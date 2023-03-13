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Аналітика

Росія хоче захопити Донецьку та Луганську області до кінця березня. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
13 березня, 2023 понедiлок
21:30
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Зараз найбільш гарячими ділянками фронту є Бахмут, Авдіївка та Марʼїнка. Найбільш пекельні бої продовжуються на Бахмутському напрямку, де противник тисне на місто з трьох боків

Російська армія атакує Бахмут з трьох напрямків

Росія планувала захопити Україну за три дні, а тепер марить хіба що взяттям Донецької та Луганської областей до кінця березня. Ці надії противника марні. Зараз найбільш гарячими ділянками фронту є Бахмут, Авдіївка та Марʼїнка. Найбільш пекельні бої продовжуються на Бахмутському напрямку, де противник тисне на місто з трьох боків. Зараз росіяни вже перебувають у східних мікрорайонах міста перед річкою Бахмутка, яка ділить це місто практично навпіл. Також росіяни продовжують спроби продавити нашу оборону з півночі та півдня Бахмута. Російські війська зараз намагаються просунутись по трасі в напрямку Словʼянська. Противник постійно атакує Залізнянське та Богданівку. На північній частині Бахмута продовжуються бойові дії в промисловій частині заводу з перероблення кольорових металів. З південної частини Бахмута ворог намагається просуватись в бік центру міста. Також росіяни намагаються вийти на трасу між Іванівським та Бахмутом. Однак є інформація, що наші підрозділи також просуваються вперед на півдні міста.

Росіяни постійно штурмують Марʼїнку

Не менш складна ситуація в районі Авдіївки та Марʼїнки. На цьому напрямку росіяни намагаються використовувати свою чисельну перевагу для атак на наші позиції.

Підполковник ЗСУ Ярослав Чепурний розповів більш детальну інформацію щодо боїв біля Мар'їнки. За його словами, російські війська постійно штурмують українські позиції біля міста. Протягом доби, 13 березня, росіяни здійснили 10 штурмових атак на позиції ЗСУ. Російські війська активно застосовують ствольну артилерію та міномети. Також Чепурний наголосив, що російські війська застосовують штурмову авіацію для атак на позиції української армії. Проте російська військова авіація намагається не залітати в зону ураження українських систем ППО.


Бойові дії біля Марʼїнки станом на 13 березня

Підполковник ЗСУ Ярослав Чепурний розповів, що російські війська застосовують для штурмових дій бронетехніку. В різних атаках, кількість бронетехніки змінюється. Використовуючи танки, БМП та БТР росіяни намагаються прикривати дії своєї піхоти. Проте, за словами підполковника, це росіянам мало чим допомагає. Українська армія озброєна сучасними протитанковими засобами й всі атаки росіян завжди закінчуються невдачами та спаленою бронетехнікою. Також, якщо спостерігати за динамікою використання артилерії росіянами, то на початку зими окупанти активно застосовували артилерійські системи. Потім динаміка артилерійських обстрілів українських позицій дещо зменшилась. Однак, як зауважив Чепурний, зараз росіяни знову активно обстрілюють позиції української армії.

Ефективність санкцій проти Російської Федерації

Головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко переконаний, що міжнародні санкції все ж впливають на Російську Федерацію. За наявною інформацією в Росії вже є проблеми з західними компонентами, які вони використовують у своїх системах озброєння. Зараз у політичних колах Європи починають звучати заяви про те, що поріг санкцій проти РФ вичерпаний. За  словами Клименка, це зовсім не так. Дослідження показує, що на Заході існує недооцінка масштабів російського оборонного сектору.

Експорт компонентів до Росії від початку повномасштабного вторгнення РФ до України

За словами Клименка слід враховувати, що РФ протягом року війни теж не стояла на місці. Зокрема, в Росії знайшли спосіб як сховати підприємства, які працюють на військовий оборонний сектор та як обходити санкції Заходу. Також багато підприємств, які раніше постачали Росії запчастини та компоненти побоюються вторинних санкцій. Загалом весь санкційний список підприємств, які працюють на російський оборонний сектор формує США. Решта країн впроваджують санкції відповідно до цього списку. Саме тому великі оборонні підприємства, які не знаходяться на території РФ, намагаються не співпрацювати з Росією для того, щоб не залишитись без можливості працювати з американським доларом. Часто такі компанії, після внесення їх до санкційного списку, ліквідовуються. Потім за тією ж адресою зʼявляється інша компанія, відповідно до якої санкції не діють. Саме тому, за словами Клименка, варто уважно відстежувати діяльність тих чи інших компаній, які працюють з російським оборонним сектором.

Реакція США на обхід санкцій Росією

У США вже реагують на обхід санкцій РФ. Зокрема на те, що окремі країни збільшили постачання компонентів до РФ. Державний секретар США Ентоні Блінкен протягом останнього місяця здійснив потужне міжнародне турне. Серед країн, які відвідав Блінкен, були Туреччина та держави Середньої Азії. Також, попри своєрідні відносини з Китаєм, у США ведуть переговори з Пекіном. Саме тому, за словами Клименка, компанії, які надають військову допомогу Росії, рано чи пізно, стануть підсанкційними субʼєктами.
 

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