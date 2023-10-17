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Південна Корея звинуватила КНДР у допомозі ХАМАСу в атаках на Ізраїль

17 жовтня, 2023 вiвторок
14:46
Війна в Ізраїлі КНДР

В Об’єднаному комітеті начальників штабів (JCS) Південної Кореї вважають, що КНДР могла продавати зброю ХАМАСу і взаємодіяти з ним щодо низки військових питань при підготовці терористичним угрупованням атаки на Ізраїль

Про це з посиланням на високопоставленого офіцера JCS повідомляє Yonhap.

Такого висновку південнокорейські фахівці дійшли, оцінюючи безпрецедентні атаки ХАМАС 7 жовтня, у ході яких вони "засліпили" Ізраїль, паралізувавши його систему раннього попередження про напад, випустили понад 5000 ракет та порушили ізраїльський кордон на парапланах.

Військові Південної Кореї проаналізували відео з озброєними бойовиками ХАМАС та ідентифікували зброю, яка виробляється лише в КНДР. Це осколково-фугасні постріли до гранатомета F-7, північнокорейської копії радянських РПГ-7, та 122-мм артилерійські снаряди з маркуванням "Bang-122", які використовувала армія КНДР для артилерійських обстрілів Півдня.

На думку південнокорейських військових, це з високою імовірністю свідчить, що КНДР продовжує експортувати різну зброю бойовикам у країни Близького Сходу, хоча Пхеньян відкидає подібні звинувачення, називаючи їх безпідставними й неправдивими чутками.

Також джерела видання відзначають, що під час атаки бойовики ХАМАС застосували тактику проникнення на територію Ізраїлю за допомогою нетрадиційних засобів, таких як параплани та безпілотники, які використовувала КНДР в минулому, щоб проникнути на територію Південної Кореї. Військові з Сеулу не виключають, що КНДР могла передати досвід застосування такої тактики ХАМАСу.

До того ж у грудні 2016 року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто брав участь у презентації парапланів, здатних дістатися резиденції президента Південної Кореї поблизу Сеула.

В JCS заявили, що продовжують аналізувати війну на Близькому Сході для виявлення характерних ознак участі КНДР у його підготовці та зміцнення оборонних можливостей Південної Кореї.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. 

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Газа, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху заявив, що це лише початок.

Ранком неділі, 15 жовтня, проіранське шиїтське угрупування з Лівану Хезболла здійснило ракетний удар по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні. 

В Ізраїлі вперше за усю історію евакуювали ціле місто. Заступниця мера міста Елад Калімі повідомила, що майже дві третини населення вже покинули місто, а ще декілька тисяч зроблять це найближчим часом.

17 жовтня місцеві ЗМІ повідомили, що конвої з гуманітарною допомогою рухаються з Єгипту до кордону з Газою.

Ентоні Блінкен інформував, що президент США Джо Байден відвідає Ізраїль та Йорданію у середу, 18 жовтня. В той час Байден заявив, що Ізраїль має знищити терористичне угруповання ХАМАС, проте потрібно зберегти палестинську державу і владу.

КНДР
Палестина
Південна Корея
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