"Сфера на межі колапсу": розвідка здобула великий обсяг закритих документів "Росавіації"
Воєнна розвідка України здійснила успішну кіберспецоперацію, під час якої здобула великий обсяг закритих службових документів "Росавіації"
Про це повідомляє ГУР.
Зазначається, що серед отриманих даних українські розвідники знайшли перелік щодобових звітів "Росавіації" у масштабах всієї РФ за понад півторарічний період.
"Їхній аналіз свідчить - сфера цивільної авіації терористичної росії перебуває на межі колапсу", - йдеться у повідомленні.
У розвідці надали декілька документальних фактів:
1. Упродовж січня 2023 року в цивільній авіації Росії були зафіксовані 185 авіапригод. Близько третини кваліфіковано як інциденти різного рівня небезпеки. Лідером тут став російський ближньомагістральний літак "Сухой superjet" - 34 проблемні випадки.
2. За 9 місяців 2023 року в РФ задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. За аналогічний період 2022 року зафіксовано 50 таких інцидентів. Отже, зростання небезпеки польотів в росії зросло втричі.
3. Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.
4. Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Через брак потужностей та спеціалістів у Москві намагаються переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де відповідні роботи здійснюють без відповідної сертифікації.
5. Станом на березень 2022 року, росіяни мали близько 820 цивільних бортів іноземного виробництва. І якщо на той час лише до 10% із них пройшли через несертифікований ремонт із застосуванням неавтентичних запчастин, то нині через такий "сервіс" прогнали вже майже 70% авіапарку.
6. Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого "авіаканібалізму" в Росії, коли одні літаки розбирають для ремонту інших. Згідно з оцінкою наявних даних до середини 2023 року в РФ пустили на "донорство" понад 35% повітряних суден.
7. Більшість радянських літаків Ан-2, станом на зараз, не може відірватись від землі, оскільки двигуни до них вироблялись у Польщі, але через санкції їхнє постачання припинене.
8. Лише впродовж січня 2023 року серед 220 суден Airbus, що є в Росії, зафіксовано 19 різних відмов. Зокрема, у в 9 літаках, які використовує "аерофлот", зафіксовано 17 випадків задимлення.
9. З 230 літаків Boeing, які використовуються в Росії, зафіксовано 33 технічні відмови тих чи інших систем літака.
10. Не витримав умов російської експлуатації кожен сьомий бразильський Embraer, а їх в РФ налічується 21.
Фото: ГУР
Фото: ГУР
Фото: ГУР
У розвідці вважають, що аналіз характеру авіаційних інцидентів з отриманих документів вказує, що низка відмов, особливо пов’язаних з двигунами, шасі та механізацією крил, має системний характер: "Тенденція свідчить - сфера цивільної авіації на Росії перебуває у зоні серйозної турбулентності з високим ризиком зірватись у круте піке".
Крім цього ГУР наголошує, що санкції проти Росії призвели до заборони на постачання повітряних суден і запчастин до них, до повної відмови в технічному обслуговуванні та наданні послуг, до відмови в оновленні програмного забезпечення, до затримання російських повітряних суден за кордоном та обмеження доступу до метеорологічної інформації для аеронавігації.
- Нагадаємо, у кінці березня минулого року стало відомо про атаку на систему Росавіації, у результаті чого увесь документообіг тимчасово перейшов у паперовий формат і було втрачено великий масив інформації. Сумарно було знищено приблизно 65 терабайтів даних: "Пропав весь документообіг, електронні листи, файли на серверах, зараз триває пошук реєстру повітряних суден та авіаційного персоналу, видалено систему державних послуг. Втрачені всі вхідні та вихідні листи за 1,5 року".
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