Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією США ризикують капітулювати перед тоталітарними режимами, - Піонтковський
Ексклюзив

США ризикують капітулювати перед тоталітарними режимами, - Піонтковський

30 грудня, 2023 субота
13:41
Війна з Росією Джозеф Байден, саміт НАТО

Політолог Андрій Піонтковський вважає, що США не відмовляться від підтримки України, оскільки це послабить її геополітичні позиції

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Зараз йдеться вже не про фінансовий шатдаун, а про геополітичний. Відмова підтримати Україну - це вихід США зі світової політики, капітуляція перед тоталітарними режимами. Цього ніколи не буде, це розуміють і республіканці, і демократи, але це така гра. Улюблена забавка була в американської "золотої молоді" 1960–1970-х: на лімузинах мчати назустріч одне одному - і хто в останню мить з’їде з дороги", - пояснив Піонтковський.

Політолог наголосив на важливості підтримки України європейськими лідерами.

"Що на мене справило позитивне враження – миттєва реакція Європи. 12 грудня, коли, попри візит Зеленського, не було прийнято цей фінансовий проєкт, Європа виступила зі своїми фінансовими, військовими, політичними ініціативами. Ми пам’ятаємо: пішов потік пожертв данських, голландських, бельгійських - по мільярду доларів, тріумфально закінчився саміт ЄС. На мій погляд, до кінця не оцінили навіть в Україні значення факту: ухвалено рішення про початок переговорів щодо прийняття до ЄС країни, яка воює. Ще місяць тому це було неможливо, очікувався великий спротив обговоренню. Європа показала, що вона незадоволена американськими затягуваннями. Дуже різкою була заява міністрів іноземних справ Великої Британії та Франції – дещо неочікувана пара – з неоднозначною критикою американської позиції та висловлюванням європейської підтримки європейської", - додав він.

Що відомо про голосування Конгресу США за додаткову допомогу Україні

4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця 2023 року в адміністрації закінчаться гроші на надання зброї Україні для боротьби з Росією.

Після цього в конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитися від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів. 

6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на $106 млрд. 

8 грудня стало відомо, що адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країні, аби забезпечити голосування республіканців у конгресі.

15 грудня Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні та закликав конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України.

Лідер демократичної партії в сенаті Чак Шумер повідомив, що сенат США переніс різдвяні канікули й знову голосуватиме щодо пакета допомоги.

21 грудня координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація сподівається на погодження допомоги Україні на початку січня, коли конгрес повернеться до роботи після різдвяних канікул.

