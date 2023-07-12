Про це пише Reuters та Yonhap.

"Північна Корея у середу запустила ракету великої дальності зі свого східного узбережжя. Це трапилося вдванадцяте цього року й усього за місяць після попередніх північнокорейських пусків", - йдеться у повідомленні.

Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що виявив новий запуск ракети з території КНДР.

"Попередні розрахунки вказували, що ракета мала впасти за межами виключної економічної зони Японії у 550 км на схід від Корейського півострова", - пише Reuters.

У понеділок і вівторок сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина Кім Йо Чон виступила з різкими заявами, в яких стверджувала, що військові літаки-розвідники США "вторглися" на територію над виключною економічною зоною Північної Кореї.

Натомість Кім Чен Ин попередив, що КНДР вживатиме "чітких і рішучих" дій проти американських спостережних польотів у "економічній водній зоні" КНДР, заявивши, що може статися "шокуючий" інцидент.

Що відомо про запуск супутника КНДР

17 травня Кім Чен Ин разом з донькою особисто перевірив підготовку першого військового розвідувального супутника КНДР та заявив, що він необхідний, аби захистити суверенітет країни. Наступного дня у США відреагували на дії Північної Кореї та заявили, що це порушить низку міжнародних санкцій, які забороняють КНДР використовувати балістичні ракети.

25 травня повідомлялося, що Північна Корея у пришвидшеному режимі будує стартовий майданчик для запуску супутників. А вже згодом стало відомо, що КНДР планує запустити у космос військовий супутник з 31 травня по 11 червня. У Японії через підозру запусків балістичних ракет наказали знищувати цілі.

Північна Корея наприкінці травня заявила, що запустить свій перший військовий супутник-шпигун у червні з метою моніторингу "небезпечної військової діяльності" Сполучених Штатів і Південної Кореї в режимі реального часу. Уже 31 травня вона здійснила свій перший запуск такого супутника - запустила в космос ракету Chollima-1 із супутником Malligyong-1. Проте запуск завершився невдачею через вихід з ладу - ракета-носій впала в море. У зв'язку з цим в Японії та столиці Південної Кореї Сеулі пролунали надзвичайні попередження, а в Сеулі помилково оголосили повідомлення про евакуацію.

КНДР своєю чергою пообіцяла найближчим часом здійснити другий запуск.

МЗС України відреагувало на запуск супутника. Воно заявило, що Україна рішуче засуджує такі дії з боку Північної Кореї.

16 травня повідомлялося, що після тижня пошуків військові Південної Кореї дістали з дна Жовтого моря одну з частин затонулої ракети КНДР Chollima-1. Вона впала в море після невдалої спроби Північної Кореї запустити на навколоземну орбіту розвідувальний супутник Malligyong-1.