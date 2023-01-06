Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Просторовий кретинізм без усвідомлення реалій
OPINION

Просторовий кретинізм без усвідомлення реалій

Ігор Гулик
6 січня, 2023 п'ятниця
20:07
Погляд Ігор Гулик

У Москві чи десь за Уралом, у бункері, може, й виглядає на те, що "територіальні межі" Росії змінилися до невпізнання. Але ж це не означає, що так є насправді

Для заголовка цих нотаток я взяв улюблений вислів львівського журналіста Володимира Пальцуна, з яким довелося працювати багато років тому. Пан Володимир завжди промовляв ці слова, коли йшлося про обмеженість тих чи інших осіб, невміння людей здавати собі справу у тому, що коїться довкола.

Коли читаю повідомлення Кремля про підсумки телефонної розмови Путіна з турецьким лідером Ердоганом, і надибую там пасажі на кшталт того, що йдучи на перемовини, Україна має враховувати "нові територіальні реалії", то на язика проситься саме фраза про "просторовий кретинізм без усвідомлення реалій". Там, у Москві чи десь за Уралом, у бункері, може, й виглядає на те, що "територіальні межі" Росії змінилися до невпізнання. Зрештою, так можна міркувати, прочитавши документи держдуми про "возз'єднання" з Росією тимчасово окупованих земель України чи послухавши пасаж Путіна з новорічного звернення про міфічну "Новоросію".

У Москві чи десь за Уралом, у бункері, може, й виглядає на те, що "територіальні межі" Росії змінилися до невпізнання. Але ж це не означає, що так є насправді

Читайте також: Тези втаємниченого новорічного звернення Путіна до орди

Але ж це не означає, що так є насправді. Це радше означає, що за "порєбріком" люблять фантазувати, і видавати ці фантазії за реальність.

Коли я пишу ці рядки, в Україні триває повітряна тривога. Зафіксовано активність ворожої авіації у Білорусі та Криму. По-російськи це називається "різдвяним перемир'ям", але не варто наймати тлумача, аби зрозуміти, що там, у путінському "колгоспі тварин", давно послуговуються новоязом. Тож розуміти сказане варто з точністю до навпаки… В Україні це зрозуміли давно, і усілякі там "пропозиції" у вигляді постукувань у московське дно, сприймають адекватно та однозначно, вказуючи напрям руху, як російському кораблю…

Росіяни ж, — пересічні обивателі з цього макабричного світу, — вловлюють сигнали свого вождя одразу. А, можливо, відбувається зворотний процес: це Путін тримає ніс за вітром, відчуваючи настрої "народца". Недаремно політологи й психологи зауважують, що для росіян нинішніх характерний "змінений стан свідомості". Тобто вони буцімто усвідомлюють жахливу правду, але сприймають її за норму. Не знаю, однак, рівня "усвідомлення" і взагалі природи "російської правди", але якщо жахи війни, безконечний потік 200-х, мобілізація акцептуються суспільством як норма, то, як на мене, варто говорити про тотальну недугу.

Якщо жахи війни, безконечний потік 200-х, мобілізація акцептуються суспільством як норма, то, як на мене, варто говорити про тотальну недугу

Читайте також: Навіщо росіянам культ смерті?

"Більшість росіян готові схвалити будь-яку жорстокість в ім’я ілюзорних цілей, що дає можливість Кремлю продовжувати руйнувати українську інфраструктуру, завдаючи страждань мільйонам людей", - пише з цього приводу дослідниця Ксенія Кирилова.

Ну, ок. Я можу припустити, що Путін, за твердженням певних "конспірологів", ухвалив рішення вдертися в Україну під впливом наркотиків. Буцімто лікарі так гасили жахливий біль онкохворого "ідола". Але, по-перше, дія наркоти є обмеженою у часі, а, по-друге, навряд чи вона заразна, та ще й до таких масштабів, аби вразити 140 млн?

