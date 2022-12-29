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OPINION

Руска йолка в Сербії. Подарунок з натяком?

Ігор Гулик
29 грудня, 2022 четвер
20:05
Погляд Ігор Гулик

Україна мала б тримати Балкани у фокусі уваги, а не бавитися у геть макабричні призначення, на кшталт амбасадорки у Болгарії

Росіяни не втомлюються дивувати світ своїм специфічним креативом. Не кажу вже про відверто дебільні повідомлення офіційних осіб у соцмережах, смердючу творчість лайнового скульптора, — то вже пройдений етап і не торкає публіку.

Тепер ось Москва вирішила влаштувати подарунок Белграду: до столиці Сербії привезли новорічну "йолку" з Росії, яку, однак, змушені охороняти дебелі чолов'яги, які ходять колами, забороняючи не те що наближатися до дерева, але й… фотографувати його.

До столиці Сербії привезли новорічну "йолку" з Росії, яку, однак, змушені охороняти дебелі чолов'яги, які ходять колами, забороняючи не те що наближатися до дерева, але й… фотографувати його

Що тут скажеш? Подарунок з натяком, звісно. Особливо, коли врахувати чергове загострення між Сербією та Косово, яке ледь не завершилося військовим зіткненням. Однак інцидент з виборами було вичерпано, і знаково, що президент Республіки Сербія Александар Вучич, відомий своїми проросійськими заявами, закликавши косовських краян розбирати барикади, апелював не до гарантій Росії. НАТО (зокрема KFOR), Євросоюз та Штати здалися Вучичеві надійнішими партнерами, ніж Росія воєнного злочинця Путіна.

"Йолка" ж, на думку кремлівських стратегів, мала б символізувати присутність Росії на Балканах, причому присутність, базовану на ефемерних, як і свого часу щодо України, ілюзіях про ерефію — патрона для "слов'янської спільноти".

Якщо раніше Белград з усіх сил демонстрував свою не те що лояльність, а відданість Москві, то зараз Путін та його кліка навряд чи можуть стовідсотково покладатися на сербів

Якщо колись так і було, якщо раніше Белград з усіх сил демонстрував свою не те що лояльність, а відданість Москві, то зараз Путін та його кліка навряд чи можуть стовідсотково покладатися на сербів. У всякому випадку, "йолку від Путіна" охороняють небезпідставно, оскільки знайшлися громадяни, які з обуренням відреагували на кремлівський подарунок. Зокрема асоціація "Росіяни, українці, білоруси та серби разом проти війни" (РУБС) заявила: "Ця ялинка – не вияв любові та поваги, а цинічний інструмент російської пропаганди. Тому просимо прибрати його на знак поваги до жертв агресії".

Тут серби мають цілковиту рацію. Бо у конфлікті, який традиційно жевріє між Бєлградом та Приштиною, важко не зауважити брудних російських рученят. Принаймні у Косово це чудово розуміють, і не загортають правди у яскраві папірці. Керівник міністерства внутрішніх справ Республіки Косово Хелал Швечл, реагуючи на стан бойової готовності сербського війська сказав: "Сербія під впливом Росії підняла стан бойової готовності й віддає наказ про зведення нових барикад, щоб виправдати та захистити злочинні угруповання, які тероризують громадян сербської національності, які проживають у Косові".

У принципі, Росія ще ж часів балканських воєн мала б зрозуміти, що у "м'якій підчеревині Європи" їй не надто раді. Ще 1999 року "славні десантники" Москви спробували захопити аеропорт Слатіна у Приштині, але після "ефектного 600-кілометрового кидка з Уґлєвіка, змушені були відступити перед обличчям натовських сил. Натомість український підрозділ миротворчих KFOR користувався в обох сторін конфлікту авторитетом і повагою.

Офіційний Белград, попри русофілію Вучича, зосереджений на вступі до Європейського союзу, і цей процес, безумовно, завершиться позитивно.

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У Софії можуть просто образитися тим, що у Києві не знайшли для свого представництва досвідченого та кваліфікованого дипломата. І це не просто образа, — це реальний удар по перспективі воєнної співпраці між Болгарією та Україною

Саме тому Україна мала б тримати Балкани у фокусі уваги, а не бавитися у геть макабричні призначення, на кшталт амбасадорки у Болгарії. Хвиля обурення з приводу посади для Олесі Іващук спричинена, здебільша, її нефаховістю. Звісно, спеціалістка з обробки діамантів та сексології на дипломатичній посаді – це нонсенс. Але ми забуваємо, що й у Софії можуть просто образитися тим, що у Києві не знайшли для свого представництва досвідченого та кваліфікованого дипломата. І це не просто образа, — це реальний удар по перспективі воєнної співпраці між Болгарією та Україною. Оскільки саме там ми могли б дістати та радянську зброю, яка досі використовується на фронті, і боєприпаси до неї. Ба більше, у Болгарії досі налагоджене виробництво цього залізяччя, вкрай потрібного нам.

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Тому Київ повинен уважно стежити й за поступовим європейським дрейфом Сербії, і за по суті солідарними для України кроками Софії – зокрема недавнім випровадженням звідти 70 російських дипломатів улітку.

А "йолка" від Кремля у центрі Белграда має для українців особливий підтекст. Ми пам'ятаємо, як у переддень Революції Гідності у Києві на Майдані проросійська маріонетка Янукович також спробував запобігти протестам новорічним деревцем. "Йолка" Януковича стала карикатурним символом краху "русского міра" і його пахолків.

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

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