денному. Поінформував про активні дії наших воїнів, які відбуваються на фронті зараз та які дозволяють крок за кроком непросто, але тим не менше – звільняти нашу землю", – сказав Зеленський під час спільної з польським і литовським лідерами пресконференції у Києві.

"Сьогодні у формулі Люблінського трикутника ми збираємося, щоб відзначити День Конституції України. Ми показуємо всьому світу, що Україна суверенна, горда і вільна. І буде, тому що Україна переможе, незважаючи на агресію Росії", – зазначив Анджей Дуда, якого цитує у твіттері його канцелярія.

"Підтримуючи Україну в її прагненнях бути частиною євроатлантичної та європейської спільноти, ми віримо, що таким чином ми будуємо майбутнє, безпеку та процвітання нашої частини Європи. Це наша робота", – додав він.

Своєю чергою Гітанас Науседа у твіттері наголосив, що Україна належить до європейської родини й висловив переконання в тому, що перемовини про членство України в ЄС мають початися вже цьогоріч.

"Меседж, який я хочу донести до українського народу, – Україна ніколи не залишиться самотньою. Україна належить до європейської родини. Ми повинні почати ???????? переговори про членство вже цього року. Україна – це Європа", – написав він.

У середу, 28 червня, у Київ з неоголошеним візитом прибули президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Ґітанас Науседа