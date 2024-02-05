"Нам ще буде дуже важко, але ніколи не буде соромно", - Залужний привітав з днем народження начальника Генштабу Шапталу

Про це він написав у Facebook.

"Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни Ви були поруч зі мною, людина, для якої Україна справді понад усе", - підписав Залужний спільне фото з Шапталою.

Головнокомандувач ЗСУ привітав друга з днем народження і додав: "Віримо в краще. Ми його вже заслужили".

Чутки про звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що може свідчити про його небажання залишати посаду.

Крім цього, WP припускало, що на Банківській ще не обрали заміну головнокомандувачу Залужному, що свідчить про нерішучість президента.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Вже наступного дня Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Залужного.