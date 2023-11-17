Судно, яке перевозило зерно з України, натрапило на міну й зазнало ушкоджень, – Reuters

Про це повідомило Reuters із посиланням на дані морських спеціалістів і джерела в українському уряді.

За інформацією видання, чотири морські та торговельні джерела повідомили, що балкер Georgia S під прапором Ліберії, навантажений пшеницею, прямував із порту "Південний", коли зазнав ушкоджень у відкритому морі в четвер, 16 листопада. Джерело в українському уряді повідомило Reuters, що, ймовірно, судно наткнулося на плавучу морську міну.

Грецька компанія Seagate Navigation, вказана на веб-сайті як менеджер судна, не відповіла виданню на запит про коментар. А згідно з даними компанії MarineTraffic, яка займається відстеженням суден і морською аналітикою, останнє відстежене судно в п’ятницю прямувало до румунського порту Констанца.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

За вересень Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції. Загалом від початку роботи нового зернового коридору вдалося вивезти майже 700 тис. тонн збіжжя, зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.

26 жовтня повідомлялося про нібито тимчасове зупинення роботи зернового коридору, однак у Мінінфраструктури спростували ці чутки, зазначивши, що українські порти продовжують опрацьовувати судна.

14 листопада Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм, який зробить зерновий коридор більш доступним для експортерів.

15 листопада президент України Володимир Зеленський сказав, що за перший місяць роботи альтернативного "зернового коридору" Україна транспортувала 4 млн тонн аграрної продукції, що дорівнює обсягу експорту зернових за місяць роботи першої зернової ініціативи, створеної на основі домовленостей із Туреччиною та ООН.