Світ
Україна
Росія
ЄС
зброя
російська армія
Джо Байден
окупанти
США
F-16
підтримка України
зброя для України
Читайте також:
Війна з Росією
29 грудня, 2023 п'ятниця
Новий законопроєкт Кабміну: хто не матиме відстрочки від мобілізації
Естонія
29 грудня, 2023 п'ятниця
На КПП в Естонії стало прибувати дедалі більше людей з Росії, аби отримати заборону на в'їзд
Польща
30 грудня, 2023 субота
Польща відновила пошуки елементів російської ракети, залучено 480 військових
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.1
    Купівля 38.1
    Продаж 38.87
  • EUR
    Купівля 41.92
    Продаж 43.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
30 грудня
15:13
граната
На Київщині затримали підлітка, який підірвав гранату у під'їзді багатоквартирного будинку
15:04
Ексклюзив
Володимир Зеленський, Авдіївка
Це послання всім: генерал Романенко про відвідування Зеленським українських позицій в Авдіївці
15:02
Оновлено
Бєлгород
У Бєлгороді заявляють про обстріл центру міста: нібито є загиблі та поранені
14:53
Оновлено
Обстріл Києва. 29.12.2023
Масований повітряний удар РФ по Україні: відомо про 39 загиблих і понад 100 поранених. Усі деталі
14:39
екологія
На Київщині один з водоканалів скидав хімікати в річку, - Держекоінспекція
14:30
Сербія
У Сербії на 34 дільницях проводять перевибори
14:19
Монобанк
У 2023 році українці задонатили на ЗСУ втричі більше коштів, ніж торік, - monobank
14:07
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Про мобілізацію поліцейських та прокурорів
13:33
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін не є божевільним і не ризикне атакувати територію НАТО, - державний секретар МО Польщі Залевський
13:30
Аналітика
Багато обіцянок, але мало поставок: яку зброю Україна отримала від союзників у 2023 році та що чекати далі
13:26
Оновлено
Польща
Польща відновила пошуки елементів російської ракети, залучено 480 військових
12:59
Російські військові
Британська розвідка спрогнозувала можливі втрати серед російських військових до 2025 року
12:51
Оновлено
жалоба
У чотирьох містах України оголошено День жалоби за жертвами атаки РФ 29 грудня
12:42
школа в окупації
У школах Мелітополя окупанти примусово проводять для дітей уроки "російської ідентичності"
12:29
Трамп
Трамп планує оскаржити рішення про дискваліфікацію на праймеріз в штатах Колорадо і Мен, - NYT
12:17
Оновлено
"Буян-М"
У Чорному морі 9 ворожих кораблів, серед яких 3 ракетоносії
12:03
OPINION
Сергій Фурса
І серед політиків бувають ухилянти...
12:00
Інтерв’ю
Лесь Подерв'янський
Я знаю з інтимного спілкування з кацапами, що крім пі***юлини вони нічого не розуміють, - Лесь Подерв'янський
11:55
землетрус
У Грузії стався землетрус магнітудою 4,1
11:52
Чорне море, Крим
У Севастополі пролунав потужний вибух: РФ заявляє про знищення українського морського безпілотника
11:46
Російські військові
Росія розгорнула 19 тисяч військових на кордоні з Україною, - Командування об'єднаних сил ЗСУ
11:18
Ексклюзив
ЗСУ
Військовий експерт Дикий назвав умову, яка може суттєво змінити хід бойових дій на користь України у 2024 році
11:08
У Чернігівській області відбудували та відкрили рух шляхопроводом, який зруйнували окупанти
10:46
Прага мітинг
"Санкції для Росії, зброя для України": у Празі близько сотні демонстрантів вимагали зброю для України після масованої атаки РФ
10:29
Ексклюзив
втрати окупантів
Суттєвого просування на Запорізькому напрямку окупанти не мають, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
10:12
Ексклюзив
ЗСУ
"Головне - підготувати людей. Зброя буде": офіцер ЗСУ Кішак про мобілізацію
10:05
OPINION
Олексій Біловол
Домовлятися з Путіним — йти на угоду маніяком
10:02
вокзал у Херсоні
У Херсоні посилять заходи безпеки для пасажирів на залізничному вокзалі через обстріли
09:46
Китай та США
Китай спростить оформлення віз для туристів з США
09:39
Новини компаній
Як працює бізнес в умовах війни: кейс "Опті Глобал"
09:30
Огляд
Сверблячка сьомого року, прокляття сильних і кухня після війни – 5 книг про щастя
09:28
зерно, зернова угода
Україна стала третім за величиною постачальником сільгосппродукції в ЄС
08:58
Google
Google заплатить $5 млрд через позов про приховане стеження за користувачами
08:31
Оновлено
війна з Росією Белгородська область безпілотники ППО
У РФ заявили про збиття 32 безпілотників над чотирма російськими областями та обстріли Бєлгородщини
08:12
Огляд
Україна ЄС
Як Україна йде до ЄС. Результати 2023 року – що здобули, що ще треба зробити?
08:04
OPINION
Віктор Андрусів
Наступний рік не стане завершальним у війні
07:51
немовля
Чисельність населення світу цього року зросла на 75 мільйонів
07:35
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони за добу знищили 88 російських крилатих ракет, 17 артсистем та 750 окупантів, - Генштаб
06:52
Ентоні Блінкен
США продадуть Ізраїлю артилерійські снаряди без схвалення Конгресу
06:40
Оновлено
Радбез ООН
Вихід один – позбавити Росію можливості виробляти зброю, - Кислиця під час засідання Радбезу ООН
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV