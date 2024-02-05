Маневри навколо звільнення Залужного можуть мати для влади протилежні наслідки, - політолог

Таку думку він висловив у етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Наразі Залужний має високий рейтинг, який може трансформуватися в політичний вплив. Існують соціологічні опитування, які показують день виборів, у тому разі, якщо вони відбудуться. За результатами цього опитування Залужний і його партія, якої ще не існує, має високий рейтинг. І ця партія може мати вищі позиції, ніж чинна партія Зеленського. Тому влада намагається подивитися вперед на кілька ходів. Влада бачить, що є людина, яка становить загрозу для політичної монополії влади, тому й намагається зняти цю людину з посади", - пояснив Таран.

За словами політолога, український виборець наділяє Залужного високою довірою, тому що пов'язує з ним зміни.

"Але ніхто не знає позицію Залужного щодо питань економіки, соціальної політики, міжнародної політики. Тому, що у Залужного на своїй посаді не було можливості про це говорити, він не є політиком. Якщо раптом його звільнять, тоді в нього з'явиться можливість говорити про економіку, соціальні питання, міжнародну політику. Тоді, за іронією, у нього з'явиться більше можливостей бути присутнім в політиці. Насправді ці всі маневри навколо того, яким чином звільнити Залужного, бо він має високий рейтинг, можуть мати протилежні наслідки. Тому, що в результаті у Залужного з'явиться більше можливостей говорити про питання, які можна назвати політичними", - наголосив Таран.

Чутки про звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що може свідчити про його небажання залишати посаду.

Крім цього, WP припускало, що на Банківській ще не обрали заміну головнокомандувачу Залужному, що свідчить про нерішучість президента.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

4 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.