І тут знову ми повертаємося до нюансів російської натури, до абсолютної покори "царю", обмеженості (ба навіть гріховності) власної думки, гіперболізації власної величі (насправді – немочі), борсанні у минулому, причесаному і глазурованому вправними майстрами пропаганди. Результат? "Колективістське мислення веде до патологічного конформізму", - написав мовби про росіян Віктор Франкл, творець наукової школи логотерапії, лікування сенсом.

Московія завалиться через недалекоглядність та просторовий кретинізм її провідників. Росіяни одного чудового ранку прокинуться у змізернілій країні, без "широкіх просторов", без колоній і загарбаних земель

Читайте також: "Тоска русская"

Мені також видається, що "просторовий кретинізм без усвідомлення реалій" зіграв з Путіним та його оточенням злий жарт і в країнах Європи. Насадивши там купу своєї агентури, яка пригрілася й адаптувалася до умов, у Кремлі тепер мріють про дестабілізацію демократичних режимів. Але війна в Україні мобілізувала дещо розніжені західні спецслужби, і мережа московських агентів починає сипатися, мов картковий будиночок. Варто згадати Німеччину, у якій лише останніми днями накрили мокрим рядном кількох російських шпигунів. І цей процес, без сумніву, триватиме, оскільки реальність воєнних буднів, вочевидь, небажана для агресора, спонукатиме його до хаотичних, непродуманих кроків, вагітних помилками та провалами.

Урешті-решт Московія завалиться через недалекоглядність та просторовий кретинізм її провідників. Росіяни одного чудового ранку прокинуться у змізернілій країні, без "широкіх просторов", без колоній і загарбаних земель. Навряд чи вони почуватимуться комфортно у власній недолугій мушлі. Навряд чи обійдуться без денацифікаторської "терапії" та покаяння за злочини. Але вони самі обрали собі цей шлях, довіривши долі жалюгідному підполковникові КГБ…

