"Росіяни навіть не починають дискусії": Вітренко заявив, що нового контракту на транзит газу після 2024 року може не бути
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що Росія не хоче починати переговорів з Україною щодо нового контракту на транзит газу, водночас термін чинного контракту спливає вже у 2024 році
Про це Юрій Вітренко розповів у коментарі Reuters.
"Немає нічого, навіть натяку, жодних офіційних чи неофіційних переговорів (з Росією, - ред.)... ми обговорюємо з американцями та німцями, що всі ми хотіли б, аби транзит продовжувався, але росіяни не хочуть починати ці дискусії", - сказав Вітренко.
Як передає видання, під час енергетичної кризи в Євросоюзі, коли ціна на газ сягла рекордних показників, країни ЄС чекають на рішення про ратифікацію "Північного потоку-2". Цей газопровід обійде транзитні країни, та Україну зокрема.
Вітренко наголосив, що якщо нова угода з Росією про транзит газу не буде укладена після того, як термін чинної спливе у 2024 році, то у європейського блоку збільшиться залежність від "Північного потоку-2". Це, як наслідок, дозволить РФ посилити контроль над постачанням газу в ЄС. На думку, Вітренка, така ситуація зробить Європу вразливою до політичних перебоїв постачання та стрибків цін.
"Ми сподіваємося, що цього не станеться, але якщо це станеться, вони сертифікують газопровід без повної відповідності букві європейського законодавства, то, звичайно, ми звернемося до суду", - наголосив Вітренко.
- Нагадаємо, компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.
- Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", процес може зайняти до чотирьох місяців.
- 16 листопада німецький регулятор ухвалив рішення призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".
- Дві українські компанії ТОВ "Оператор ГТС України" та ГК "Нафтогаз України" допустили до сертифікації трубопроводу.
- Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Росія намагається обійти законодавство Євросоюзу, щоб сертифікувати лише частину газопроводу "Північний потік-2".
- Президент Володимир Зеленський 26 листопада заявив, що побудова російського газогону "Північний потік-2" є "трагедією для України" і додав, що українська влада робить усе можливе для відтермінування його запуску.
- Також Зеленський розповів, що буде, коли закінчиться контракт із Росією на транзит газу, та чи є в Україні дефіцит вугілля.
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