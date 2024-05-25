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Огляд

Довбик перевершив Шевченка, а Усик найкращий боксер світу: головні новини українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
25 травня, 2024 субота
16:07
Спорт Артем Довбик, Жирона, Ла Ліга

З 20 по 25 травня в українському спорті трапилося чимало важливих подій: Артем Довбик повторив і перевершив досягнення Андрія Шевченка, а Олександр Усик визнаний найкращим боксером світу

Зміст

Україна не бойкотуватиме Олімпіаду-2024

Очільник Мінспорту Матвій Бідний та президент НОК Вадим Гутцайт офіційно оголосили, що Україна виступить на Олімпіаді-2024 у Парижі.

"Ці Ігри мають особливе значення для України, адже це можливість показати світові нашу волю та силу духу. Гасло України на Олімпійських іграх: The Will to Win. Цього разу для України Олімпіада — це в першу чергу великий екран до світу. Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Сам факт, що у Парижі виступають під українським прапором, є великим проявом сили волі", - йдеться у спільній заяві.

З початку повномасштабного вторгнення загинули понад 450 українських спортсменів, серед яких і чемпіони світу. Російські окупанти знищили або пошкодили понад 500 спортивних об’єктів.

Олімпіада-2024, Париж

Фото: Getty Images

Усика визнали найкращим боксером світу

У середу, 22 травня, ESPN опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів P4P (незалежно від вагової категорії). Українець Олександр Усик, який є абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, став новим лідером списку.

Чемпіон WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у напівсередній вазі (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд опустився на другу позицію.

Усик також очолив і рейтинг P4P від The Ring.

Олександр Усик (в центрі)

Фото: Getty Images

Малиновський забив за "Дженоа" вперше з лютого

На матч "Дженоа" - "Болонья" (2:0) Руслан Малиновський вийшов в основному складі господарів вперше з 11 лютого. На 13-й хвилині українець віддячив за довіру та відкрив рахунок у зустрічі.

Малиновський відіграв 63 хвилини, а "Дженоа" змогла за цей час подвоїти перевагу - відзначився Вітінья. Це був останній матч для команд у цьому сезоні Серії А.

Загалом на рахунку Малиновського 30 матчів, 4 голи та 2 асисти. Суттєву частину сезону українець пропустив через травми. 

Руслан Малиновський, Дженоа, Серія А

Фото: Getty Images

Усик зніметься в голлівудському фільмі про бійця UFC

Фільм Smashing Machin буде присвячений життю колишнього бійця UFC Марка Керра. Головну роль зіграє Двейн "Скеля" Джонсон.

У біографічній стрічці Олександр Усик виконає роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі бився з Керром. У першому поєдинку українець виграв нокаутом, але бій визнали таким, що не відбувся. Натомість у другому - програв одноголосним рішенням суддів.

Прем’єра запланована на 2025 рік. У фільмі також зіграють Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер.

Олександр Усик

Фото: Getty Images

Визначилися всі суперники збірної України на ЧС з хокею

Цього тижня Польща та Велика Британія вилетіли з еліти світового хокею. Це означає, що в наступному сезоні, на ЧС-2025, команди стануть суперниками збірної України по дивізіону 1A.

Також на ЧС-2025 нашій національній команді протистоятимуть Румунія, Японія та Італія. 

Збірна України з хокею

Фото: fhu.com.ua

Довбик і Циганков видали історичний матч за "Жирону" в Ла Лізі

У пʼятницю, 24 травня, матч "Жирона" - Гранада" закінчився розгромною перемогою господарів із рахунком 7:0. Український дует Артем Довбик і Віктор Циганков узяли участь у кожному голі - хет-трик і асист на рахунку нападника та дубль і результативна передача у вінгера.

Для команд це останній матч у цьому сезоні Ла Ліги. "Жирона" фінішувала на 3-й позиції та вперше у своїй історії зіграє у Лізі чемпіонів. "Гранада" ж вилетіла у нижчий дивізіон.

Сумарно дует Довбик - Циганков організував 32 голи та 15 асистів у цьому сезоні Ла Ліги - це історичний показник для українських футболістів у топлігах.

Артем Довбик і Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга

Фото: Getty Images

Довбик з 24 голами повернувся на перше місце у рейтингу найкращих бомбардирів Ла Ліги. Українець випереджає Александера Серлота на 1 гол, але норвежець вже не зможе обійти Артема.

Теоретичні шанси ще є у Джуда Беллінгема (забив 19 голів) та Роберта Левандовського (18). "Реал" і "Барселона" мають по матчу в запасі.

Довбик повторив і перевершив досягнення Шевченка у топчемпіонатах

24 голи за один сезон в елітному чемпіонаті - це рекордний показник серед українських футболістів. Раніше подібне вдавалося лише Андрію Шевченку. Легендарний форвард "Мілана" показав такий результат у трьох розіграшах Серії А (99/00, 00/01 та 03/04). 

Варто відзначити, що Довбик перевершив Шевченка за сумарною кількістю результативних дій. Окрім 24 голів, форвард "Жирони" віддав 8 асистів. Тоді як рекордне досягнення Шевченка - 28 результативних дій (24 голи та 4 асисти).

Артем Довбик, Ла Ліга, Жирона

Фото: Getty Images

Коли відбудеться реванш Фʼюрі проти Усика

Боб Арум заявив, що реванш-бій між Тайсоном Фʼюрі та Олександром Усиком слід чекати наприкінці року. За словами промоутера, британець дуже чекає на реванш.

"Ймовірно, це буде в листопаді чи грудні, тому що він не може цього зробити в жовтні. Хлопець тренувався цілий рік, і тепер йому повертатися до тренувань немає сенсу. Кінець листопада або початок-середина грудня буде ідеальним часом для реваншу", – сказав Боб Арум.

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)

Фото: Getty Images

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