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Росія
Володимир Путін
війна з Росією
окуповані території
окупанти
переговори з РФ
Читайте також:
На фото Дмитро Кулеба
6 січня, 2023 п'ятниця
"Ми вступаємо у вирішальну фазу": Кулеба анонсував ще більше хороших новин щодо зброї для України
4 січня, 2023 середа
Судитимуть військовослужбовця з ТрО Чернігівщини, який передавав дані про дислокацію ЗСУ спецслужбам Білорусі
колісний танк AMX-10 RC
5 січня, 2023 четвер
"Не зможуть пропалити броню російських танків": військовий експерт Катков пояснив призначення французьких бронемашин AMX-10 RC
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.05
    Купівля 40.05
    Продаж 40.75
  • EUR
    Купівля 41.42
    Продаж 42.55
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
6 січня
21:31
Огляд
світ, міжнародний огляд
Більше зброї Україні, українська економіка стала адаптивною, натовпи православних у храмах Варшави, американці горді бути в списках санкцій РФ. Світові ЗМІ про Україну 6 січня
21:29
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Росія завдала 2 ударів зі САУ по Сумщині
21:24
Володимир Зеленський
Сила України і оборонна взаємодія з партнерами вийшла на новий рівень, - Зеленський
21:17
Миколаїв отримав 280 генераторів від Британії
Миколаїв отримав 280 генераторів від Британії
21:02
москаль_Горлівка
Окупанти планують мобілізувати у Горлівці 2 тис. осіб, - Центр нацспротиву
20:59
Ірландія
Найпопулярніша газета Ірландії привітала з Різдвом українською мовою
20:46
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
ЗСУ "демобілізували" трьох російських майорів, - офіцер Штефан
20:43
Військова допомога, санкції та ірано-російська співпраця: Кулеба обговорив з Боррелем підготовку до саміту Україна-ЄС
20:40
Оновлено
Зеленський та Байден. Білий дім, 22 грудня 2022 року
Білий дім підтвердив надання Україні нового пакету військової допомоги на $3 млрд
20:20
Огляд
Перемога України
Переможні новини 317 дня війни: ПЦУ має офіційний дозвіл на різдвяну службу у Лаврі, паніка росіян на окупованих територіях та винищувачі танків від США
20:18
окупанти Мелітополь
В окупованому Мелітополі прогримів вибух, - мер
20:16
Жозеп Боррель
Одностороннє припинення вогню схоже на спробу Росії виграти час, - Боррель
20:08
Київ без світла, блекаут
Через погоду цього вікенду на киян чекають вимкнення світла за графіками, - гендиректор Yasno
19:46
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
19:46
Володимир Зеленський
"Це свято злагоди та єднання сім’ї. А всі ми разом – велика українська родина": Зеленський привітав українців з Різдвом
19:36
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці за тиждень ліквідували 82 окупантів, знищили 37 одиниць причіпної артилерії та сховище з боєприпасами
19:29
Найближчим часом Україна отримає близько 5 тис. терміналів Starlink, - Федоров
19:23
Михайло Мішустін
РФ планує витратити 175 млрд руб. на переселення 100 тис. людей з Херсона до Росії, - Bloomberg
19:05
кримські татари
Уряд створив Нацкомісію з питань кримськотатарської мови
19:04
У четверту річницю Томосу Вселенський Патріарх Варфоломій запросив Порошенка на Фанар
19:01
Діти у фільтраційних таборах поблизу Маріуполя
Окупанти вивозять українських дітей на новорічні свята до Москви і Ростова, - ЦНС
18:54
авіація ЗСУ
ЗСУ з початку доби завдали авіаційного, ракетних і артилерійських ударів по місцях скупчення окупантів і ворожої техніки
18:39
Олександр Усик
Русь була, є та буде Київською, - Усик привітав привітав українців із Різдвом
18:27
Луганщина
Різдвяне "перемир'я" Путіна: на Луганщині окупанти впродовж трьох годин скоїли 14 обстрілів із артилерії та три спроби штурму
18:26
кібератака
Reuters: російські хакери атакували американських вчених-ядерників
18:25
Володимир Зеленський
Зеленський подякував Шольцу за Marder і Patriot та зустрівся з американськими сенаторами
18:06
Жан Беленюк
Якби я був невідомим темношкірим парубком, можливо, частіше б стикався з проявами расизму, - нардеп-борець Беленюк
18:05
ЄС
ЄС закликав уряд України затвердити державну антикорупційну програму
18:05
OPINION
Володимир Горбач
Томос для України. Чотири роки опісля
18:04
Німеччина уряд
У Бундестазі пообіцяли далі тиснути на Шольца щодо постачання Україні танків Leopard
17:56
Маріуполь
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух, - радник мера Андрющенко
17:39
російські військові
Естонська розвідка вважає, що мобілізація в Росії після першої хвилі не припинялася
17:30
Анонс
НЕ ІСТФАК, 18:30. Коли Ленін замість Бога
17:26
Ексклюзив
окупанти
Окупанти тримають постійний запас транспорту на лівобережжі Херсонщини, щоб за потреби швидко евакуюватися, - експерт-міжнародник Данилов
17:24
Leopard 2
Ймовірно, танки Leopard 2A, які роблять для Угорщини, поїдуть до України, - військовий експерт Киричевський
17:24
путін та шойгу
На Балканах Росія шукає найманців для війни в Україні, - ЦНС
17:20
Анджей Дуда Президент Польщі
Президент Польщі Дуда українською мовою привітав із Різдвом вірян, які святкують за юліанським календарем
16:57
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
За 9 років війни Росія жодного разу не дотримувалася перемир’я, - Міноборони
16:42
Успенський собор Києво-Печерської лаври
Мінкульт дозволив ПЦУ провести різдвяну службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври 7 січня
16:40
Папа Римський Франциск
Папа Римський привітав християн із Різдвом і закликав до миру в Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV