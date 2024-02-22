Потрібно чітко розуміти, чи зможе держава фінансово забезпечити мобілізацію, - нардепка України Фріз

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Наголошую та тому, що ми маємо отримати відповідь, чи має держава фінансовий ресурс для забезпечення тієї кількості мобілізації, яку хочуть здійснити шляхом цього законопроєкту. Бажано, щоб влада взагалі змінила підходи до питання мобілізації", - наголосила Фріз.

За словами членкині Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, в Україні мають бути встановлені чіткі черги зобов'язаних, яких можуть призивати.

"Тоді такого несприйняття в суспільстві цей законопроєкт про мобілізацію не мав, і взагалі не було б необхідності для внесення цього законопроєкту. Тобто, якби держава розпочала з наведення ладу щодо військового обліку, то було б чітке розуміння скільки держава має мобілізаційного ресурсу. Також є потреба у створенні мобілізаційного резерву. Далі має бути фінансове забезпечення, яке полягає не лише в забезпеченні формою та продуктами, а забезпеченні зброєю та боєкомплектом", - пояснила Фріз.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Станом на 22 лютого до другого читання законопроєкту подали понад 4 тис. поправок.