Підрив росіянами Каховської ГЕС - це ворота до знищення інших інфраструктурних об'єктів України, - Портников
Журналіст Віталій Портников допускає, що довга війна може призвести до серії техногенних катастроф, які зроблять частину території України у майбутньому непридатною до життя
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Неодноразово у наших ефірах фахівці говорили про наслідки підриву греблі Каховської ГЕС і ми маємо усвідомлювати досить просту річ, що Запорізька АЕС це не Чорнобильська АЕС і не реактор Фукусіми, бо це вже фактично зупинена АЕС. Якщо ЗАЕС буде підірвана, то наслідки не будуть такими, як були на ЧАЕС та Фукусімі. Можна сказати, що наслідки підриву Каховської ГЕС виглядають набагато більш масштабними, ніж можливі наслідки аварії на ЗАЕС. Допускаю, що Росія піде шляхом інших техногенних катастроф. Я завжди кажу, що не варто вважати, що довга війна з Росією – це якась панацея, яка призведе до розвалу РФ. Треба пам'ятати, що Росія вже пішла досить амбіційним шляхом з точки зору злодійства. Підрив Каховської ГЕС – це ворота до знищення інших інфраструктурних об'єктів України", - сказав журналіст.
Віталій Портников додав, що в Україні ще не одна гідроелектростанція і не одна атомна електростанція.
"Росіяни знову зможуть вдертися з півночі, але не для того, аби зайти у Київ, а захопити Рівненську АЕС, щоб там організувати вибух. І це вдасться взнаки на екологічній ситуації в Європі. Відповідно, Європа та західні області України – ці території можуть стати зоною екологічної катастрофи. Тому, ми завжди маємо пам'ятати, чому потрібно уникнути довгої війни, тому що довга війна може призвести не до того, що війна закінчиться на умовах Кремля, а до того, що серія техногенних катастроф зробить величезну частину території України у майбутньому непридатною до життя. Якщо задача – випередити дії агресора, то про це завжди треба пам'ятати", - зауважив Портников.
- Уночі 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС (докладно про це читайте за посиланням). У Енергоатомі заявили, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, але наразі ситуація контрольована.
- 7 червня у мерії Енергодара зазначили, що жителям краще залишити місто, оскільки ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент.
- Також у МАГАТЕ заявили: якщо темпи падіння рівня води збережуться, ЗАЕС не зможе перекачувати воду з Каховського водосховища через два дні.
- Утім увечері 8 червня в МАГАТЕ зазначили: за попередніми висновками експертів, Запорізька АЕС повинна мати змогу відкачувати воду з резервуара для охолодження реакторів після того, як її рівень опуститься нижче за критичні 12,7 м. Проте для точної інформації спеціалісти МАГАТЕ запросили доступ до місця вимірювання рівня води у водосховищі, а також до каналу Запорізької ТЕС, що примикає до ЗАЕС.
- 9 червня Енергоатом переводить останній енергоблок ЗАЕС у режим "холодного зупину"
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