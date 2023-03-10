"Щоб уповільнити допомогу": Зеленський про намагання звинуватити Україну в підриві "Північного потоку"
Україні не має жодного стосунку до підриву "Північного потоку", а звинувачення її в цьому вигідні тим, хто бажає уповільнити допомогу українським захисникам чи досягти інших цілей
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін.
"Ми не маємо до цього ніякого відношення. Щоби уповільнення було допомоги Україні, усе дуже просто. ... Ми чітко розуміємо, у якій мережі інформаційно, де це з'явилося, на яких медіамайданчиках яких держав, як це могло бути", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що звинувачення у бік України є небезпечними і неправильними. На його думку, це грає на руку тільки Росії. Також він додав, що це може бути вигідно й певним групам, які зацікавлені в тому, щоб не вводилися потужні санкції, оскільки страждає їхній бізнес або ж знижується товарообіг із державою-терористом. Ці групи, за словами Зеленського, можуть бути не лише в Росії.
"На жаль, нам із вами потрібно усвідомлювати, з чим ми боремося. Ми боремося з ворогом. Ворог один - Росія. А ще ми боремося з тими людьми, які крім грошей для себе нічого не бачать", - зауважив він.
Зеленський додав, що зараз тривають багато різних паралельних процесів. Так є треті держави, які надають умовну підтримку Україні, але водночас допомагають Росії обходити санкції, заробляють десятки мільярдів доларів і в порівнянні з довійськовим періодом мають з державою-терористом збільшений товарообіг. Президент зазначив, що це стосується багатьох країн, навіть тих, які є членами НАТО та ЄС.
"Я б на це звертав увагу й аналізував би для кого це потрібно. Для кого така дезінформація потрібна. Українці цього точно не робили, і це найголовніше", - наголосив Зеленський.
- Нагадаємо, у ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". Тоді ж прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.
- Пізніше стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік".
- Вже 1 жовтня компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про стабілізацію тиску в трубі, що свідчить про припинення витікання газу.
- Згодом спецслужби Швеції підтвердили диверсію на "Північних потоках" та шукали винних у підривах. Водночас німецькі слідчі заявили, що не мають доказів того, що Росія стоїть за вибухами на газопроводах "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2".
- ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн радять дочекатися результатів слідства. В Офісі президента спростували причетність України до вибухів на "Північних потоках" у Балтійському морі.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг своєю чергою ствердив, що донині невідомо, хто причетний до вибухів на газопроводах "Північний потік" у вересні 2022.
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