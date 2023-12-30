США ризикують капітулювати перед тоталітарними режимами, - Піонтковський

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Зараз йдеться вже не про фінансовий шатдаун, а про геополітичний. Відмова підтримати Україну - це вихід США зі світової політики, капітуляція перед тоталітарними режимами. Цього ніколи не буде, це розуміють і республіканці, і демократи, але це така гра. Улюблена забавка була в американської "золотої молоді" 1960–1970-х: на лімузинах мчати назустріч одне одному - і хто в останню мить з’їде з дороги", - пояснив Піонтковський.

Політолог наголосив на важливості підтримки України європейськими лідерами.



"Що на мене справило позитивне враження – миттєва реакція Європи. 12 грудня, коли, попри візит Зеленського, не було прийнято цей фінансовий проєкт, Європа виступила зі своїми фінансовими, військовими, політичними ініціативами. Ми пам’ятаємо: пішов потік пожертв данських, голландських, бельгійських - по мільярду доларів, тріумфально закінчився саміт ЄС. На мій погляд, до кінця не оцінили навіть в Україні значення факту: ухвалено рішення про початок переговорів щодо прийняття до ЄС країни, яка воює. Ще місяць тому це було неможливо, очікувався великий спротив обговоренню. Європа показала, що вона незадоволена американськими затягуваннями. Дуже різкою була заява міністрів іноземних справ Великої Британії та Франції – дещо неочікувана пара – з неоднозначною критикою американської позиції та висловлюванням європейської підтримки європейської", - додав він.

Що відомо про голосування Конгресу США за додаткову допомогу Україні

4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця 2023 року в адміністрації закінчаться гроші на надання зброї Україні для боротьби з Росією.

Після цього в конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитися від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів.

6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на $106 млрд.

8 грудня стало відомо, що адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країні, аби забезпечити голосування республіканців у конгресі.

15 грудня Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні та закликав конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України.

Лідер демократичної партії в сенаті Чак Шумер повідомив, що сенат США переніс різдвяні канікули й знову голосуватиме щодо пакета допомоги.

21 грудня координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація сподівається на погодження допомоги Україні на початку січня, коли конгрес повернеться до роботи після різдвяних канікул.