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"Хабарництво та знущання з людей", - нардеп Гончаренко про корупційні ризики у законопроєкті про мобілізацію

8 лютого, 2024 четвер
18:15
Суспільство мобілізація, підкуп, ЗСУ

Олексій Гончаренко, народний депутат України прокоментував визнання комітетом ВР законопроєкту про мобілізацію таким, що становить корупційні ризики

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Антикорупційний комітет Верховної Ради України визнав цей законопроєкт таким, що несе корупційні ризики. Це правда, і це серйозне питання. Кожен раз, коли немає чітких правил, але пізніше хтось комусь може щось дозволити, очевидно, що з'являються ризики. Важливо, як саме це будуть дозволяти. А це будуть ризики, коли "своїм дозволяємо, іншим ні", або будуть користуватися знайомствами, родичами, кумами тощо. Ймовірно, це буде просто хабарництво, або знущання з людей. А так не має бути, з цим точно треба боротися", - повідомив Гончаренко.

ВРУ має встановити чіткий термін служби. Військові, які сьогодні служать на передовій, мають право знати, коли повернуться додому, зауважив нардеп.

"Також це стосується тих, кого будуть мобілізувати. Вони мають право знати, скільки часу служитимуть у війську. В протилежному випадку, це буде демотивувати людей", - додав він.

Також важливо, щоб були прописані ротації. Має бути чесна та справедлива система, вважає нардеп.

  • 19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

  • 25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

  • 8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

  • 11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

  • Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

  • Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

  • Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

  • 7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

  • 8 лютого голова фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія заявив, що у законопроєкті про мобілізацію, який Верховна Рада України ухвалила на засіданні 7 лютого, є три моменти, які потребують доопрацювання.

Теги:
Україна
Верховна Рада
військові
ВРУ
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Воєнний стан
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