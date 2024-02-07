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Ексклюзив

Ексрозвідника Червінського залишили в СІЗО, основний свідок не з’явився на судове засідання

7 лютого, 2024 середа
20:35
Суспільство

У середу, 7 лютого, Шевченківський районний суд Києва розглядав справу  колишнього розвідника ГУР Міноборони полковника Романа Червінського щодо продовження йому запобіжного заходу. Ексрозвідника залишили під вартою на 60 днів, без права внесення застави

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"На відміну від вчорашнього засідання, сьогодні Роману дозволили знаходитися поряд зі своїми захисниками. На сьогоднішньому засіданні повинен був з'явитися основний свідок - працівник СБУ. Втім, його несподівано викликали у відрядження. Це викликало обурення у людей, які прийшли підтримати ексрозвідника", - зазначила вона.

Адвокати заявили, що підозра Червінському є необґрунтованою та надуманою, а справа проти нього це переслідування, додала кореспондентка.

"На жаль, дива не сталося, але ми сьогодні довели необґрунтованість підозри та фабрикування матеріалів справи. Також довели той факт, що органи досудового розслідування впливають на свідків. Вони роблять все, щоб свідки, сторони обвинувачення, яких ми намагаємося допитати в суді,  були позбавлені можливості прибути до суду", - відповіла сторона захисту ексрозвідника.

Незважаючи на ранкову масовану російську атаку, людей прийшло чимало, сказала Голунова.

Що відомо про справу Романа Червінського

Роман Червінський – офіцер Сил спецоперацій і колишній співробітник Головного управління розвідки. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено 2 бойових винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

СБУ наполягає, що виступала проти проведення цієї операції і її проводили попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів. Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ (на той момент – Іван Баканов) і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

17 липня Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити без зміни запобіжний захід Червінському – обвинуваченого залишили під вартою до 21 липня. На засіданні 18 липня суд продовжив термін тримання під вартою ще на два місяці без права на заставу. 30 серпня засідання у справі Червінського у Шевченківському суді Києва тривало близько п'яти годин. Суд постановив залишити під вартою колишнього розвідника ще на два тижні, до 15 вересня.

12 вересня прокурори намагалися провести закрите засідання Шевченківського суду, але суддя відмовив. Наступного дня суд відхилив апеляцію на продовження терміну тримання під вартою розвідника й не дозволив депутатам взяти його на поруки. 20 вересня суд переніс засідання щодо розгляду справи Червінського, а 5 жовтня не розглянув апеляцію щодо терміну тримання його під вартою. Судді Київського апеляційного суду заявили про самовідвід. 10 жовтня суддя відмовив адвокатам у задоволенні скарги на необґрунтованість підозри полковнику.

20 листопада відбулося засідання у справі, проте суд так і не розглянув апеляційні скарги.

7 грудня Апеляційний суд Києва залишив Романа Червінського під вартою. 

20 грудня відбулося чергове засідання апеляційного суду. Захисники підозрюваного подали клопотання до суду викликати як свідків Валерія Залужного та низку командирів ЗСУ. Крім того, адвокати просили пом'якшити або й скасувати Роману Червінському запобіжний захід. Проте всі клопотання були відхилені, на що захисник Романа Червінського Віктор Василюк сказав, що судді порушили присягу, мають упереджене ставлення й порушують усі конституційні права.

Згодом ексрозвідник подав скаргу на бездіяльність слідчих Державного бюро розслідувань, які відмовилися вносити відомості до ЄРДР та почати розслідування. Шевченківський райсуд Києва відмовив Червінському у скарзі. 

6 лютого депутати Івано-Франківської міської ради звернулися до комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності щодо політичного переслідування та арешту полковника й колишнього виконувача обов'язків командира однієї з частин ССО Романа Червінського.

Теги:
Україна
Війна з Росією
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