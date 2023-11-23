"Сфера на межі колапсу": розвідка здобула великий обсяг закритих документів "Росавіації"

Про це повідомляє ГУР.

Зазначається, що серед отриманих даних українські розвідники знайшли перелік щодобових звітів "Росавіації" у масштабах всієї РФ за понад півторарічний період.

"Їхній аналіз свідчить - сфера цивільної авіації терористичної росії перебуває на межі колапсу", - йдеться у повідомленні.

У розвідці надали декілька документальних фактів:

1. Упродовж січня 2023 року в цивільній авіації Росії були зафіксовані 185 авіапригод. Близько третини кваліфіковано як інциденти різного рівня небезпеки. Лідером тут став російський ближньомагістральний літак "Сухой superjet" - 34 проблемні випадки.

2. За 9 місяців 2023 року в РФ задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. За аналогічний період 2022 року зафіксовано 50 таких інцидентів. Отже, зростання небезпеки польотів в росії зросло втричі.

3. Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.

4. Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Через брак потужностей та спеціалістів у Москві намагаються переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де відповідні роботи здійснюють без відповідної сертифікації.

5. Станом на березень 2022 року, росіяни мали близько 820 цивільних бортів іноземного виробництва. І якщо на той час лише до 10% із них пройшли через несертифікований ремонт із застосуванням неавтентичних запчастин, то нині через такий "сервіс" прогнали вже майже 70% авіапарку.

6. Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого "авіаканібалізму" в Росії, коли одні літаки розбирають для ремонту інших. Згідно з оцінкою наявних даних до середини 2023 року в РФ пустили на "донорство" понад 35% повітряних суден.

7. Більшість радянських літаків Ан-2, станом на зараз, не може відірватись від землі, оскільки двигуни до них вироблялись у Польщі, але через санкції їхнє постачання припинене.

8. Лише впродовж січня 2023 року серед 220 суден Airbus, що є в Росії, зафіксовано 19 різних відмов. Зокрема, у в 9 літаках, які використовує "аерофлот", зафіксовано 17 випадків задимлення.

9. З 230 літаків Boeing, які використовуються в Росії, зафіксовано 33 технічні відмови тих чи інших систем літака.

10. Не витримав умов російської експлуатації кожен сьомий бразильський Embraer, а їх в РФ налічується 21.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

У розвідці вважають, що аналіз характеру авіаційних інцидентів з отриманих документів вказує, що низка відмов, особливо пов’язаних з двигунами, шасі та механізацією крил, має системний характер: "Тенденція свідчить - сфера цивільної авіації на Росії перебуває у зоні серйозної турбулентності з високим ризиком зірватись у круте піке".

Крім цього ГУР наголошує, що санкції проти Росії призвели до заборони на постачання повітряних суден і запчастин до них, до повної відмови в технічному обслуговуванні та наданні послуг, до відмови в оновленні програмного забезпечення, до затримання російських повітряних суден за кордоном та обмеження доступу до метеорологічної інформації для аеронавігації.