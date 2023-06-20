Про це інформує РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Юсова.

"Путінська Росія - це держава-терорист, яка володіє ядерною зброєю - стратегічною і тактичною. І гіпотетично загроза на цьому напрямку завжди існує. Тому й Україна, і наші міжнародні партнери уважно це питання відстежують. Інша річ, що станом на зараз ми не можемо говорити про зміну ситуації та підвищення ризиків імовірності застосування тактичної ядерної зброї так званою Російською Федерацією проти України", - повнив Юсов.

За словами Юсова, такий крок мало що змінив би для загарбників на фронті, але використання ядерної зброї призвело б до руйнації путінського режиму і до його кінцевої невдачі, бо була б світова реакція.

"Проте остаточно зняти питання таких загроз проти не лише України, а й для міжнародної спільноти з боку агресивної Російської Федерації ми зможемо лише тоді, коли питання ядерного озброєння у РФ буде знаходитися під міжнародним наглядом та контролем. Лише тоді дане питання взагалі не буде стояти на глобальному порядку денному", - додав представник ГУР.

Також глава Офісу президента Андрій Єрмак написав, що рівень загроз залежить від того, наскільки відповідальними є ті, хто їх створює, і від того, яка сила може бути протиставлена їм.

"Ймовірність будь-яких загроз вимірюється рівнем відповідальності за них, а також силою, яка може бути застосована у відповідь. Терористи підживлюються слабкостями й дуже бояться влади", - написав Єрмак.

Нагадаємо, що напередодні президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї російським президентом Володимиром Путіним є реальною.

Що відомо про ядерну зброю РФ

25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що до липня в Білорусі побудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Згодом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі необхідності Білорусь може прийняти й стратегічну ядерну зброю.

У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".

14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ. При цьому він наголосив, що її може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

Також 16 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ передала частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту буде передано до кінця року.

Пізніше військові аналітики Інституту вивчення війни казали, що заяви Кремля про передачу ядерних боєголовок є закріпленням фактичного військового контролю РФ над Білоруссю.