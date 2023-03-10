Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін.

"Ми не маємо до цього ніякого відношення. Щоби уповільнення було допомоги Україні, усе дуже просто. ... Ми чітко розуміємо, у якій мережі інформаційно, де це з'явилося, на яких медіамайданчиках яких держав, як це могло бути", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що звинувачення у бік України є небезпечними і неправильними. На його думку, це грає на руку тільки Росії. Також він додав, що це може бути вигідно й певним групам, які зацікавлені в тому, щоб не вводилися потужні санкції, оскільки страждає їхній бізнес або ж знижується товарообіг із державою-терористом. Ці групи, за словами Зеленського, можуть бути не лише в Росії.

"На жаль, нам із вами потрібно усвідомлювати, з чим ми боремося. Ми боремося з ворогом. Ворог один - Росія. А ще ми боремося з тими людьми, які крім грошей для себе нічого не бачать", - зауважив він.

Зеленський додав, що зараз тривають багато різних паралельних процесів. Так є треті держави, які надають умовну підтримку Україні, але водночас допомагають Росії обходити санкції, заробляють десятки мільярдів доларів і в порівнянні з довійськовим періодом мають з державою-терористом збільшений товарообіг. Президент зазначив, що це стосується багатьох країн, навіть тих, які є членами НАТО та ЄС.

"Я б на це звертав увагу й аналізував би для кого це потрібно. Для кого така дезінформація потрібна. Українці цього точно не робили, і це найголовніше", - наголосив Зеленський.