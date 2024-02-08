"Хабарництво та знущання з людей", - нардеп Гончаренко про корупційні ризики у законопроєкті про мобілізацію
Олексій Гончаренко, народний депутат України прокоментував визнання комітетом ВР законопроєкту про мобілізацію таким, що становить корупційні ризики
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"Антикорупційний комітет Верховної Ради України визнав цей законопроєкт таким, що несе корупційні ризики. Це правда, і це серйозне питання. Кожен раз, коли немає чітких правил, але пізніше хтось комусь може щось дозволити, очевидно, що з'являються ризики. Важливо, як саме це будуть дозволяти. А це будуть ризики, коли "своїм дозволяємо, іншим ні", або будуть користуватися знайомствами, родичами, кумами тощо. Ймовірно, це буде просто хабарництво, або знущання з людей. А так не має бути, з цим точно треба боротися", - повідомив Гончаренко.
ВРУ має встановити чіткий термін служби. Військові, які сьогодні служать на передовій, мають право знати, коли повернуться додому, зауважив нардеп.
"Також це стосується тих, кого будуть мобілізувати. Вони мають право знати, скільки часу служитимуть у війську. В протилежному випадку, це буде демотивувати людей", - додав він.
Також важливо, щоб були прописані ротації. Має бути чесна та справедлива система, вважає нардеп.
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