"Росіяни навіть не починають дискусії": Вітренко заявив, що нового контракту на транзит газу після 2024 року може не бути

Про це Юрій Вітренко розповів у коментарі Reuters.

"Немає нічого, навіть натяку, жодних офіційних чи неофіційних переговорів (з Росією, - ред.)... ми обговорюємо з американцями та німцями, що всі ми хотіли б, аби транзит продовжувався, але росіяни не хочуть починати ці дискусії", - сказав Вітренко.

Як передає видання, під час енергетичної кризи в Євросоюзі, коли ціна на газ сягла рекордних показників, країни ЄС чекають на рішення про ратифікацію "Північного потоку-2". Цей газопровід обійде транзитні країни, та Україну зокрема.



Вітренко наголосив, що якщо нова угода з Росією про транзит газу не буде укладена після того, як термін чинної спливе у 2024 році, то у європейського блоку збільшиться залежність від "Північного потоку-2". Це, як наслідок, дозволить РФ посилити контроль над постачанням газу в ЄС. На думку, Вітренка, така ситуація зробить Європу вразливою до політичних перебоїв постачання та стрибків цін.

"Ми сподіваємося, що цього не станеться, але якщо це станеться, вони сертифікують газопровід без повної відповідності букві європейського законодавства, то, звичайно, ми звернемося до суду", - наголосив Вітренко.

