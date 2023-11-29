Ротація тиловиків на фронт і зняття броні з чиновників: військовий експерт про організаційні рішення мобілізації

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Варіанти розв'язання цієї проблеми є суто організаційними рішеннями. Річ у тім, що кількісний склад українських Сил оборони дорівнює 1 млн 300 тис. осіб. Чи всі вони залучені безпосередньо в рамках відбиття ворожої агресії? Відповідь - ні, це очевидно", - наголосив експерт.

За даними Селезньова, російські війська зосередили до півмільйона окупантів, а Україна ледь не втричі більше.

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"Можливо, нашим профільним керівникам варто розглянути такі варіанти ротації, коли тилові підрозділи та підрозділи Сил оборони, які не дотичні до Збройних Сил, на ротаційній основі залучатимуть до ведення бойових дій. І тут, як то кажуть, неоране поле - знайти серед тих посадових осіб, чиновників та інших можновладців тих, які нині перебувають під "парасолькою" броні, ті самі ресурси - навчені, підготовлені, фахові, зрілі, щоб їх після відповідної до підготовки залучати до ведення оборонних чи наступальних дій. Мені здається, що це про справедливість", - наголосив речник Генштабу ЗСУ (2014-2017).

Що відомо про мобілізацію в Україні

Раніше цього місяця президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації до 14 лютого 2024 року.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутися додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Утім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.

"Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939-му і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", - наголосив Воллес.

24 листопада питання демобілізації українських військовослужбовців-строковиків, термін служби яких вже закінчився, обговорювалося на Ставці Верховного Головнокомандувача.

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що з боку держави має бути зроблено кілька кроків щодо мобілізації. Згодом він пояснив, чому без демобілізації буде складно набрати людей у військо на заміну.

24 листопада президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та міністру оборони Рустему Умєрову презентувати план щодо мобілізації.

Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов вважає, що для проведення демобілізації держава має проводити масштабну підготовку резервів.

У Верховній Раді України обговорюють можливість законодавчо закріпити право військових на демобілізацію після 18 чи 36 місяців безперервної служби.